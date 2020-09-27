«Клаустрофобы: Квест в Москве». Сдохни или умри

Американцы пытаются выжить в российской столице
Популярный блогер Коул (Кигэн Аллен
) привлёк внимание людей тем, что участвовал во множестве опасных и захватывающих испытаний по всему миру. Камера давно стала его «вторым я», но он не теряет связи с реальностью. У него есть девушка Эрин (Холлэнд Роден
) и друзья, поддерживающие его самые безумные идеи. Они-то в честь десятилетия шоу Коула, носящее название «Следуй за мной» (именно так называется лента в оригинале), и предложили ему испытать себя в одном необычном квесте, который устраивают в загадочной Москве. Но что такого нового может быть в обычном квесте, коих главный герой повидал на своём веку немало? Ответ озадачит, обескуражит, увидит, изменит и испугает практически до смерти.
Игровые условности и правила всё больше проникают в кинематограф. Ещё в далёком 1997-м Дэвид Финчер
придумал для Майкла Дугласа
«Игру
» в альтернативной реальности, где персонаж с каждым уровнем погружался в бездну отчаяния. «Пила. Игра на выживание
» Джеймса Вана
привнесла в кино головоломки из survival horror вроде Resident Evil
. Сериал «Мир Дикого Запада
» и вовсе построен на элементах классических ролевых играх студии BioWare, а также BioShock Infinite
, The Elder Scrolls V: Skyrim
и Red Dead Redemption
, поскольку неигровые персонажи живут своей жизнью независимо от игроков, а те в свою очередь развиваются в ходе прохождения, делают сложные моральные выборы и получают опыт. Что касается квестов, то в последние годы про них было снято немало фильмов («Квест
», «Дизлайк
», «Эксперимент "Офис"
» и т.д.), и это сказалось на теме не лучшим образом, поскольку зритель в конце концов пресытился избитыми клише.
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Для режиссёра «Клаустрофобов: Квеста в Москве
» Уилла Верника
также не в новинку работать с подобными жанровыми конструктами. Три года назад он поставил «Клаустрофобию
» про группу молодых людей, согласившихся на опасный квест, но там не было Москвы, как и других интересных моментов. В новой же работе Верника присутствует не только златоглавая в лице Кремля, Большого театра, гостиницы «Космос», аэропорта «Шереметьево», но и несколько примелькавшихся отечественных актёров (Паша Лычникофф
, Евгений Карташов
), которые внесли свой скромный вклад в увлекательное повествование о том, насколько низко может пасть человек под влиянием обстоятельств.
Несмотря на набор штампов, обязательный для жанра, картина умудряется держать в напряжении, пусть и не всё время, но в паре-тройке сцен точно. Характеры большинства персонажей прописаны без халтуры, хотя наиболее полно открывается натура Коула в исполнении Кигэна Аллена, поскольку именно для него затевалась вся история. Поначалу скептично настроенный парень воспринимает всё происходящее как шутку, но под занавес он «прозревает» и становится жестоким и неуправляемым. К сожалению, финал, который задумывался как неожиданный твист, насмотренного киномана не удивит, но юные зрители, вполне возможно, не видели раньше такого исхода, так что им, как говорится, «зайдёт».
«Клаустрофобы: Квест в Москве
» в прокате с 24 сентября
.
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