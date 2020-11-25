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«На острие»: Танцы с саблями

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25 ноября 2020
В прокат 26 ноября выходит закрывавший последний Московский кинофестиваль фильм «На острие». Программа фестиваля целенаправленно или невольно акцентировала внимание на актуальной женской тематике. Топовая тема была затронута и в «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях.

«На острие»: Танцы с саблями

Дерзкая провинциалка Кира Егорова (Милославская) с немыслимой скоростью врывается на российский кубок по фехтованию среди женщин-саблисток. 15-ю ловкими ударами она сбивает участницу отечественной сборной (Софья Эрнст, кстати, сама бывшая фехтовальщица) со второго места. Но вот за первое придется побороться. В финале на дорожку выходит Александра Покровская (Ходченкова), чемпионка мира, знаменитость, которой не покорилось только олимпийское золото, а без этого свою карьеру 34-летняя спортсменка завершать не намерена. Исход поединка, кажется, предрешен – буйная молодость проигрывает уважаемому опыту. Честно, справедливо или не совсем – вопрос к рефери, ну или к самой Покровской, с глянцевой искренностью принимающей эту очевидную победу. Для Киры ответ очевиден – кубок отдали за заслуги перед Отечеством. Но бойкая девчонка еще возьмет свое, недаром после хоть и не победного, но блистательного старта на кубке страны ее берут в олимпийскую сборную.

«На острие»: Танцы с саблями

Фильм «На острие» снял режиссер Эдуард Бордуков, пять лет назад приятно удививший зрителей недорогим, но столь же бойким, как Кира Егорова, спортивным фильмом «Коробка», где через самый популярный вид спорта – футбол – поднимались вопросы межнациональных отношений. На ограниченном бюджетом поле Бордуков выступал довольно энергично. В «На острие», изначально выбравшем для себя не самый кинематографичный в мире спорт – фехтование, — режиссер теряется, находясь в опасной близости к противникам (многочисленным отечественным спортивным фильмам), но удар или укол нанести у него так и не получается.

Начальные сцены фехтования, даром что большую их часть на актрисах надеты маски, сделаны довольно лихо – не в последнюю очередь благодаря оператору Михаилу Милашину, даже в «Т-34» умудрившемуся живо снять монументальные танки. Только вот построение этих сцен повторяется на протяжении всего фильма. Более того, повторяются даже отдельные кадры, будто на перемотке, под динамичный саундтрек (героиня Стаси Милославской любит тренироваться под рэпчик). Но что позволено Юпитеру Нолану с его виртуозным «Доводом», то не дозволено неповоротливому российскому быку кино без бюджетной нагрузки.

«На острие»: Танцы с саблями

Повтор как главный драматургический прием касается и истории главных героинь, чьи саблистки конкурируют и в жизни. Покровская-Ходченкова переживает кризис карьеры и семьи. Егорова-Милославская – возможно, спортивный пик, который, естественно, отражается и на ее личной жизни. Бордуков и пять его сосценаристов монотонно ведут параллельный рассказ. Вот Покровская думает о сильных сторонах Киры Егоровой, рассчитывая стратегию поединка, а Кира думает о слабых сторонах соперницы, надеясь на свою молодость и скорость. Вот Кира, помешанная на фехтовании, расстается с ухажером–спортивным комментатором, а от Покровской, сосредоточенной на юной поросли, наступающей на пятки, тоже уходит муж. В какой-то момент эта схожесть судеб начинает утомлять даже больше, чем однообразное фехтование, по динамике, тем не менее, явно опережающее по очкам женскую психодраму.

«На острие» имел все шансы стать прорывом для отечественных спортивных фильмов, которые уже не отличишь один от другого. Интересный, не заезженный кинематографом вид спорта (один из продюсеров фильма Михаил Дегтярь называет «На острие» первым фильмом о фехтовании в истории кино вообще), конкуренция среди «своих», а не с условными канадцами-американцами, главные героини – сильные женщины, не зависящие от мужчин (хотя тренирует сборную герой Сергея Пускепалиса), сконцентрированные на спортивных достижениях, а не на любовно-романтическом флере, без которого редко обходится российское кино. Но вся эта актуальная повестка отчего-то, как в том анекдоте, «не радует». Кажется, что если спорт режиссера и соавторов сценария еще хоть как-то интригует и интересует, то идущие напролом героини — совсем нет. Па конте! Укол не засчитан никому.

«На острие» в прокате с 26 ноября.


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