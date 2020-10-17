«Спайс Бойз»: Мы курили и сидели

Белорусский треш-хоррор, основанный на реальных событиях 2014 года
фото: кадр из фильма "Спайсбойз"
Василиса (Маргарита Аброськина) приезжает в родной городок на свадьбу лучшей подруги Инны (Анна Андрусенко). Пока девушки пьют шампанское, только что дембельнувшийся быдловатый жених (Александр Головин и его друзья, мажор Колбаса и страдающий ДЦП Ламбада, ищут дом для аренды под праздник. Место находится идеальное, с коптильней и самогоном, хозяин дядя Жора (Михаил Горевой) даже скидку готов сделать – так почему бы не устроить здесь мальчишник и не позвать подруг-близняшек и стриптизершу? Да еще и позвонить знакомому дилеру Соловью и купить травки для пущего веселья? Разгневанная невеста не собирается всё это терпеть и мчит с Василисой к ребятам на всех парах. Тем временем дилер узнает от авторитета Лося, что проданный им спайс может привести к страшным последствиям, и вот уже они торопятся в праздничный домик. Только, увы, слишком поздно – мальчишник превратился в кошмар.
Белорусская картина Владимира Зинкевича сразу настраивает на чуть дурашливый лад – когда в прологе цедящий слова брутальный омоновец, слегка похожий на Владимира Епифанцева, сталкивается с упоротым полуголым подростком и почти тут же умирает, серьезно относиться к дальнейшему не получается. Формально это трэш-комедия, поначалу идущая путем легиона слэшеров на тему «молодежь приезжает в загородный дом». Вот только титр в самом начале «основано на реальных событиях» немного вводит в ступор. Эта история случилась в Гомеле в 2014 году – двое молодых людей употребили курительные смеси и вырезали своему переболевшему церебральным параличом приятелю глаза. А потом, придя в себя, не могли это вспомнить, но получили реальные сроки тюрьмы. Свадьба и дальнейшая бойня в фильме – вымышленные. И вот тут встает вопрос о конфликте этики и эстетики – может ли трагедия подаваться в виде забавного трэша?
фото: кадр из фильма "Спайсбойз"
Представим себе, что чудовищный эпизод из жизни знакомых будет экранизирован в духе фильмов с Самарой Уивинг, «Няня» или «Я иду искать», и задумаемся об уместности «ржаки» над людьми, с которыми это случилось – фактически над жертвами, потому что в данной ситуации пострадали все.
Впрочем, если оставить этот щепетильный вопрос в стороне, приходится признать – поставлено кино довольно лихо и ни на секунду не провисает, хоть и является по сути пропагандистским фильмом о вреде наркотиков. Можно назвать это нашим ответом «Конопляному безумию» 36-го года про вред «травки-убийцы», только более циничным и с поправкой на 20-е годы XXI века. При этом не все молодые актеры умеют играть, но Головин как минимум фактурен, а Маргарита Аброськина привлекательна, харизматична и вполне годится на образ классической final girl из хоррора. Наиболее убедителен здесь Алексей Маслодудов («Жить», «Елена») в роли барыги, а из старшего поколения марку держат Сычев и Горевой, у которого это уже второе кровавое шапито-шоу после чудесного «Папа, сдохни!». Ну а режиссеру Зинкевичу хочется пожелать дальнейших успехов в выбранном жанре, который он явно хорошо чувствует. И все же поменьше смеяться над реальностью, которая страшнее любого вымысла.
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