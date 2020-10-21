«Черный дрозд»: Мама, мы все тяжело больны

Вряд ли британский режиссер Роджер Мишелл, когда-то снявший «Гайд-Парк на Гудзоне» и «Ноnтинг Хилл», а некоторое время назад задумавший вдохнуть новую (более медийную) жизнь в датское, поставленное двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» Билле Аугустом «Тихое сердце», предполагал, что прокат его фильма «Черный дрозд» придется на эпоху пандемии. На период, когда все вокруг будет пропитано разговорами о страшной болезни и страхами неминуемой смерти. И уж тем более совсем на грани выглядит тема добровольного ухода из жизни – не самоубийства, но почти эвтаназии, облегчающей муки больного, но не жизни людей, которые дорожат ушедшим.
фото: Кадр из фильма "Черный дрозд"
В большом загородном доме летом собирается тоже не самая маленькая семья. Благообразная старшая тихоня-дочь Дженнифер (Кейт Уинслет) вместе с мужем в обязательной «бабочке» и подростком-сыном, из которого хотят воспитать юриста, хотя сам он уверен, что станет актером. Взбалмошная младшенькая Анна (Миа Васиковска), прошедшая через все «кружки по фото», но так и не нашедшая призвания в жизни, кроме своей партнерши Крис (Бекс Тейлор-Клаус). Давняя подруга семьи Лиз (Линдси Дункан), не без своих скелетов в шкафу и воспоминаний о бурной молодости. Ну и хозяева дома – эксцентричная Лили (Сьюзен Сарандон), таблеткам предпочитающая шабли и травку, и ее любящий муж Пол (Сэм Нилл). Несмотря на лето, семья готовится отпраздновать Рождество, которое станет последним для Лили. Счет жизни идет нет не на часы, на месяцы, возможно, мучительно долгие, так как болезнь еще немного и превратит хозяйку дома в овощ, а этого она не хочет. Лили уже приняла решение на следующий день после Рождества, которое, конечно, гораздо веселее и лучше, чем скучный День Благодарения: она просто выпьет лекарство, от которого окончательно заснет. Но дочери Лили, кажется, еще не готовы отпустить свою мать и предоставить ей это право на жизнь или на смерть.
«Черный дрозд» – кино в лучших традициях актерское, театральное, недаром Роджер Мишелл начинал именно на знаменитых подмостках. Работал, например, ассистентом Сэмюэла Беккета и покорял Эдинбургский фестиваль. Если датский оригинал Аугуста собирал звезд исключительно местных, то в «Черном дрозде» сошлась тяжелая артиллерия во главе с безусловной звездой Сьюзен Сарандон, одинаково убедительной с почти обездвиженной от болезни половиной тела в уютном свитере на кресле-качалке и в умопомрачительном рождественском платье с искренним энергичным смехом и пролетающими перед глазами воспоминаниями – эта жизнь действительно стоила того, чтобы жить.
фото: Кадр из фильма "Черный дрозд"
Не проигрывают Сарандон в актерском ансамбле и ее экранные дочери – скромница-домохозяйка Кейт Уинслет, воспитанная, кажется, чересчур правильно для этой семьи, и невротичная Миа Васиковска, как раз далекая от своих предыдущих образов вычурно хороших девчонок. Женскому трио, ответственному за основную психологическую интригу вечера, противостоит мужской состав, здесь, впрочем, нужный лишь для того, чтобы создать картинку полноценной семьи, где больная мать – вдруг – возымела право голоса.
Построенный исключительно на диалогах «Черный дрозд» будто пришел на экраны из другой – размеренно-спокойной киножизни. Без аттракционов и гонки стримингов и кинотеатров. Без спецэффектов и актуальной повестки. В нем даже все действие, несмотря на ссоры, обиды, прощения и прощания, движется как-то невообразимо плавно – вообще не срываясь на истерики, как было в условном «Августе: Графство Осейдж», вышедшем, кстати, примерно в одно и то же время с «Тихим сердцем». Не перебарщивая с юмором, оставляя лишь едкую иронию умирающей героини Сарандон, над которой тем не менее нет-нет да и начинает охать вся семья с мыслью, что «не время умирать», будто почерпнутое из так и не вышедшего нового Джеймса Бонда. Лили в исполнении Сарандон не кажется героиней нашего времени, но именно она здесь доверяется исключительно себе, своим чаяниям и страхам. Своему выбору.
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