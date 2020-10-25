«Король Стейтен-Айленда»: О шутках и душе

Джадд Апатоу больше не скрывает чувства
Сценарист и режиссер Джадд Апатоу
— в анамнезе стендап-комик — постоянно высмеивает современников, не желающих брать на себя ответственность и сталкиваться с трудностями взрослой жизни. Правда, раньше он не особенно углублялся во внутренний мир персонажей, но в последние годы стал все больше
уходить в психологизм — и «Король Стейтен-Айленда
» пока пик его драматического юмора.
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Скотту Карлину (Пит Дэвидсон
) 24, у него нет образования (вылетел из школы) и работы. Он почти перманентно укурен, тусуется с такими же бездельниками и мечтает стать татуировщиком. Скотту повезло: такой образ жизни он ведет с комфортом, живя с заботливой матерью Марджи (Мариса Томей
) и переживающей о нем младшей сестрой Клэр (Мод Апатоу
) в Стейтен-Айленде — районе Нью-Йорка, эквивалентном примерно Химкам или Новой Москве: оттуда трудно добраться до кипящего жизнью центра города. Отец семейства был пожарным, погиб при исполнении — и Скотт никак не может оправиться от его смерти. А вот Марджи готова к новым отношениям и начинает встречаться разведенным мужчиной по имени Рэй (стендап-комик Билл Бёрр
). Скотт видит в Рэе угрозу и решает расстроить мамин роман.
В последние годы стала популярной идея, что подростковый возраст заканчивается не в 20 лет, а в 30. Кино и сериалы, кажется, ухватили эту мысль еще раньше — в них давно взрослеют те, кто формально считается уже взрослым. Апатоу специализируется на таких сюжетах: инфантилизм, эмоциональная незрелость и неготовность к ответственности позавчерашних подростков — его любимейшая тема. «Король Стейтен-Айленда» едет по тем же рельсам, что и вся фильмография режиссера, но было бы ошибкой назвать ленту повторением пройденного: с годами Апатоу научился видеть в персонажах большую глубину и явно накачал мышцу сочувствия к ним.
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В случае «Короля Стейтен-Айленда» эмпатия Апатоу достигла пока исторического максимума. Такой живительный эффект оказало тесное сотрудничество со стендапером Питом Дэвидсоном, который практически играет себя, а сценарий во многом биографичен. В камео, как принято у Апатоу, тоже не обходится без комедиантов, а сам фильм напичкан юмором.
Однако зритель встречает Скотта при попытке суицида под трек рэпера Кида Кади — музыканта, известного многолетней борьбой с тяжелой депрессией и суицидальными мыслями. Так Апатоу сразу дает понять, что дальнейшие нелепые выходки героя могут быть результатом сильного внутреннего раздрая. От Дэвидсона, постоянного участника юмористического телешоу Saturday Night Live, Скотту досталась прописка, погибший отец-пожарный, умница — младшая сестра, депрессия, пристрастие к марихуане, болезнь Крона и жизнь с матерью. В какой-то момент он оказывается напрямую обозначен как «мужчина, у которого есть чувства
» — и в общем-то, чтобы вырасти над внешними и внутренними проблемами, Скотту придется учиться это признавать, а не скрывать переживания за мрачными шутками и каменным лицом.
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«Короля Стейтен-Айленда» трудно назвать новаторским, но он определенно такой же фильм-взросление для Апатоу-режиссера, как и для его персонажей. Как будто он сам тренировался с психологом обозначать чувства и теперь в состоянии максимально открыто говорить о растерянности поколения, которое уже учиться признавать проблемы и травмы, но еще не умеет с ними разбираться.
«Король Стейтен-Айленда
» в прокате с 22 октября
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