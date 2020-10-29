«Борат 2»: Гудбай, АсАшАй!

На Amazon Prime вышел фильм «Борат 2», полное название которого можно перевести как «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана». Как и предыдущая картина 2006 года, лента снята в жанре социально-политической сатиры, ее главным героем является казахстанский журналист Борат Сагдиев, который изучает Америку. В продолжении отвязных странствий казахского журналиста по США к нему присоединяется несовершеннолетняя дочь.
фото: кадр из фильма "Борат-2"
Предыдущий фильм казахского журналиста Бората Сагдиева (Саша Барон Коэн) разозлил правительство его родной страны. На 14 лет попавший в опалу искатель правды и патриот провел в ГУЛАГе. Но как только Казахстану понадобился Борат, его сразу же выпустили на свободу. Назарбаев (Дэни Попеску) лично встречает Сагдиева в невзрачном кабинете, рассказывает последние новости и жалуется, что президент США Макдональд Трамп дружит со всеми крутыми мировыми лидерами (с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, Жаиром Болсонару и даже Кеннетом Уэстом), а вот Казахстан словно бы и не замечает. Обидно, в конце концов! Никаких дипломатических связей с Америкой у страны нет, но раз Борат хорошо знаком с порядками и нравами заокеанской державы, не хочет ли он повлиять на такое положение дел, передав ценный подарок для главы государства?
Напрямую задобрить Трампа не получится — за ним пристально следят. Так что нужен кто-то из его приближенных. Назарбаев выбирает вице-премьера Майкла Пенса, желая вручить ему во всех отношениях уникальный презент — министра культуры Казахстана и по совместительству одну из главных порнозвезд страны обезьяну Джонни. Журналист отправляется в «Асашай» на грузовом корабле, а Джонни везут в отдельном контейнере. По прибытии в США выясняется, что 15-летняя дочь Бората Тутар (Мария Бакалова) пробралась во временное жилище обезьяны и благополучно съела ее. Неловко. Но, может быть, Пенс согласится принять в знак уважения девочку-подростка? Стоит хотя бы попробовать!
Саша Барон Коэн прекрасно понимает, что с момента выхода первого фильма мир сильно изменился. Он сам в образе усатого иммигранта в убогом сером костюме стал очень узнаваем. Втираться в доверие к случайным и не очень людям и разыгрывать их так просто уже не получится. Ему приходится переодеваться и примерять на себя новые образы: респектабельного профессора, ковбоя и кантри-певца. Присоединившаяся к журналисту-простаку дочь в родной стране жила в клетке, но тщательно изучала книгу о том, как быть настоящей женщиной. На ее мировоззрение повлиял и засмотренный до дыр мультфильм о прекрасной принцессе Мелании из Словении, дождавшейся своего рыцаря — крепыша Дональда с соломенной головой.
фото: кадр из фильма "Борат-2"
Темы нового «Бората» обновились в угоду современной повестки. Пока казах общается с продавцами клеток для девочек, проникается патриотическим духом реднеков-трампистов и сомневается в реальности невидимого коронавируса, его дочь Тутар сталкивается с американскими феминистками, открывает в себе женщину, познает свое тело и даже проникается борьбой за равные права.
Отец с дочкой — вечные иностранцы — являются проводниками в толщу социальных слоев и накопившихся в Америке вопросов. Естественно, Коэна здесь интересует не отсталость и неустроенность придуманного Казахстана. Собствеенно, от центральноазиатского государства осталось одно название. Борат и Тутар говорят на языке, очень напоминающем болгарский, а их родное село сплошь населено цыганами. Съемки же этих мест и вовсе проходили в Румынии. Оттого вдвойне смешнее, что подобная художественная условность может хоть кого-нибудь обидеть.
Как и в первом фильме, через путешествие чудака (а теперь чудаков) рисуется собирательный портрет заокеанской державы, сегодня разделенной на два непримиримых лагеря. Совсем скоро состоятся очередные выбора президента США. Борат и его дочь проходятся катком по республиканцам и сторонникам Трампа, оставляя Джо Байдена и демократов в серой зоне. Последние, наверное, тоже далеки от идеала, но для начала нужно побороть правящее зло. Коэн открыто призывает сограждан голосовать, а не пускать судьбы страны на самотек.
фото: кадр из фильма "Борат-2"
«Борат 2» состоит из массы разрозненных эпизодов и гэгов, удачных и не очень. Отец и дочь раз за разом пытаются показать встречающимся им американцам их отражение в зеркале, немного кривое, но в целом правдивое, от которого может бомбануть не только у инстаграм-блогерши и выступающего против абортов священника. Но большинству поклонников первой ленты продолжение приключений казахского журналиста, безусловно, понравится. Ведь стилистически эти фильмы похожи, да и сражаются они с одним и тем же социальным злом — стереотипами.
Вопросы и сомнения вызывает лишь выветрившаяся за 15 лет свежесть художественной концепции. Узнают ли казахи или американцы что-то новое про себя благодаря семье Сагдиевых? Нет. Ударят ли розыгрыши Коэна по репутации ближайших друзей Трампа? Тоже вряд ли. Жанр роуд-муви позволяет главным героям разобраться в самих себе и изменить собственную картину мировосприятия. Но раз уж придурковатый журналист смог проникнуться либерально-демократическими ценностями, новых фильмов о нем ждать не стоит. Саша Барон Коэн словно бы изживает своего персонажа и прощается с ним. Борат верно служил Отчизне, но и ему пора на покой.
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