«Аутло»: Земные наслаждения и фантазии о свободе

Люди в причудливых костюмах творят странные вещи
Премьера «Аутло
», первого полнометражного фильма Ксении Ратушной
, состоялась на ханты-мансийском фестивале дебютов «Дух огня», где картина получила призы за лучший фильм российского конкурса, операторскую работу и музыку. С первого фестивального показа к картине приклеился ярлык «радикальная», и даже «скандальная» ― из-за откровенных сцен, первые сеансы были встречены в штыки консервативно настроенной публикой, а премьерный показ фильма в Третьяковской галерее был отменен, несмотря на наличие прокатного удостоверения (которое подтверждает соответствие фильма требованиям российских законов). Сейчас картина стартовала в ограниченном прокате, и идет всего в нескольких кинотеатрах ― и новости о сложностях с показами и отказах площадок неизменно подогревают интерес открытой к экспериментам публики. Для нее Ратушная и сняла свою яркую и богатую на детали и отсылки сюрреалистическую драму.
«Аутло» состоит из нескольких параллельных линий о поисках свободы и любви, которые не помещаются в общественные рамки. Где-то в 1985-м году генерал (Виталий Кудрявцев
) влюбляется в трансгендерную танцовщицу Нину (Евгений Шварцман
), которая отвечает ему взаимностью, но их отношения неизбежно не будут приняты окружающими. В наше время старшеклассник Никита (Виктор Тарасенко
) приходит в новый класс и влюбляется в местного агрессивного заводилу Альфача (Глеб Калюжный
). Первым делом парень получает настойчивую рекомендацию от учителя «быть как все», но не находит в себе желания ей следовать. Тем временем сам Альфач пытается вырваться из окружающей бетонной серости, утверждая свою власть над людьми вокруг, но впервые осознает удовольствие, попав на цепь в плену у таинственной девушки по имени Аутло (Елизавета Кашинцева
). Сама она безнаказанно громит районные супермаркеты и устраивает оргии, но по первому велению должна являться перед лицом собственного хозяина.
Несмотря на сложные и на первый взгляд не складывающиеся в общую картину сюжеты, всех героев «Аутло» объединяет их несвобода: история Нины заканчивается тем, что ей приходится прятать от окружающих свое истинное «я», история Никиты развивается там, где ему изначально нельзя раскрыться, Альфач должен соответствовать привычному ограничивающему образу, и поначалу даже об этом не знает, а нереалистичный персонаж Аутло связана смутными обязательствами, в память о которых носит на шее ошейник-трекер, отслеживающий каждое ее действие. Странные и неуютные знакомства друг с другом толкают их на движение вперед навстречу собственным желаниям, осуществление которых делает их более уязвимыми, но и более свободными.
Рассуждения о поисках свободы Ратушная завернула в фантазийный сюрреальный антураж, в котором соединились мифы, живопись и литература. «Аутло» изобилует причудливо переплетающимися отсылками, утягивающими зрителей в эклектичную атмосферу картины. Учитель в школе рассказывает ученикам о картине Босха «Сад земных наслаждений» и о «Пире» Платона, на фоне звучит Petite Camusette из середины XV века, герои вспоминают о чуме и цитируют поэта Пабло Неруду. Сама Ратушная упоминает в интервью свои впечатления о «Декамероне» Бокаччо и работах де Сада, смелых и новаторских для своего времени. Среди такого количества источников можно запутаться, но на самом деле они больше нужны для стилизации и создания настроения, а в размышления о высоком и низком, запретном и разрешенном и выходе за пределы возможного фильм погружает скорее на интуитивном уровне. Даже не зная истории важной для сюжета картины Босха, считать параллель оказывается очень легко: люди в причудливых костюмах творят странные вещи, зависнув где-то посередине между недостижимым раем и подступающим адом.
Поиски личной свободы связаны для Ратушной и с сексуальностью и сексуальным раскрепощением, границы которого режиссер также пытается нащупать в фильме, включая в него сцены карнавальных оргий, группового гетеросексуального секса, мастурбации, кадры из порно (все сцены, которые могут показаться излишними неподготовленному зрителю, в прокатной версии замазаны). Но сам по себе секс в картине скорее нейтрален, и не становится освобождающим просто так (за это отвечают сами герои и их отношение друг к другу и к себе), хотя, несомненно, оказывается элементом эпатажа.
Самое интересное в «Аутло» ― это безудержное стремление авторов к самовыражению и творческим поискам, которое стало как темой картины, так и подарило ей яркий и вызывающий стиль. Обилие деталей, визуальная красота и даже странность притягивают, однако сложно сказать, что у «Аутло» получается найти путь к той свободе, которую он ищет: идеи как будто теряются друг в друге и утопают в причудливых интерьерах и картинных позах персонажей, работают на личном уровне ― но совсем не хотят взаимодействовать с реальностью. И все-таки это необычный российский фильм, который не стесняется любоваться собой на виду у всех: сходить поиграть с ним в гляделки может стать любопытным зрительским опытом.
«Аутло
» в ограниченном прокате с 29 октября
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