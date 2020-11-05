«Друзья на свою голову»: Чужой успех - поперек горла

В российский прокат выходит ироническая комедия Даниэля Коэна«Друзья на свою голову». Картина обязательная к просмотру для зрителей категории 35+, а также для всех тех, кто соскучился по настоящему французскому кино, способному в лёгкой, порою шутливой форме, говорить о серьёзных вещах, поднимать актуальные проблемы современности.
фото: Megogo
Действия фильма разворачивается в современном Париже. Леа (Беренис Бежо) – продавец-консультант в магазине одежды. Она живёт в небольшой уютной квартирке со своим бойфрендом Марком (Венсан Кассель). Марк – менеджер по продажам в крупной компании, занимающейся торговлей алюминием. Несколько лет он ждёт повышения и не очень комфортно чувствует себя на работе, однако дома его всегда ждёт тихая, скромная, покорная Леа, рядом с которой он чувствует себя мужиком. Школьная подруга Леи Карин (Флоренс Форести) – её полная противоположность. Сильная, властная, амбициозная, Карин убеждена в том, что, в отличие от жалкой доли лучшей подруги, её жизнь удалась: должность арт-директора в престижной фирме, отдых на тропических островах, хороший дом, любящий муж Франсис (Франсуа Дамьен), агент по недвижимости, весёлый добродушный парень – не то, что зануда Марк. В этой «гармоничной» конфигурации Лее была уготована роль серой мышки, на фоне которой Карин могла блистать и самоутверждаться. Но однажды за ужином в кафе Леа делится с друзьями своим секретом – она пишет книгу, и её литературный дебют курирует один из популярнейших современных писателей Франции. С этой минуты жизнь каждого из членов квартета круто меняется. И чем стремительнее выстраивается творческая карьера вчерашней продавщицы, тем сложнее и драматичнее становятся отношения между Марком, Леей и Карин…
Тонкой кисточкой, самоироничный Даниэль Коэн пишет портрет современного горожанина, озабоченного стремлением к успеху и гонимого страхом его не достичь. Приговор автора суров: житель 21-го века не умеет любить, дружить, радоваться простым человеческим вещам. Коэн в своей картине фокусирует внимание на одном из характерных пороков общества — неспособности пережить чужой успех. Дабы «не отрываться от коллектива» и добавить персонификации в предельно искренний рассказ, сам Коэн выбрал себе роль директора магазина, в котором работает Леа. Ну, а на роли главных героев режиссёр пригласил больших артистов, дав им возможность воплотить яркие, точные образы, в каждом из которых зритель непременно узнает себя и своих знакомых.
фото: Megogo
Звезда мирового масштаба Венсан Кассель к своей задаче отнёсся с энтузиазмом. Знакомый зрителю в первую очередь как сердцеед, супермен и сильный герой, на сей раз Кассель предстаёт на экране слабым, беспомощным, временами жалким человеком, искренне страдающим от того, что его женщине улыбнулась Фортуна, а ему нет. На алтарь самолюбия герой Касселя готов бросить самое дорогое – отношения с любимой. Своему герою Кассель придумал сутуловатость, несколько рассеянную походку, нелепо торчащие уши, подчеркнутые причёской, угловатую мимику и жестикуляцию. В рамках лирико-иронической комедии фигура Марка выглядит поистине трагической. Однако, этот архетип весьма распространён сегодня среди мужчин, живущих в мегаполисах.
Известная широкому зрителю благодаря роли в «оскароносном» фильме «Артист» Мишеля Хазанавичуса и обладательница Приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля, Беренис Бежо блистает в картине в образе современной интеллектуалки, не выпячивающей ум, не расталкивающей локтями других, но способной достичь небывалых высот. Ведомая одним лишь интересом и умеющая получать удовольствие от процесса, не особо задумываясь о результате, она далека от мещанских стереотипов, способна рисковать, менять привычки и легко мимикрирует, меняя среду обитания. Прописывая образ Леи, автор желал пропеть гимн современной женщине, способной как встать на место мужчины, так и отойти на второй план, дабы не смущать представителя сильного пола своей энергией, потенциалом и внутренней мощью. Не даром именно персонаж Коэна – единственный человек из старого окружения Леи, способный искренне гордиться её успехами.
фото: Megogo
На роль яркой, экзальтированной, жёсткой Карин режиссёр пригласил Флоренс Форести — сексапильную сорокашестилетнюю актрису, обладающую крупными, почти мужскими чертами лица, с первого кадра подчёркивающими ее решимость и напористость. В сцене знакомства с главными персонажами в кафе алое платье Карин словно символизирует её доминирующие позиции в компании. С первого взгляда на супругов Легер очевидно, кто в доме хозяин. Хотя приятного Франсиса отнюдь не назовёшь подкаблучником. Просто он искренне влюблён в свою жену и, в отличие от неё, натуры приземлённой и прагматичной, живёт с открытым миру сердцем. Звезда «Нежности» Франсуа Дамиенс в роли Франсиса несёт в картине основную комедийную нагрузку. При этом он отнюдь не смешон, но вызывает теплую улыбку в каждом проявлении эмоций, в каждой попытке пробовать себя в разных сферах жизни. И если уж говорить о том «за кого болеет публика», бьюсь об заклад, что большинство симпатий зрителей на стороне Франсиса.
Объёмных героев окружает обворожительная атмосфера, навевающая ностальгию по старому доброму французскому кино. Чудесная музыка, душевные интерьеры, мягкий свет, остроумные диалоги – всё это с первых кадров обволакивает, погружая в перипетии картины словно в тёплую ванну, из которой так не хочется вылезать. Блистательная операторская работа Стефана Масси сопровождает в самую глубину кадра, усаживая за один стол с героями фильма. Полтора часа истории пролетают незаметно, оставляя приятное терпковатое послевкусие, словно хорошее французское вино. Картина может стать главным событием вашего уик-энда,.. только смотреть её нужно обязательно вдвоём.
обсуждение >>