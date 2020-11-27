«Грань времени»: Не дерзи прошлому, попивая пиво у себя в Новом Орлеане

Нуар-ответ трилогии «Назад в будущее»
Про путешествия во времени и другие темпоральные явления снято немало киновагонов и куча телевизионных тележек. Кинематографисты неоднократно удивляли нас разножанровостью и разноплановостью, но основным фундаментом для построения подобного сюжета до сих пор являются «Назад в будущее
» и «Машина времени
». Поэтому-то нередко можно встретить фильмы или сериалы, открыто конфликтующие или критикующие подходы Роберта Земекиса
и Герберта Уэллса
к теме. Одним из таких «спорщиков» и является «Грань времени
» Джастина Бенсона
и Аарона Мурхеда
.
Фильм начинается как производственная драма про новоорлеанский дуэт врачей-реаниматологов, колесящих по странным вызовам, а завершается героическим эпиком про самопожертвование и спасение. Между этим в течение полутора часов зрителей знакомят с умирающим от опухоли Стивом (Энтони Маки
) и его женатым другом Деннисом (Джейми Дорнан
), сомневающимся в своём браке с Тарой (Кэти Аселтон
), предлагают новую возможность перемещения во времени путём употребления некоего наркотика, пытаются запугать ситуациями в прошлом, добавляют интригу с пропавшей дочерью Денниса (Аллай Иоаннидес
) и напоминают об урагане Катрина. Добавьте сюда элементы нео-нуара и зачастую раздражающую нарезку из флэшбеков, и у вас сложится неоднородная картина, претендующая на нечто артхаусное и интеллектуальное.
Однако перед нами не Тарковский
, а очередное творение Бенсона и Мурхеда, поднаторевших на жанрах хоррора и мистической драмы ещё со времён дебютной «Ломки
», где сюжет также крутился вокруг наркомана. Позднее в «Паранормальном
» дуэт коснулся и временных аномалий, поэтому их новое детище следует расценивать как своеобразное продолжение их предыдущих работ. К тому же все три ленты объединяет наличие двух друзей и непростых внутрисемейных отношений.
Как и создатели картины, её персонажи напрямую спорят с идиллией и оптимизмом «Назад в будущее». Здесь Эйнштейн не возвращается домой, а вместо распростёртых объятий и добродушных людей героя Энтони Маки в прошлом поджидают смерть и опасности. То он попадает в луизианские болота, где его чуть не съедает аллигатор. То его забрасывает в эпоху злобно настроенных конкистадоров. То он встречает пещерного человека эпохи ледникового периода, а вдалеке, тем временем, смутно просматривается силуэт мамонта, но в данном случае его пытается убить не человек, а природа в лице лютого мороза. В начале ХХ века темнокожего персонажа чуть не застрелил белый, а чуть ранее Стивом дико заинтересовалась некая секта (видимо, адепты вуду). Кульминацией же фильма стала битва за Новый Орлеан, произошедшая в период Англо-американской войны 1812—1815 годов. И всё это благодаря чудесной таблетке, разработанной, как водится, «безумным» учёным.
Всем, кто привык к простым, понятным и светлым фильмам вроде нашей «Гостьи из будущего
», данная лента вряд ли понравится, поскольку мрачный визуальный стиль и ощущение обречённости не располагают к весёлому времяпрепровождению. Но и для думающего зрителя здесь не хватает глубины и прорисовки тем. Так что остаются лишь те заядлые киноманы, которые могут клюнуть на своеобразный стиль режиссёрского дуэта, раз за разом проговаривающего очевидные вещи.
«Грань времени
» в прокате с 25 ноября
.
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