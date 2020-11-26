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«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя

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26 ноября 2020
На платформе Premier вышел анимадок Романа Супера и Ивана Проскурякова об Эдуарде Успенском. Картина с названием «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве», доступная для бесплатного просмотра всем желающим, методично рассказывает о том, каким на самом деле был великий русский сказочник, книги которого сформировали не одно поколение наших соотечественников.

«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя

Уже на начальных титрах, выполненных в духе чешского сюрреалиста Яна Шванкмайера, становится очевидно, что благостной эта история не будет. Первые кадры фильма довольно мрачные и представляют собой жутковатый процесс создания голема и вдыхания в него жизни неким закадровым Франкенштейном при помощи серой пластилиновой массы, топора, мясорубки и других суровых инструментов. Ожившая кукла – главный герой фильма – выдающийся детский писатель Эдуард Успенский, который в молодости любил свободу, а с возрастом полюбил деньги, который любил всех детей, но жестоко поступал с собственной дочерью, который в советское время противостоял писательской номенклатуре, но в итоге сам стал ею.

«Это Эдик» — фильм Романа Супера, автора нежнейшей картины про Кирилла Толмацкого «С закрытыми окнами» — хронологически последовательная и непредвзято изложенная биография Эдуарда Успенского, рассказанная им самим (его роль исполняет кукла) и множеством его коллег. В свидетели призваны биограф Успенского Хану Мякиля, художник-аниматор Леонид Шварцман, писатель Григорий Остер, поэт Юрий Энтин, директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, режиссер-аниматор Игорь Ковалев, композитор Григорий Гладков, политик Валентин Юмашев, художник Виктор Чижиков, писатель Андрей Усачев и другие творцы, а также жены и одна из дочерей – Татьяна Успенская. Многим из них Эдуард Николаевич помог реализоваться в творческом отношении и добиться многой славы, и все они считали себя его друзьями, но в конце концов Успенский перессорился со всеми. Даже с дочерью.

«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя

«Что вы испытали, когда вам сказали, что ваш отец умер», — спрашивает режиссер Татьяну Успенскую. «Ничего», — отвечает она. Этот короткий диалог предваряет фильм, настраивая наше критическое мышление на рабочий лад, прежде, чем мы успеваем перебрать в мыслях все заслуги писателя. После этого начинается отсчет хронологических глав, с самого детства: отец умер, мама не любила, был хулиганом, проблемным учеником, написал первое стихотворение в 10-м классе. Потом юность, учеба в МАИ и первые творческие успехи на студенческой сцене, начало писательской деятельности, ненависть к Сергею Михалкову и Агнии Барто, которые не давали ему издаваться. Яркий, интересный, феноменальный творческий путь большого, даже, скажем прямо, главного детского автора 70-80-х гг. проиллюстрирован помимо рассказов очевидцев большим количеством содержательной фото- и видеохроники, в том числе из семейного архива, телепередачами с его участием, отрывками из мультипликации по произведениям Успенского, остроумными анимационными вставками и «судебными» зарисовками.

Андрей Усачев, ученик Успенского, говорит о недоверии Эдика к людям. Его друг Лев Гущин – о том, что в советские годы власть его побаивалась, Григорий Остер рассуждает о его независимом мышления и внесистемности, Юрий Энтин подчеркивает, что Успенский придумал современную сказку, сотворив ее из были, из реальной жизни. Валентин Юмашев сравнивает Успенского с Карлсоном и говорит, что его произведения лишены назидательности. Все собеседники режиссера сходятся во мнении, что Успенский был хулиганом и ребенком до конца. Впитав свободолюбие Эдуарда Николаевича, люди, воспитанные на его книжках, сломали Советский Союз, — к такому выводу приходят герои картины.

«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя

«Радионяня» и «АБВГДйка», первая книжка «Крокодил Гена и его друзья», изданная в 1970-м и мгновенно ставшая хитом (первый матерный анекдот про Чебурашку датируется серединой 70-х гг.), книги про Простоквашино и его обитателей, а затем прославившие Успенского мультфильмы про Чебурашку, дядю Федора, «Пластилиновая ворона» и начинавшие на ней Александр Татарский и Игорь Ковалев, потом «Следствия ведут Колобки» и студия «Пилот» – ничего этого не было бы без Успенского, который притягивал таланты, умел придумывать нестандартное и хотел быть министром по детству. Этот человек и создал наше детство.

Но после того, как притеснения закончились, и советский строй пал, все переменилось. Успенского стали печатать, он стал миллионером. Кончилось творчество, начался бизнес. Чебурашка стал активом и продаваемым брэндом и потерял свою невинность. В этой части истории главным рассказчиком становится Леонид Шварцман, придумавший визуальный образ Чебурашки, но «не сумевший доказать свое авторство» по формулировке суда. Детально описан продолжавшийся до самой смерти Успенского конфликт со всеми мультипликаторами, прославившими его, но отвергнутые писателем, а также со студией «Союзмультфильм».

«Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве»: Хорошими делами прославиться нельзя
фото: РИА Новости

В финальной части картины приходит время поговорить о личной жизни и семье, и время откручивается назад, в середину 80-х, чтобы сообщить о трех браках Успенского (последний из которых закончился выходом книги «Моя жена – бл**ь»), детях и связях с коммуной Виктора Столбуна, куда он отдал дочь Татьяну и где, по словам Успенской, подавлялись личности, и люди оказывались в рабстве. Это самая запутанная и темная часть повествования, в которой многое остается неясным, потому что, наверное, близкие отношения посложнее авторских прав и разобраться с тем, что происходит между людьми с наскока не получается.

Таким образом коллективно герои фильма почти два часа пытаются нащупать ответ на вопрос, стал ли к старости Успенский полной противоположностью молодого себя или всегда был невоспитанным ребенком в душе, возраст или деньги послужили причиной его творческого и человеческого распада? В оценке же его личности для истории они вполне единодушны. Для режиссера Романа Супера вопрос о пересмотре заслуг писателя Успенского перед нашей культурой тоже не стоит. Книги – это проявление таланта, но человек всегда больше, чем его книги. Эдуард Успенский – токсичный, жадный и злой человек. Он же сказочник, придумавший наше детство.

Фильм «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» доступен на платформе PREMIER c 25 ноября.


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