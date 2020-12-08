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«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет

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8 декабря 2020
В широкий прокат выходит один из главных фильмов года «Серебряные коньки» — крупнобюджетный романтический экшн, в октябре показанный как фильм открытия Московского международного кинофестиваля. Тогда с представителей прессы взяли подписку не рассказывать о картине до декабря, что обычно происходит, если создатели не уверены в состоятельности своего кино. По прошествии времени оказалось, что фильм совсем не плох и даже, судя по всему, обречен стать хитом предновогоднего проката.

«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет
фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"

Санкт-Петербург, канун 1900 года. Бедный сын фонарщика Матвей (Федор Федотов) лишается работы курьера из-за 20-минутного опоздания к солидному клиенту, и никого не волнует, что задержка случилась из-за того, что полиция перекрыла дорогу для проезда кареты аристократа. Буквально в тот же день Матвей, для пущей скорости гоняюший по городу на коньках, находит новых друзей, присоединившись к шайке карманников-социалистов. Молодые авантюристы подрезают кошельки и часы у буржуев на ледовой ярмарке, и, кстати, тоже используют для быстроты коньки.

В это же самое время дочь богатого аристократа Алиса Вяземская (Софья Присс) скучает на уроках этикета, мечтая о равноправии мужчин и женщин и серьезной научной деятельности. Ей даже приходится разрезать лягушку тайком (на что только не пойдешь ради науки), потому что папенька (Алексей Гуськов) уверен, что университеты воспитывают лишь вольнодумцев и смутьянов. Ну и в чем он не прав? Ведь главный отрицательный герой картины Алекс (Юрий Борисов) – действительно из бывших студентов, он носит шапку-пирожок на голове и «Капитал» Маркса в кармане, возглавляя ту самую преступную группировку, куда так опрометчиво примкнул наивный, не чуждый романтики Матвей. Алекс не только ловкий вор, мошенник, но и харизматичный злодей, Ленин и Мефистофель в одном лице.

Пара случайных встреч Алисы и Матвея заканчивается взаимной симпатией, но, разумеется, по закону жанра, есть еще и богатый жених – граф Аркадий Трубецкой (Кирилл Зайцев), для которого Алиса очень выгодная партия. Ведь ее отец – его босс, и не просто знатный дворянин, а глава силового ведомства, призванного следить за порядком в стране. О замужестве Алиса не думает, но претенденту на ее руку Аркадию прямо говорит о желании получить образование. «Я не против, у меня весьма прогрессивные взгляды», - отвечает Трубецкой, - я даже за право голоса для женщин». «Но у нас нет выборов», - парирует Алиса (смех в зале).

«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет
фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"

Картины масштаба «Серебряных коньков» в российском кино случаются нечасто (тем более на бледном фоне чуть теплящегося нынче проката). Хотя бы потому фильм останется в истории, и долгое время мы будем с ним сравнивать все последующие исторические фэнтези. В создании в числе других принимал участие телеканал «Россия» и студия «Тритэ» Никиты Михалкова, о «Сибирским цирюльнике» которого вспоминаешь на первых же сценах ледовой ярмарки. И «Коньки», и «Цирюльник» — фильмы одной вселенной, рассказывающие о сказочной России, которую мы потеряли.

Без преувеличений, фильм сделан добросовестно, профессионально, качественно. Все детали в нем совпадают, шестеренки крутятся, сюжет кипит, точнее, скользит как по гладкому льду благодаря слаженной работе всего съемочного коллектива. Художники и супервайзеры превратили Санкт-Петербург в сказочный предрождественский пирог. Игорь Гринякин – главный оператор российских блокбастеров, снявший все на свете от «Адмирала» и «Движения вверх» до «Викинга» и «Союза спасения» — делает красивыми кадры любой сложности. Камера вращается, летает, все успевает. Что касается истории, то супер-правильным решением было позвать в сценаристы Романа КантораХороший мальчик» и «Эпидемия»), который умеет писать остроумно и про современность. Возможно, благодаря ему «Коньки» не превратились в «Союз Спасения-2». Великодержавные настроения в нем умело отражаются колкими шутками и узнаваемыми деталями нашей повседневности: заплечные короба разносчиков пирогов выглядят точь в точь как сейчас, звучат разговоры о правах женщин, а силовики вооружены новым оружием – резиновыми транчонами (дубинками по-нашему) для разгона несогласных и создают летучий отряд особого реагирования (разумеется, конькобежный).

«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет
фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"

Свою задачу выполнили на 100% и дебютанты – режиссер Михаил Локшин и актерский дуэт Федора Федотова и Софьи Присс, которые и на коньках катаются как боги, и работют на одном уровне с такими динозаврами как Тимофей Трибунцев, сыгравший бедняка-отца Матвея, необразованного, но мудрого и чистого сердцем, Юрий Колокольников в роли великого князя, Сергей Колтаков в образе непривычно-озорного Дмитрия Менделеева. Не сюжет, а именно каст «Серебряных коньков» — одна из самых больших удач картины. Ради сольного номера на льду Трубецкого-Зайцева можно и второй раз сходить на фильм, честное слово. Кстати, своего персонажа Кирилл не считает отрицательным героем. Да, он честолюбив и нацелен на брак по расчету, но таковы были законы времени, и молодой человек вполне честно добивался руки своенравной избранницы. Вообще, неоднозначные герои, как это часто бывает в сказках, получились самыми интересными – обаятельными, как графиня-медиум Северии Янушаускайте или профурсетка-бунтарка Александры Ревенко, или, наоборот, пугающими, как герой Юрия Борисова, безумный блеск глаз которого выдает его огромную внутреннюю разрушительную силу. Еще в фильма появляются Дени Лаван в небольшом эпизоде и Кэти Белтон, которые нужны в большей мере для статусности при продаже картины за рубеж, хотя все равно приятно.

Предположим, что у скептиков, с насмешкой воспринимающих термин «доброе кино» «Серебряные коньки» вызовут негативную реакцию: по их тонким настройкам тяжелой поступью пройдется русский бесогон, уверяющий, хоть и в шутку, что ямы и колдобины – наше преимущество перед Западом, делающее нас непобедимыми, а главные враги страны – смутьяны, которых ничему не научила история с декабристами. Другие согласятся с посылом, что жизнь в России не без недостатков, но не стыдно быть бедным и честным. Для них «Серебряные коньки» станут приятным предновогодним развлечением, удивят изобретательными трюками и погонями, и, конечно, обрадуют сказочным счастливым финалом, невозможным в реальной жизни.

«Серебряные коньки» в прокате с 10 декабря.


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