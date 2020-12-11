«Легенда о волках»: Вой и мир, или новая классика анимации

На AppleTV+ вышел мультфильм «Легенда о волках» — новая работа выдающегося ирландского аниматора Томма Мура, который через призму истории взросления раскрывает тему ирландских мифов и национальной истории. Алексей Филиппов рассказывает, почему «Легенда…» — пока вершина творчества Мура и, пожалуй, самый очаровательный и крутой (мульт)фильм 2020 года.
Есть режиссеры анимации, чей стиль опознается с одного кадра: братья Флейшер
и Уолт Дисней
, Ральф Бакши
и Дон Блут
, Хаяо Миядзаки
и Макото Синкай
, Билл Плимптон
и Мэтт Гроунинг
, Сет Макфарлейн
и Геннди Тартаковски
… С 2008 года к этому списку прибавилось имя Томма Мура — ирландского иллюстратора и аниматора, который в самобытной манере, вдохновленной национальной графической культурой, пересказывает мифические и исторические сюжеты родных мест.
«Легенда о волках» — третье звено так называемой ирландской трилогии, куда входят «Тайна Келлс
» (2008) и «Песнь моря
» (2014). Первое — история создания знаменитого Келлского евангелия в IX веке, оживающая на большом экране: с жуткими квадратными викингами, ракушечными узорами Келлского аббатства и задорными подростковыми приключениями. Второе — пронзительная история о детях, потерявших мать и нашедших утешение в мифах: не счастье забытья, но мудрость принятия раны, рифмующее мифы и реалии конца XX века.
Мертвые родственники — вообще важный мотив Мура и мифа. При просмотре его работ кажется, что цивилизация с древнейших времен грезила о психотерапии — или готовилась однажды выступить в таком качестве. И Мур стал одним из тех людей, кто может транскрибировать вязь легенды в психотерапевтирующий формат ласкового учения о болевых точках. В конце концов, истории, мифы и сказки — лишь техника по сохранению опыта и передаче его сквозь века.
Новая работа Мура, сделанная в соавторстве с Россом Стюартом, избирает исходной точкой не религиозное откровение, как в «Тайне…», или встречу реалий XX века с мифологической подложкой («Песни…»). 1650 год, город-крепость Килкенни (сегодня здесь находится студия Мура) встречает Оливера Кромвеля, только что подавившего Ирландское восстание и британскую Гражданскую войну. На фоне придавленных сапогом освободительных настроений происходит два конфликта: между горожанами и волками, которые мешают рубить лес, и между английским охотником Биллом (Шон Бин
), прибывшим истребить хищников, и его дочерью Робин (Хонор Книфси
), ищущей приключения на свой чепец. Именно Робин вместе с ястребом Мерлином (!) познакомится с Мэйв из лесного народца, умеющего превращаться в волков и управлять стаей. Эта дикая встреча откроет ей тропу к свободе.
«Легенда о волках» — это ловко сплетенная история о самоидентификации и бунте, осмысленном и неизбежном. Робин, тезка зарянки и сайдкика Бэтмена, взрослеет и осознает себя молодой самодостаточной женщиной (строгий Билл растит ее в одиночку). Притихшие было ирландцы вновь задумываются о борьбе за независимость. Линия с волками отдувается не только за энвайронменталистскую, природозащитную нотку, но и за ощущение единства: стая волков напоминает тут единый неделимый поток — идейно и визуально.
Живописная сторона заслуживает отдельной статьи — это самый богатый и изобретательный визуальный ряд в творчестве Мура, которого сложно обвинить в недостатке фантазии. В «Легенде о волках» они со Стюартом как будто объединяют все наработки прошлых мультфильмов, стилизуя кадр под гобелены и древние рукописи, витражи и прочие памятники культуры.
И все же подлинная сила «Легенды» не в статичной красоте, а в движении — в могучей текучести стаи, которая волной проносится по лесу, вбирая в себя таких разных и таких свободолюбивых животных: мифических и реальных, живущих в лесу и городе.
Мур вообще заворожен животными — их символизмом, грацией, естественностью, силой и вместе с тем — беззащитностью. В «Тайне Келлса» тоже возникали белоснежная волчица, мать природа, в «Песни моря» дурашливый бобтейл по прозвищу Ку быстро снюхался с мифическим народом шелки, вымирающих в образе милых тюленьчиков.
Таковы все немногочисленные работы Мура — прекрасный баланс тоски и свободы, мудрости и красоты — внешней и внутренней.
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