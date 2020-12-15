«Обратная связь»: О чем продолжают говорить мужчины, несмотря на изменившийся мир

Вышедший почти два года назад фильм «Громкая связь» зафиксировал необычайную популярность во всем мире итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе, рассказывающего о группе друзей, которые однажды за ужином решаются на странную игру – читать сообщения друг друга вслух и отвечать на входящие звонки по громкой связи. Стоит ли говорить, что телефон даже для друзей таит в себе много секретов, которые по ходу фильма и открываются. Итальянская картина стала так популярна, что породила сразу несколько ремейков. В российском на главные роли этого, без сомнения, говорливого фильма выбрали главных «знатоков» мужских разговоров «Квартет И», а на скромные женские роли «спутниц» – Ирину Горбачеву, Марию Миронову и Анастасию Уколову. Российская картина тоже нашла свою успешную зрительскую нишу, и вот под конец тяжелого 2020-го выходит уже отечественный сиквел ремейка, написанный причем собственно россиянами. Тем самым «Квартетом И», так и застрявшем в мире старой этики и пространных мужских кривотолков.
фото: Кадр из фильма "Обратная связь"
В новогодний вечер та же семерка друзей – стареющий, но так и не научившийся говорить без ошибок Вадик (Леонид Барац), который, о ужас, начинает красить волосы и ощущать свой возраст рядом с молодой партнершей Катей (Анастасия Уколова), чувствующий себя неудачником и жмотом Борис (Ростислав Хаит) вместе с все понимающей женой Алей (Ирина Горбачева), слишком умный для этой компании Лева (Камиль Ларин) с властной супругой Евой (Мария Миронова) и одиночка, в «Громкой связи» признанный гомосексуалистом, Лева (Александр Демидов) – собираются в подмосковном доме отпраздновать наступление Нового года. На торжественную полночь Ева придумывает для друзей новую игру (хотя, казалось бы, прошлая не пошла компании на пользу): на бумажках про каждого нужно написать «больше никогда не». Например, «Дорогой Боря, больше никогда не ковыряй в носу» (это реальный пример и повод для бесконечных шуток в фильме). Но до игры дело не доходит – по всем законам жанра отношения, довольно токсичные, как выясняется, друзья начинают выяснять еще до боя курантов, под многострадальную «Иронию судьбы», которую несколько раз по разным каналам 31 декабря крутят по отечественному ТВ.
Ирония судьбы «Обратной связи» в том, что она устарела. Физически, как герои фильма, начинающие чувствовать свой кризис среднего возраста и рефлексировать по поводу жизненных неудач – от не случившегося повышения на работе до так и не испытанного за 15 лет семейной жизни оргазма. И морально – с бесконечными мужскими разговорами и репликами в духе «Катя, молчи, мужики про деньги говорят», эйджизмом, направленным на все ту же несчастную героиню Уколовой и выражающимся не только в «вечных» и таких популярных в России «шутках» о том, что «если перестаешь любить сладкое шампанское, ты уже повзрослел», но и в не самых удачных примерах про танцы вокруг сумок, которые, как кажется «Квартету И», застало только их поколение, и, конечно, редкими женскими репликами. «Квартет И» честно признается, что про женщин писать они не умеют, поэтому большее количество экранного времени и отдано собственно «Квартету И», уже давно не удивляющему ни литературным слогом, ни актуальным смыслом своих юмористических потуг. Хотя именно героини «Обратной связи» – во главе с Алей в исполнении Ирины Горбачевой – здесь задают драматизм и хоть какую-то характерность. Недаром одна из самых «праздничных» и неожиданных сцен фильма – это женский танец под гимн фем и ЛГБТ-движения I Will Survive Глории Гейнор. Гей-тема, кстати, в «Обратной связи» тоже получила свое – истинно российское – продолжение.
фото: Кадр из фильма "Обратная связь"
«Квартет И», кажется, как может, пытается перенастроиться на новую повестку и новую этику, поддержать, так сказать, итальянский оригинал. В ход идут даже условно честные, табуированные в российском кино разговоры про секс, где, правда, даже секс-игрушки называют со смехом «побрякушками», и про финансовое положение, о чем у нас тоже, вроде как, не принято говорить. Только вот в «Обратной связи» все те же мужчины, явленные народу аж 10 лет назад после успешных «Дня выборов» и «Дня радио», продолжают говорить обо всем и ни о чем. Так же, как это и было тогда – в том уже без сомнения старом мире, из которого, увы, так и не смог выбраться «Квартет И». Участники сценарно-киношно-театральной группы пытаются идти на компромиссы, словно начитавшись, но так и не поняв Сергея Довлатова. И, кажется, главная проблема заскорузлого «Квартета И» по-прежнему в том, что они в попытках иронично отрефлексировать окружающую жизнь так и не научились относиться с иронией к самим себе, что важно во все времена.
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