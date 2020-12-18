Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Рецензии на фильмы >>
18 декабря 2020
В российский пандемический прокат выходит фильм «Реальные пацаны против зомби», где на Пермь обрушивается зомби-апокалипсис. Дарья Тарасова рассказывает, почему сам фильм напоминает тематический эпизод сериала, а не фильм, вдобавок слишком много заимствует из «Зомби по имени Шон» (вот уж где пригодилось бы название «Реальные упыри»).

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Если очень захотеть, можно смириться с чем угодно — например, с внезапно обрушившимся на родной город зомби-апокалипсисом. Вот и пермяки, когда жители города стали превращаться в ходячих мертвяков из-за случайно завезенного древнего вируса, сначала запаниковали, а потом стерпелись, свыклись, обжились. Пермь оцеплена, продовольствие сбрасывают с самолетов, а в телевизионных прогнозах погоды о городе молчок. Коляна (Николай Наумов), правда, зомби совсем не волнуют — его больше беспокоит разрыв с женой Лерой (Зоя Бербер), решившей уйти от него накануне эпидемии. Впрочем, ситуация с зомби, возможно, заставит их взглянуть на отношения по-новому — в одну из вылазок за продуктами Леру кусает инфицированный...

Завязка, в которой комедийный зомби-хоррор идет рука об руку с драмой отношений, подозрительно напоминает великий «Зомби по имени Шон» (2004) Эдгара Райта. Там Лондон накрывает непонятно откуда взявшийся зомби-вирус, а отношения Шона (Саймон Пегг) оказываются на грани разрыва — только апокалипсис сохраняет их под вопросом.

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

В «Реальных пацанах» не Лондон и не просто отношения: Пермь и брак — вещи более фундаментальные и давно требующие переосмысления в отечественном кинематографе. Однако ряд деталей не просто вдохновлен комедией Райта, а напрямую из нее позаимствован, делая разговор на заявленные темы несколько бессмысленным.

Обзор фиильмографии Эдгара Райта
Подкаст о творчестве Эдгара Райта

С чего начинался «Шон»? Вот волоча ноги появляется Саймон Пегг, намекая, что он уже обращен в зомби, но на деле — это лишь послепробудная заторможенность, классическая обманка Райта, визуальный гэг. Дальше следуют тревожные предзнаменования: вырванные из контекста новостные реплики, встречи со странными знакомыми, незакрытая дверь в доме Шоне и его раздражающего соседа...

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Через нее как будто и влезли «Реальные пацаны» — чуть ли не ремейк «Шона», заимствующий твист с дверью и даже реплики, вместо того, чтобы остроумно адаптировать новую зомби-классику к пермским реалиям. Однако целая команда сценаристов и постановщица Жанна Кадникова — в прошлом звезда КВН, ныне снимающая оригинальный сериал «Реальные пацаны», — не стали перекраивать британский юмор на российский лад, как и не задействовали опцию «взять зачин и развить, куда глаза глядят». Удивительным образом «Реальные пацаны» пытаются угнаться за двумя зомби сразу — и оба от них убегают. Типажи Райта обрусели, но говорят чуть ли не теми же репликами, что были написаны в Лондоне 16 лет назад. Однако за почти 20 лет мир изменился, а отечественным колоритом так и остались матерок да стереотипы об ЛГБТК-сообществе.

Краткая история зомби-хоррора
Рецензия на «Поезд в Пусан 2»

Впрочем, основной сюжет «Реальных пацанов против зомби» все-таки заражен арками других персонажами сериала — например, друзья Коляна участвуют в боях пермяков и зомбаков, для чего ищут своего бойца. Однако такие вставные эпизоды, напоминающие о «Ходячих мертвецах» (2010-2022) или недавнем «Поезде в Пусан 2», наталкивают на мысль, что фильм — всего лишь специальный эпизод сериала. Как хэллоуиновский хоррор-эпизод в «Симпсонах». Остается лишь один вопрос: неужели ТНТ понадобилось целых 16 лет, чтобы пересказать комедийную зомби-веху да еще и так, чтобы фильм не выглядел самостоятельным произведением?

«Реальные пацаны против зомби» в прокате с 17 декабря.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Поезд в Пусан 2: Полуостров»: Плакала половина Кореи
Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
Эдгар Райт: Гик-гик, ура!
персоны
Зоя БерберЖанна КадниковаНиколай НаумовСаймон ПеггЭдгар Райт
фильмы
Зомби по имени ШонПоезд в Пусан 2: ПолуостровРеальные пацаныРеальные пацаны против зомбиСимпсоныХодячие мертвецы

фотографии >>
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.

День рождения >>

Роман Громадский
Елена Махова
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Михаил Окунев
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Эрл Симмонс
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Сентенция
драма
Россия, 2020
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен