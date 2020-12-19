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«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста

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19 декабря 2020
На Netflix вышел фильм «Ма Рэйни: Мать блюза», номинально рассказывающий о записи одного альбома легендарной джазовой певицы. Кирилл Горячок рассказывает, как фильм следует традиции американского театра и почему этот сюжет важен для понимания корней и сути Black Lives Matter.

«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста
фото: кадр из фильма «Ма Рейни: Мать блюза»

На закате «ревущих» 1920-х в сыром подвале звукозаписывающей студии собралась группа популярной звезды блюза Ма Рэйни (Виола Дэвис). Музыканты готовятся к записи пластинки, но инструменты не звучат. Молодой и амбициозный трубач Ливи (Чедвик Боузман) дразнит старших коллег — мол, те ничего не понимают в музыке и стиле. Вскоре шумно прибывает главная звезда, о чьем сложном характере ходят легенды. Рядовая запись пластинки неожиданно обнажает множество социальных противоречий, поскольку белые продюсеры немного иначе видят вкусы и запрос широкой публики, нежели черные музыканты.

В 1982 году на Бродвее состоялась нашумевшая премьера пьесы Аугуста Уилсона об одной из первых исполнительниц блюза Ма Рэйни. Спектакль получил несколько престижных премий и много лет не выходил из репертуара — в 2002 году главную роль играла Вупи Голдберг. Идея экранизировать пьесу для Netflix принадлежит бродвейскому режиссеру Джорджу Волфу и Дензелу Вашингтону, чей оскароносный фильм «Ограды» — стилистический брат-близнец «Ма Рэйни: Мать блюза». Это вовсе не байопик дивы 1920-х, а остросоциальная камерная трагедия, выполненная в лучших традициях американского театра.

«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста
фото: кадр из фильма «Ма Рейни: Мать блюза»

Эпоха джаза, так ярко воссозданная в произведениях Фицджеральда, сужается у режиссера Волфа до одной единственной локации — подвала и коридоров безликой студии, где идет запись исторических композиций. Ма Рэйни в то время действительно была значительной фигурой в шоу-бизнесе (она сильно повлияла на будущих мастеров черной музыки Луи Армстронга и Бесси Смит), кроме того — за ней ходила скандальная слава, связанная с сексуальной ориентацией (в фильме, кстати, есть крохотный намек на это). Главный конфликт фильма в том, что сколько бы талантливой, выразительной и особенной Ма Рэйни ни была, — все зависело лишь от вкусов белой публики, которые формировали белые продюсеры и инвесторы. Сегодня певице дали броское прозвище «Мать блюза», но уже завтра черная музыка покинет тренды и станет чуть ли не синонимом безбожности, наркотиков и содомии.

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Строго говоря, Ма Рэйни здесь фигура символическая. Виола Дэвис прекрасно смотрится в характерном вычурном гриме и со вставными золотыми зубами, она шикарно поет и многозначительно смотрит по сторонам. Но драматургия «Матери блюза» целиком строится на персонаже Чедвика Боузмана — дерзком трубаче Ливи. Печально, но в этом фильме артист, известный по марвеловской «Черной пантере», сыграл лучшую и последнюю роль. Для нынешнего поколения афроамериканцев его смерть сравнима с ранним уходом Джеймса Дина: Боузман показал на экране новый тип героя, в котором сочетается какая-то магическая свобода от предрассудков, стереотипов и типичных даже для больших современных черных актеров. Эту магию прекрасно уловил Спайк Ли в «Пятеро одной крови», и в «Ма Рэйни: Мать блюза» она достигает драматической глубины. Ливи страстно жаждет признания, он пережил в прошлом немало травм и трагедий, и теперь все, чего он хочет — надеть лакированные желтые ботинки, взять трубу и сыграть музыку, от которой люди захотят пуститься в пляс. Но для белых боссов мальчишка — просто дешевая рабочая сила, а его песни пусть лучше споют симпатичные и пристойные белые джаз-бенды.

«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста
фото: кадр из фильма «Ма Рейни: Мать блюза»

Трагедия о социальных барьерах, которые не проломить даже такой масштабной женщине, как Ма Рэйни, разворачивается по-театральному динамично. Визуально «Мать блюза» ничего особенного из себя не представляет: здесь все держится на длительных, и, к слову, замечательных диалогах, через которые подается широкая панорама взглядов и культурных особенностей афроамериканцев тех «ревущих» лет. Впрочем, не нужно быть знатоком старого блюза и джаза, чтобы понять сюжетные тонкости. В одном только и можно упрекнуть картину — здесь все слишком понятно, почти нет пространства для полета мысли. В общем, американский театр — это не Чехов.

Как и уже упомянутый «Пятеро одной крови», «Ма Рэйни: Мать блюза» — важнейшее кино для понимания корней и сути нынешнего движения Black Lives Matter. Судьбы черных музыкантов, многие из которых куда мрачнее и трагичней тех, что показаны в фильме, напрямую связаны с поиском собственного пути через препоны несправедливой системы. У трубача Ливи ничего не осталось, кроме надежды сыграть самую высокую ноту. Но и эту ноту у него отобрали.

«Ма Рэйни: Мать блюза» смотрите на Netflix c 18 декабря.


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«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста фотографии
«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста фотографии
«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста фотографии
«Ма Рейни: Мать блюза». Нота протеста фотографии
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