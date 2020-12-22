Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры

Рецензии на фильмы >>
22 декабря 2020
В прокат выходит продолжение анимационной ленты студии DreamWorks «Семейка Крудс» — аляпистое, но развеселое приключение доисторической семьи, которая озабочена проблемой выживания и поиском нового дома.

«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры
фото: Кадр из анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье"

Первая часть фильма вышла в 2013 году, и ей предшествовали семилетние съемки, на второй ушло ровно столько же времени, хотя за прошедшие годы не изменился не только состав семейства, но и возраст героев. Отец Груг (в оригинале Николас Кейдж), его жена, дети – двое подростков Тунг и Гип (в оригинале Эмма Стоун) и их дикая младшая сестренка, а также бабуля-теща и присоединившийся к ним сирота Малой (Райан Рейнольдс) продолжают кочевать в поисках лучшего места для жизни, которое они называют «Завтра».

В пути они спят вповалку, спасаются от злобных фантастических кенгозавров (помесь кенгуру и динозавров), перманентно страдают от голода и однажды попадают в страну невероятного изобилия – обнесенный стеной оазис, сплошь заполненный фруктами и ягодами психоделических расцветок. Хозяева местечка – эволюционно продвинувшиеся хипстеры Надя и Фил Беттерманы – встречают Крудсов поначалу ласково и сопровождают в свой дом-дерево, где помимо еды и отдельных комнат для каждого гостя (Что такое «комната»? А что такое «отдельная»). У них есть лифт, душ, санузел, зеркала и даже «широкоформатное» Окно, в которое мгновенно «залипает» братец Тунг. Увы, Беттерманы лишь лицемерные снобы, на невоспитанных неандертальцев они смотрят свысока, а их главная цель – забрать у Крудсов умницу Малого, сына их старых друзей, чтобы женить его на своей дочке Заре. Меж тем у Малого романтическая связь с Гип уже довольно давно – собственно, их отношения друг с другом и переживания Груга за дочь-подростка были основной темой первой картины.

Как визуально, так и драматургически продолжение «Крудсов» вышло на голову изощреннее оригинала. К прежним конфликтам, среди которых отцовская гиперопека и его соперничество с будущим зятем, страх перед новыми технологиями, различные предрассудки и удержание командного духа как основы выживания, добавились новые проблемы и опасности, все более могущественные с каждым новым витком событий. Преодолеть их людям можно только вместе, оставив в стороне мировоззренческие расхождение и видимые социальные различия. Сначала мы видим, что стерильный рай Беттерманов не так-то просто обнесен стеной – за ней притаилась злая сила. Чуть позже выясняется, что за этой силой стоит еще одна, самая страшная. К моменту ее проявления недовольства друг другом внутри коллектива отступают на третий план и не кажутся уж такими неразрешимыми.

«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры
фото: Кадр из анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье"

Что до изобразительного ряда, то он также стремительно обошел оригинальных «Крудсов». Цвета доисторического мира стали совсем кислотные, а флора и фауна пополнилась еще более чудовищными мутантами — сухопутными акулами, мини-мамонтами, меховыми пауками с волчьими головами и другими фантастическими тварями. Впрочем, все они способны и удивить, и насмешить, главное – решительно и бесповоротно принять условность созданной вселенной и впредь не задаваться вопросами эволюции животного и растительного мира. Тем более, что многие звери не просто служат украшением картины, но и активно участвуют в ее событиях. Маленькую, но важную роль играет даже живой бабушкин парик Гриволет. Сама Ба в этот раз раскрывается в полную силу – сценаристы подарили пожилой героине бенефис на несколько минут экранного времени. Старушка берет на себя главную спасательную миссию, внезапно вспомнив свое прошлое предводительницы женского племени «Грозные сестры». Хороша донельзя – хоть снимай отдельный спин-офф.

Женские персонажи вообще получились более сильными. В то время как папаши уединяются в тайной сауне, пытаются решать вопросы хитростью или давлением, Малой, прельщенный богатством Беттерманов, в лицо обвиняет свою возлюбленную в некультурном, пещерном поведении, а Тунг Крудс безвольно проводит все время перед Окном, женщины демонстрируют решительность, мудрость и способность объединяться. Две девочки Гип и Заря сразу же находят радость в общении друг с другом, становятся неразлучными подругами, несмотря на различия между ними. Именно их отношения в конечном счете оказываются залогом мира и взаимовыручки. Несмотря на непохожесть, люди (да и животные, склонные к созданию цивилизации), могут жить в дружбе и согласии. Простая истина, которую не лишний раз напомнить друг другу.

«Семейка Крудс: Новоселье» в прокате с 24 декабря.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки
Сиквел «Неадекватных людей», «Огонь» и ещё 8 фильмов декабря
«Зов предков»: Древние инстинкты и Харрисон Форд
«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей
Питеру Динклэйджу исполнилось 50 лет
Роджеру Дикинсу исполнилось 70 лет
Продолжение мультфильма «Зверопой» выйдет летом 2021 года
Найден режиссёр для сиквела «Семейки Крудс»
Знакомые все лица
Самые кассовые фильмы года
Кушак прогулялся по Москве
Пещерные люди в Стоунхедже
«Семейка Крудс» по-русски
Дорога на Мадагаскар
«Семейка Крудс» в Нью-Йорке
13 фильмов марта'13
Пещерные люди в Берлине
Анимационный топ 2013
Поиск по меткам
АнимацияЕкатерина Визгалова
персоны
Николас КейджРайан РейнольдсЭмма Стоун
фильмы
Семейка КрудсСемейка Крудс: Новоселье

фотографии >>
«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Курляндский
21 декабря скончался сценарист Александр Курляндский.
Георгий Кавтарадзе
20 декабря ушёл из жизни актёр Георгий Кавтарадзе.
Алевтина Буханченко
20 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Алевтина Буханченко.
Николай Брятко
18 декабря ушёл из жизни оперный певец, педагог Николай Брятко.
Александр Массарский
18 декабря ушёл из жизни каскадер Александр Массарский.
Виталий Пономарёв
17 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Пономарёв.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Крис Кармак
Серхи Лопес
Ванесса Паради
Рут Роман
Рэйф Файнс
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Рождество кота Боба
мелодрама, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2020
Ромео и Джульетта
фильм-балет, музыкальный фильм, драма, экранизация
Великобритания, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Вдовий маяк
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Дебошир
биография, криминальный фильм, мелодрама, спортивный фильм
США, 2018
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен