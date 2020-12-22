«Семейка Крудс: Новоселье». Феминизм вылезает из пещеры

В прокат выходит продолжение анимационной ленты студии DreamWorks «Семейка Крудс» — аляпистое, но развеселое приключение доисторической семьи, которая озабочена проблемой выживания и поиском нового дома.
фото: Кадр из анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье"
Первая часть фильма вышла в 2013 году, и ей предшествовали семилетние съемки, на второй ушло ровно столько же времени, хотя за прошедшие годы не изменился не только состав семейства, но и возраст героев. Отец Груг (в оригинале Николас Кейдж), его жена, дети – двое подростков Тунг и Гип (в оригинале Эмма Стоун) и их дикая младшая сестренка, а также бабуля-теща и присоединившийся к ним сирота Малой (Райан Рейнольдс) продолжают кочевать в поисках лучшего места для жизни, которое они называют «Завтра».
В пути они спят вповалку, спасаются от злобных фантастических кенгозавров (помесь кенгуру и динозавров), перманентно страдают от голода и однажды попадают в страну невероятного изобилия – обнесенный стеной оазис, сплошь заполненный фруктами и ягодами психоделических расцветок. Хозяева местечка – эволюционно продвинувшиеся хипстеры Надя и Фил Беттерманы – встречают Крудсов поначалу ласково и сопровождают в свой дом-дерево, где помимо еды и отдельных комнат для каждого гостя (Что такое «комната»? А что такое «отдельная»). У них есть лифт, душ, санузел, зеркала и даже «широкоформатное» Окно, в которое мгновенно «залипает» братец Тунг. Увы, Беттерманы лишь лицемерные снобы, на невоспитанных неандертальцев они смотрят свысока, а их главная цель – забрать у Крудсов умницу Малого, сына их старых друзей, чтобы женить его на своей дочке Заре. Меж тем у Малого романтическая связь с Гип уже довольно давно – собственно, их отношения друг с другом и переживания Груга за дочь-подростка были основной темой первой картины.
Как визуально, так и драматургически продолжение «Крудсов» вышло на голову изощреннее оригинала. К прежним конфликтам, среди которых отцовская гиперопека и его соперничество с будущим зятем, страх перед новыми технологиями, различные предрассудки и удержание командного духа как основы выживания, добавились новые проблемы и опасности, все более могущественные с каждым новым витком событий. Преодолеть их людям можно только вместе, оставив в стороне мировоззренческие расхождение и видимые социальные различия. Сначала мы видим, что стерильный рай Беттерманов не так-то просто обнесен стеной – за ней притаилась злая сила. Чуть позже выясняется, что за этой силой стоит еще одна, самая страшная. К моменту ее проявления недовольства друг другом внутри коллектива отступают на третий план и не кажутся уж такими неразрешимыми.
фото: Кадр из анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье"
Что до изобразительного ряда, то он также стремительно обошел оригинальных «Крудсов». Цвета доисторического мира стали совсем кислотные, а флора и фауна пополнилась еще более чудовищными мутантами — сухопутными акулами, мини-мамонтами, меховыми пауками с волчьими головами и другими фантастическими тварями. Впрочем, все они способны и удивить, и насмешить, главное – решительно и бесповоротно принять условность созданной вселенной и впредь не задаваться вопросами эволюции животного и растительного мира. Тем более, что многие звери не просто служат украшением картины, но и активно участвуют в ее событиях. Маленькую, но важную роль играет даже живой бабушкин парик Гриволет. Сама Ба в этот раз раскрывается в полную силу – сценаристы подарили пожилой героине бенефис на несколько минут экранного времени. Старушка берет на себя главную спасательную миссию, внезапно вспомнив свое прошлое предводительницы женского племени «Грозные сестры». Хороша донельзя – хоть снимай отдельный спин-офф.
Женские персонажи вообще получились более сильными. В то время как папаши уединяются в тайной сауне, пытаются решать вопросы хитростью или давлением, Малой, прельщенный богатством Беттерманов, в лицо обвиняет свою возлюбленную в некультурном, пещерном поведении, а Тунг Крудс безвольно проводит все время перед Окном, женщины демонстрируют решительность, мудрость и способность объединяться. Две девочки Гип и Заря сразу же находят радость в общении друг с другом, становятся неразлучными подругами, несмотря на различия между ними. Именно их отношения в конечном счете оказываются залогом мира и взаимовыручки. Несмотря на непохожесть, люди (да и животные, склонные к созданию цивилизации), могут жить в дружбе и согласии. Простая истина, которую не лишний раз напомнить друг другу.
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