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«Фестиваль Рифкина»: Вуди Аллен не грустит

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31 декабря 2020
В прокат выходит «Фестиваль Рифкина» — 49-й фильм Вуди Аллена, все еще находящегося в центре сексуального скандала. Кирилл Горячок рассказывает, как живой классик отражает внутреннее смятение (или разочарование) в новом фильме — и, в общем, не тужит.

«Фестиваль Рифкина»: Вуди Аллен не грустит
фото: кадр из фильма "Фестиваль Рифкина"

Морт и Сью Рифкины (Уоллес Шоун и Джина Гершон) замужем уже много лет. Он — брюзгливый профессор киноведения, разочарованный в современном искусстве, она — агент обласканного критиками режиссера Филиппа (Луи Гаррель), который представляет новый фильм на фестивале в Сан-Себастьяне. Морт абсолютно уверен, что у жены с молодым выскочкой какая-то интрижка, поэтому поездка в Испанию не вызывает у мужчины ничего, кроме раздражения и боли в желудке. Однако солнечное побережье внезапно освежает его жизнь.

В 49-м фильме Вуди Аллен вновь выбрался из любимого Нью-Йорка — и отправился в Испанию, где когда-то разворачивался сюжет «Вики Кристина Барселона» (2008). В «Фестивале Рифкина», впрочем, практически нет любовных страстей, вернее — они остаются на втором плане. На первом — классический алленовской интеллектуал, рефлексирующей о судьбе, супружеской жизни и неожиданно наступившей старости. Режиссер никогда не стеснялся использовать фильмы для самоанализа, и «Фестиваль Рифкина» продолжает вектор «Воспоминания о звездной пыли» (1980) и «Разбирая Гарри» (1997). Его новая работа — ключ к мировоззрению пожилого мастера, саркастически взирающего на нынешний безумный мир, где он давно стал чужаком.

Даже на фоне очень камерных последних работ Аллена «Фестиваль Рифкина» выглядит аскетично и простенько. Великий оператор Витторио Стораро, кажется, совершенно не заботится о замысловатых ракурсах или игре с цветом. Вместе с режиссером они забавляются, стилизуя сны Рифкина под классические фильмы европейских классиков, но и эти небольшие вставки трудно назвать изысканными. Картина смотрится как солнечная курортная забава, снятая от нечего делать. В этом заключается часть ее очарования, но, несмотря на внешнюю легкость, «Фестиваль Рифкина» трудно назвать легкомысленным.

«Фестиваль Рифкина»: Вуди Аллен не грустит
фото: кадр из фильма "Фестиваль Рифкина"

Часто, чтобы понять идею Аллена, нужно прислушаться к заглавной песне фильма. «Фестиваль Рифкина» разворачивается под оптимистичную мелодию джазового хита Wrap Your Troubles in Dreams, который призывает забыть о проблемах, окунувшись в грезы. Так и справляется с переживаниями Морт Рифкин: они буквально растворяются в его кинематографических снах. Ревность, которая небезосновательно гложет его, вдруг открывает сердце киноведа к новым ощущениям, пробуждает в нем интерес к жизни. Он ищет новую любовь и жаждет окончить давно маринующуюся книгу. Склонный к ипохондрии, Морт оказывается в местной больнице, где знакомится с прелестной Джо Рохас (Елена Анайя), которая его лечит. Ему кажется, будто между ними пробежала искра, но, в сущности, их скромный роман подобен еще одному черно-белому сну — такому очаровательному и мимолетному.

Конечно, в голове Рифкине легко отыскать образ мыслей самого Аллена. Кажется, он совершенно не переживает, что сегодня фактически изгнан из Голливуда, а Америка, воспетая в его фильмах, изменилась до неузнаваемости. Режиссер принимает такой оборот стоически. Как и главный герой, Аллен понимает, что его время прошло, а современный мир представляется ему ужасным и полным пошлости. Но нет в картине и ноты отчаяния, лишь легкая усмешка над собой, старостью и приближающейся смертью (ее здесь с характерной жеманностью сыграл Кристоф Вальц).

Морт окунается в мечты и находит спасение в искусстве, создавая смысл существования посреди тотальной бессмыслицы. Этой силе духа — сопротивляться абсурду и глупости мироздания, — присущей Аллену, остается только позавидовать.

«Фестиваль Рифкина» в прокате с 31 декабря.


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