Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Рецензии на фильмы >>
3 января 2021
Павел Прилучный снова играет в рыцаря. Как может

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Осенью 2018-го, когда продюсерская компания «Среда» выпустила третий сезон своего самого популярного проекта «Мажор» (он, кстати, есть даже на Netflix), анонсировалось, что он уже точно будет финалом запутанной истории перевоспитания, мести и любви Игоря Соколовского в бессменном обличье Павла Прилучного. Но случившийся в начале прошлого года успеха фильма «Холоп» показал, что мажоры не вышли из моды (в этой комедии избалованного барчука сыграл Милош Бикович), и компания продюсера Александра Цекало решила продолжить уже к тому времени зафиналенную сагу Соколовского. Не только четвертым сезоном сериала, который снимается сейчас, но и полнометражным фильмом, вышедшим в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» в эти новогодние праздники.

Пуля, которой создатели «Мажора» решили поставить точку в истории Соколовского, все-таки прошла навылет – здесь шоураннеры сериала, на протяжении трех сезонов то и дело воскрешавшие героев, остаются себе верны. И вот он уже, словно вернувшись к самому началу, гоняет по московским улицам на крутой тачке, убегая от ментов и бандитов. Очередной «форсаж» в исполнении Прилучного – следствие запутанной операции, в которую оказываются вовлечены не только сам Соколовский, но и его бывшие коллеги по оружию (Александр Обласов, Дмитрий Шевченко, а заодно и Игорь Жижикин с Павлом Чинаревым), неприятный капитан (Владимир Селезнев), появившийся в третьем сезоне, но и новые герои – глава Госнаркоконтроля (экстравагантный Даниил Воробьев), отслеживающий поток нового наркотического вещества с романтическим названием «хрусталь» фрик Евгений Стычкин, косплеющий Джонни Деппа из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», его жена в исполнении Агнии Дитковските, которую герой Прилучного спасает от домашнего насилия и мужа-алкоголика (такая ирония судьбы), и femme fatale Мэй, которую играет жена Александра Цекало, красивая женщина Дарина Эрвин. Ради последней, кажется, весь фильм и затевался. Более того, одна Эрвин пытается создать в фильме «Мажор» хоть какой-то новый образ. В отличие от остальных актеров во главе с Павлом Прилучным, которые, очевидно, уже устали от своих героев.

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

В качестве режиссеров полнометражное продолжение «Мажора» снимали шоураннеры проекта, продюсеры Максим Полинский и Николай Булыгин, уже ступавшие на стезю постановщиков во втором сезоне сериала, но, кажется, за четыре года растерявшие веру, что режиссерская профессия для них. Ситуацию не спасает даже постоянный оператор «Мажора» Улугбек Хамраев, включающий привычный экшн при съемке сцен гонок или драк. Однако основной проблемой полнометражного фильма стал сценарий, написанный Сергеем Калужановым, работавшим над сериалом все с того же второго сезона, и один из самых востребованных сегодня кинодраматургов Олег Маловичко, сочинивший для «Среды» сериалы «Метод» и «Троцкий», но только сейчас присоединившийся к авторам «Мажора».

Увы, созданная такой именитой компанией история лишена внятной логики, а поступки героев — мотиваций. «Мажор. Фильм» написан и поставлен как совершенно не обязательный переход с одного сезона долгоиграющего и, кажется, уже не самого актуального сериала на другой. Нужно ли «Мажору» еще одно продолжение – действительно, большой вопрос. Сознательная история Игоря Соколовского закончилась. И иногда лучше и впрямь – даже в самом успешном проекте – вовремя поставить жирную точку.

«Мажор. Фильм» доступен на платформе Кинопоиск HD cо 2 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го
«Мажор. Фильм» покажут в интернете 2 января
Павел Прилучный спасается от полиции в первом тизере полнометражного «Мажора»
Netflix обзавелся русскоязычной версией
Первый канал отмечает 25-летие
Продолжению «Мажора» быть
«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех
«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского
«Мажор» вернётся к зрителям на следующей неделе
У «Мажора» появится американский ремейк
Лучшие российские детективные сериалы последних лет
«Мажор 2»: Опер мести
Новые сезоны русских сериалов: Спасибо, что продлили!
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыРоссийские фильмысиквел
персоны
Милош БиковичНиколай БулыгинДаниил ВоробьёвДжонни ДеппАгния ДитковскитеИгорь ЖижикинСергей КалужановОлег МаловичкоАлександр ОбласовМаксим ПолинскийПавел ПрилучныйВладимир Селезнёв (II)Евгений СтычкинУлугбек ХамраевАлександр ЦекалоПавел ЧинарёвДмитрий Шевченко
фильмы
МажорМажор-2Мажор-3Мажор. ФильмМетодСтрах и ненависть в Лас-ВегасеТроцкийХолоп

фотографии >>
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала фотографии
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала фотографии
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала фотографии
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Коренев
2 января ушёл из жизни актёр Владимир Коренев.
Николай Пеньков
30 декабря ушёл из жизни актёр Николай Пеньков.

День рождения >>

Якуб Ахмедов
Анатолий Баранцев
Михаил Васьков
Юрий Горбач
Динара Друкарова
Александр Лазарев (ст.)
Александр Половцев
Владимир Стеклов
Данила Якушев
Мэл Гибсон
Николас Гонсалес
Рэй Милланд
Марк Порель
Виктория Принсипал
Флоренс Пью
Джон Тоу
все родившиеся 3 января >>

Афиша кино >>

Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
С днём смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
Химия любви
комедия, мелодрама
Испания, 2015
Самое первое Рождество
комедия, фэнтези
Италия, 2019
Соседи сверху
комедия, экранизация
Испания, 2020
Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен