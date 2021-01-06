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«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино

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6 января 2021
На специальном сайте вышел новый продюсерский проект Тимура Бекмамбетова под названием «Игрок». В графе сценарист и режиссер — прочерк, потому что проект заявлен как фильм-игра. Дарья Тарасова рассказывает, удалось ли «Игроку» повторить успех «Брандашмыга».

«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино
фото: Кадр из фильма "Игрок"

Под конец года вселенная решила подставить Андрею (Гоша Куценко) сразу несколько подножек: с работы уволили (впрочем, платили все равно копейки); жена (Мария Шукшина) собирается на заработки в Москву с подачи старого друга, который был в нее когда-то влюблен; коллекторы ломятся за набежавшими по микрозайму процентами; сын сорвался в Минеральные воды жениться... Решив, что деньги — решение всех проблем, Андрей доверяется Фортуне и сияющему миру онлайн-покера.

«Игрок», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, чьи поиски технологически новых форм в кино зрителю отлично знакомы, позиционирует себя как новый интерактивной формат — фильм-игру. В начале закадровый голос знакомит зрителя с базовым геймплеем — возможностью узнать о вселенной больше через профили героев в соцсетях и раунд в покер-руме. Нужные поля для клика на экране приглашающе подсвечиваются — как доступные к взаимодействую предметы в видеоиграх.

Внешне это привычный для поздних проектов Бекмамбетова скринлайф: лица героев, созванивающихся в Skype, перемежаются кадрами рабочего стола Андрея — где он и играет в азартную игру. Начиная с 2014 года, когда вышел хоррор «Убрать из друзей», он спродюсировал целую россыпь таких проектов, исчерпав, кажется, потенциал находки.

За новизну в «Игроке» отвечает не мир глазами интернета, а интерактивность, которую у видеоигр как минимум несколько лет пытается перенять кино. Например, с небольшим перерывом в 2018 году вышли сериал Стивена Содерберга «Мозаика» и «Черное зеркало. Брандашмыг» (2018) от Netflix, которые предлагали зрителю «пройти» сюжет по одному из нескольких сценариев, выбирая либо направление истории, либо действия главного героя. В отечественной индустрии таких экспериментов, не считая трех финалов «Чернобыля», кажется, до сих пор не проводили.

«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино
фото: Кадр из фильма "Игрок"

Стремление кино присвоить себе вокабуляр видеоигр и сетевой коммуникации вполне закономерно и обусловлено эволюцией языка. В исследованиях новых медиа — а видеоигры и интернет относятся к таковым — принято говорить о специфическом языке, на котором человек говорит с машиной или с другим человеком посредством компьютера. Этот язык состоит из чисел и имеет визуальное воплощение на экране, он изменчив, интерактивен, читается разными устройствами в разных форматах и через разный интерфейс. Самобытность и сложность этого нового языка объясняет, почему дети, выросшие с гаджетами в руках, осваивают его легко, а у людей старшего поколения нередко возникают трудности.

Одним из путей развития современного кинематографа, выступающего связующим звеном между новыми и старыми медиа, многие видят превращение зрителя из пассивного наблюдателя и потребителя в действующее лицо, контролирующее сюжет (здесь веет дух и модернистского похищения автора, и постапокалиптических фантазий золотой эпохи киберпанка).

Такую будущность пророчит кино симбиоз с видеоиграми и расширение виртуального пространства за границы монитора. К нему же стремится и «Игрок», предлагающий познакомиться с героями за рамками экранного действа.

Правда, для этого не слишком удачно выбран жанр: новогодняя комедия скована скудностью праздничных сюжетов. Минимум действий, счастливый финал, шутки — чтобы заполнить паузы. Следом подкачала реализация: фильм предлагает куцый инструментарий для взаимодействия с виртуальным миром — страницы героев во «ВКонтакте» дают слишком мало дополнительной информации, поэтому «Игрок» вполне могла обойтись и без него. А партия в покер, при заведомо выигрышном раскладе, вряд ли позволит назвать весь фильм игрой.

При этом «Игрок» оказался в чем-то злободневным проектом — хотя вряд ли Бекмамбетов делал на это ставку. Фильм существует на специальной онлайн-платформе и предполагает специфическую, привычную для интернет-пользователей и нелюбимую синефилами модель взаимодействия с произведением, — через экран устройства. Сегодня такой формат потребления используется с утроенной активностью, правда — из-за пандемии. Локдаун и, как следствие, развитие онлайн-кинотеатров подготовили почву именно для такой реализации новейшего кино, которое можно смотреть с любого удобного носителя. А пусть минимальное, но все же внедрение мультимедийных технологий ставит взаимодействие с «Игроком» на ступеньку выше простого онлайн-просмотра.

Конечно, фильм очень прост, почти примитивен в исполнении и сюжетной задумке, но формально «Игрок» представляет для отечественной киноиндустрии новый вектор возможного развития. Станет ли Тимур Бекмамбетов снова законодателем мод — как уже случилось с новогодним прокатом и форматом скринлайф, — скоро узнаем.

Смотрите «Игрок» на специальном сайте.

«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино
фото: Кадр из фильма "Игрок"

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«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино фотографии
«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино фотографии
«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино фотографии
«Игрок»: Интерактивные приключения Гоши Куценко в онлайн-казино фотографии
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