Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень

Рецензии на фильмы >>
10 января 2021
В российский прокат выходит «Чудо-женщина: 1984» — первый большой супергеройский релиз почти за год. Алексей Филиппов размышляет, как постановщица Пэтти Дженкинс продолжила историю Чудо-женщины и почему фильм ближе к «1984» Оруэлла, чем, вероятно, хотели создатели.

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень
фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

1984 год. Диана Принс (Галь Гадот), носящая под роскошным белым пальто доспехи Чудо-женщины, работает в Смитсоновском институте в отделе антропологии, попутно спасая вашингтонских потребителей от грабежей и из-под колес машин. Ни величие небоскребов, ни консьюмеристский рай ТЦ, ни восхищенные взгляды всех вокруг не вызывают в ней ощущение жизни: бесконечными одинокими вечерами Диана в просторном лофте тоскует по погибшему в 1918-м английскому летчику Стиву Тревору (Крис Пайн), первой и последней любви бессмертной амазонки.

Все изменит один взмах руки, точнее — загаданное желание: среди конфискованных у контрабандистов археологических древностей оказывается камень, который способен исполнить одну самую заветную просьбу. Диана и новая сотрудница института Барбара Минерва (Кристен Уиг) сначала относятся к находке скептически, но обе на всякий случай желают: первая — новой встречи со Стивом, вторая — стать такой, как Диана (скромную и нескладную умницу с пачкой дипломов окружающие не видят в упор). Вскоре, впрочем, весь мир узнает, почему своих желаний нужно опасаться как конца света.

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень
фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

В отдаленно похожий по настроению момент добралась до российского и цифрового (на Disney+) проката и вторая часть «Чудо-женщины», метившая явно в другой дух времени. Вынесенный в заглавие 1984 год обещал не столько очередной отжим маскультурного наследия пестрых, но тревожных 80-х, которые уже уступили место ностальгии по 90-м (см. «Капитан Марвел»), сколько каких-то оруэлловских кошмаров. Однако год-мем, как выясняется, апеллирует не к актуальной в эпоху постправды триаде «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила», а к атмосфере Холодной войны, которая за годы правления Дональда Трампа снова вернулась на калифорнийское побережье. Термин впервые употребил именно автор «1984» — и кому-то показалось остроумным напомнить об этом в два клика, вместо привычного одного.

Читайте рецензию на «Чудо-женщину»
Читайте рецензию на «Капитан Марвел»

Усложнились за полгода и отношения фильма с политической реальностью США: если первая «Чудо-женщина» неожиданно для студии выстрелила на фоне нарастающей консервативной и сексистской в частности риторики Трампа, то вторая, запланированная на лето 2020-го, вышла аккурат после его поражения на выборах, когда, казалось бы, страница истории перевернута, а характерная прическа антагониста Макса Лорда (Педро Паскаль) превратилась в дань уходящей моде. Но тут случился штурм Капитолия альтернативными правыми сторонниками экс-президента, среди которых сильнее всего выделялся мужчина в костюме викинга. Таких сюжетных выкидонов ни один супергероический фильм себе не позволял.

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень
фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

Однако и без запутанных отношений с моментом «Чудо-женщина: 1984» выступает, говоря аккуратно, спорно: под видом сопротивления мороку американской мечты, чьим воплощением оказывается авантюрист и звезда телерекламы Лорд, обретший при помощи камня желаемое могущество, фильм Дженкинс посвящен восстановлению статуса кво и посланию, что люди равны, но некоторые ровнее. Историческая, в общем, проблема супергеройских сюжетов, но в XXI веке изнанку подвигов привыкли как-то подсвечивать: разговорами о разрушениях, которые приносят спасители человечества; гуманизацией злодеев, которые зачастую оказываются либо жертвами экономических и социальных условий (Стервятник в «Человеке-пауке»), либо двойниками протагонистов, которые не нашли в себе силы простить миру его жестокость (Киллмонгер в «Черной пантере»). Наконец, стиранием границы между сверх- и человеком, наделяя героев паническими атаками, подростковыми комплексами или просто неподъемным грузом вины, как снайдеровского Бэтмена.

Читайте рецензию на «Черную пантеру»
Читайте рецензию на «Человек-паук: Возвращение домой»
Читайте рецензию на «Бэтмен против Супермена»

Киновселенной Marvel понадобилось несколько (десятков) фильмов, чтобы прийти к этой сравнительно гармоничной формуле, а вектор киновселенной DC и «Чудо-женщины» в частности пока, кажется, так и не определен. Прорывной фильм о супергероине — тут Warner bros. обскакали Disney на два года — соседствует с картинами вроде «Аквамена» и «Шазама!», которые, наоборот, тянут общую логику мира в сторону 80-х и нулевых. Конечно, и первой «Чудо-женщине» было свойственно какое-то опасное для будущей франшизы легкомыслие, но оно слишком уж быстро дало плоды во второй части.

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень
фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

Проблемы «1984» подсвечивают недостатки заложенного три года назад фундамента: идеальная во всех отношениях амазонка Диана Принс, с детской непосредственностью входившая в суровый к женщинам мир Великобритании времен Первой мировой, интенсивно переворачивала гендерные клише, как будто в комиксах этот путь еще не был пройден. И хотя в супергеройских вселенных 2010-х, как и в 1940-е, Супермену и другим героическим мужчинам требовался феминистский противовес, ее лишенное драматизма совершенство привело к ожидаемому результату. Линия Чудо-женщине в ее сольном фильме — самое слабое звено на фоне трагедии Лорда и драмы Минервы, которые не только написаны, но и сыграны с большим количеством оттенков, чем радеющая за глянцевую правду в последней инстанции Диана.

Читайте рецензию на «Аквамена»
Читайте рецензию на «Шазама!»

Перфоманс Кристен Уиг — ее сюжетная и мимическая эволюция — со всей очевидностью заслуживают отдельного фильма: даже будучи густой тенью идеала, Минерва легко затмевает Гадот в своей понятной человеческой слабости. Даже чуть не уничтоживший цивилизацию Лорд — всего лишь парнишка, однажды неистово поверивший, что можно получить все, если очень захотеть (в комиксах он был наследником фамильного богатства, что подчеркивает странные акценты фильма). В логике «1984» оба — жертвы желаний, люди, променявшие собственную судьбу на фантазм, фото с обложки. Диана же решает судьбу мира благодаря тому, что отказывается от единственной своей человеческой черты — случайной и долговременной влюбленности, которая грызла ее 66 лет, — и буквально сообщает каждому жителю планеты: «Откажитесь от своих желаний».

«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень
фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"

В этой интонации «Чудо-женщина» оказывается куда ближе к Оруэллу, чем, вероятно, хотела бы. Даже удивительно, что Дженкинс, дебютировавшая в большом кино драмой о серийной убийце «Монстр» (2003) с Шарлиз Терон, и надолго застрявшая потом на телевидении, по сути, воспроизводит фальшивую и даже лицемерную систему, из-за которой на самом деле страдала Эйлин Уорнос. Возможно, дело в пересъемках и студийном вмешательстве. Если в первом фильме реальное историческое событие находило мифологическое объяснение (за всем стоит бог войны Арес), то второй — удобно перескочив тему Второй мировой — масштабирует притчевую историю про обезьянью лапку, исполняющую желания, до гротескной картины мира, где все получают, что хотят (правда, один раз). И если у Лорда это мировое господство (на самом деле желание лучшей жизни для себя и сына), то у Минервы — умение ходить на каблуках, носить себя словно нож и не теряться в толпе. Действительно, главный бич общества XX века.

Читайте подборку фильмов о серийных убийцах
Читайте рецензию на «Хищных птиц»

Вдвойне удивительно такой кунштюк смотрится в соседстве с последним фильмом DC — «Хищными птицами», где Харли Квинн и ее боевые подруги восставали против институтов, мешавших их самореализации — личностной или рабочей. Как бы «Чудо-женщина» ни заигрывала с темой двойничества и фантомов — линия Дианы и Стива, по сути, зеркалит ее путешествие в цивилизацию, — дилогия только укрепляет в мысли, что вера в непогрешимость и знание абсолютной истины не столько панацея от опасных иллюзий, сколько ее источник.

«Чудо-женщина: 1984» в прокате с 7 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок
«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января
Галь Гадот сыграет в третьей части «Чудо-женщины»
Disney представил новый фильм по «Звёздным войнам» и адаптацию фэнтези-романа «Дети крови и костей»
«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн
«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат в следующем году
«Капитан Марвел»: Руки-базуки
Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд
Мисс Марвел сыграет дебютантка
«Чёрная вдова» выйдет не раньше мая 2021 года
«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России
Постановку «Капитана Марвел 2» доверят режиссёру обновлённого «Кэндимена»
Релизы «Довода», сиквела «Чудо-женщины» и четвёртой «Матрицы» перенесены
Кинотеатры Калифорнии смогут открыться 12 июня
Disney снимет игровой ремейк «Геркулеса»
Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон
Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала режиссера десятилетия
Американская студия сделала международный трейлер фильма «Союз Спасения»
С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЖенщины / ФеминизмКомикссупергерои
персоны
Галь ГадотПэтти ДженкинсКрис ПайнПедро ПаскальШарлиз ТеронКристен Уиг
фильмы
АкваменКапитан МарвелМонстрХищные птицы: Потрясающая история Харли КвиннЧеловек-паук: Возвращение домойЧёрная ПантераЧудо-женщинаЧудо-женщина: 1984Шазам!

фотографии >>
«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень фотографии
«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень фотографии
«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень фотографии
«Чудо-женщина: 1984». Либо тиару сними, либо доспех надень фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Браматкин
9 января ушёл из жизни актёр Максим Браматкин.
Валерий Хлевинский
7 января ушёл из жизни актёр Валерий Хлевинский.

День рождения >>

Вадим Бероев
Александр Карнаушкин
Сергей Пожогин
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Виктор Зборовский
Малгожата Липманн
Жорж Маршаль
Карой Меч
Говард Росс
Тури Ферро
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
Контроль
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
Говард и Подводное Королевство
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2017
Заклятье: Другая сторона
фильм ужасов
Швеция, 2020
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2020
Обыкновенная страсть
драма, мелодрама, экранизация, эротика
Бельгия, Франция, 2020
Не лечи меня
комедия
Россия, 2021
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен