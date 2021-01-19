«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа

В российский прокат 21 января выходит фильм «Девушка, подающая надежды» – режиссерский дебют актрисы Эмиральд Феннел, в качестве сценариста и продюсера уже набившей руку на втором сезоне популярного сериала «Убивая Еву». В своем первом самостоятельном проекте Феннел продолжает игру в жанр фем-триллера с примесью едкой иронии, но, как свойственно многим дебютантам, заигрывается так, что финал фильма не спасает даже отличная актерская игра Кэри Маллиган.
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"
Кассандра Томас (Кэри Маллиган) — прилежная студентка медицинского колледжа, подающая большие надежды. Однако история, случившаяся с ее близкой подругой Ниной, вынуждает Кэсси бросить учебу и начать вести двойную жизнь. Днем героиня работает в кофейне, а вечером ходит по клубам и притворяется абсолютно пьяной, чтобы ее забрал к себе домой какой-нибудь хороший парень и попытался заняться с ней сексом, а в самый накаленный момент она, вдруг «протрезвев», проведет с мужчиной неожиданную «воспитательную» беседу.
Героиней Маллиган движет месть за поломанную жизнь подруги, с которой, как нетрудно догадаться, случилась похожая история. Но если первые пару раз ошеломляющие, хотя и запланированные, просветления Кэсси действительно шокируют, а от неестественно широкой улыбки и тяжелого взгляда Кэри Маллиган становится не по себе, то во второй половине картины режиссер, она же автор сценария, вдруг обрывает накал будто бы неуместными сюжетными поворотами.
Визуально, впрочем, Феннел, как и ее героиня, соблюдает безукоризненный стиль. Днем Кэсси носит одежду пастельных тонов, кажется утонченной недотрогой, живущей в настолько элегантной обстановке, что даже сложно допустить мысль о том, чем героиня заниматься по ночам, когда она превращается в Джокера в юбке. Сцена, где Маллиган вызывающе красит губы, а затем размазывает помаду по лицу, конечно, выглядит явной отсылкой к нашумевшему фильму Тодда Филлипса. Только Кэсси, в отличие от героя Хоакина Феникса, мстит не всему человечеству, а только мужчинам, которые хотят легко переспать с пьяной, не отдающей себе отчет девушкой. Но разве будешь сыт одной местью?
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"
В итоге «Девушка, подающая надежды» из фем-триллера превращается в драму заблудшей души, да еще и с примесью ромкома с невнятной любовной линией. Кажется, Феннел пока не определилась, какой же эффект своим дебютом она хотела произвести на зрителей – рассказать стильную историю кровавого возмездия или глубокую эмоциональную драму героини. Но первая в должном объеме на экране так и не появляется, а вторая – не особо и раскрывается. Взаимоотношения Кэсси и Нины почти не показаны, отчего и мотив мести кажется довольно надуманным, хотя и безусловно актуальным. «Девушка, подающая надежды» как нельзя лучше вписывается в коллекцию манифестов о сильных женщинах XXI века, которые стали особенно популярны в последние годы, но даже не пытается облачить тренды феминизма в элегантную историю, вновь распространяя заблуждение о том, что феминизм — это про ненависть к мужчинам, а не про адекватное равноправие.
Единственное, что спасает картины – это тонкий интеллектуальный юмор. А вот смешение жанров становится главной проблемой фильма, которому стоило бы остаться стильным revenge fantasy с красивой, но неожиданно жестокой девушкой в кадре. Возможно, Феннел хотела таким образом обмануть зрителя, но и эта иллюзия рушится вместе с очевидным финалом ленты, безусловно подающей надежды, но совершенно их не оправдывающей.
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