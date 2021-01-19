Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа

Рецензии на фильмы >>
19 января 2021
В российский прокат 21 января выходит фильм «Девушка, подающая надежды» – режиссерский дебют актрисы Эмиральд Феннел, в качестве сценариста и продюсера уже набившей руку на втором сезоне популярного сериала «Убивая Еву». В своем первом самостоятельном проекте Феннел продолжает игру в жанр фем-триллера с примесью едкой иронии, но, как свойственно многим дебютантам, заигрывается так, что финал фильма не спасает даже отличная актерская игра Кэри Маллиган.

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"

Кассандра Томас (Кэри Маллиган) — прилежная студентка медицинского колледжа, подающая большие надежды. Однако история, случившаяся с ее близкой подругой Ниной, вынуждает Кэсси бросить учебу и начать вести двойную жизнь. Днем героиня работает в кофейне, а вечером ходит по клубам и притворяется абсолютно пьяной, чтобы ее забрал к себе домой какой-нибудь хороший парень и попытался заняться с ней сексом, а в самый накаленный момент она, вдруг «протрезвев», проведет с мужчиной неожиданную «воспитательную» беседу.

Героиней Маллиган движет месть за поломанную жизнь подруги, с которой, как нетрудно догадаться, случилась похожая история. Но если первые пару раз ошеломляющие, хотя и запланированные, просветления Кэсси действительно шокируют, а от неестественно широкой улыбки и тяжелого взгляда Кэри Маллиган становится не по себе, то во второй половине картины режиссер, она же автор сценария, вдруг обрывает накал будто бы неуместными сюжетными поворотами.

Визуально, впрочем, Феннел, как и ее героиня, соблюдает безукоризненный стиль. Днем Кэсси носит одежду пастельных тонов, кажется утонченной недотрогой, живущей в настолько элегантной обстановке, что даже сложно допустить мысль о том, чем героиня заниматься по ночам, когда она превращается в Джокера в юбке. Сцена, где Маллиган вызывающе красит губы, а затем размазывает помаду по лицу, конечно, выглядит явной отсылкой к нашумевшему фильму Тодда Филлипса. Только Кэсси, в отличие от героя Хоакина Феникса, мстит не всему человечеству, а только мужчинам, которые хотят легко переспать с пьяной, не отдающей себе отчет девушкой. Но разве будешь сыт одной местью?

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"

В итоге «Девушка, подающая надежды» из фем-триллера превращается в драму заблудшей души, да еще и с примесью ромкома с невнятной любовной линией. Кажется, Феннел пока не определилась, какой же эффект своим дебютом она хотела произвести на зрителей – рассказать стильную историю кровавого возмездия или глубокую эмоциональную драму героини. Но первая в должном объеме на экране так и не появляется, а вторая – не особо и раскрывается. Взаимоотношения Кэсси и Нины почти не показаны, отчего и мотив мести кажется довольно надуманным, хотя и безусловно актуальным. «Девушка, подающая надежды» как нельзя лучше вписывается в коллекцию манифестов о сильных женщинах XXI века, которые стали особенно популярны в последние годы, но даже не пытается облачить тренды феминизма в элегантную историю, вновь распространяя заблуждение о том, что феминизм — это про ненависть к мужчинам, а не про адекватное равноправие.

Единственное, что спасает картины – это тонкий интеллектуальный юмор. А вот смешение жанров становится главной проблемой фильма, которому стоило бы остаться стильным revenge fantasy с красивой, но неожиданно жестокой девушкой в кадре. Возможно, Феннел хотела таким образом обмануть зрителя, но и эта иллюзия рушится вместе с очевидным финалом ленты, безусловно подающей надежды, но совершенно их не оправдывающей.

«Девушка, подающая надежды» в прокате с 21 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Американское киноСофия Маргацкая
персоны
Кэри Ханна МаллиганЭмиральд Феннелл
фильмы
Девушка, подающая надежды

фотографии >>
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Александр Воробьёв
15 января ушёл из жизни актёр Александр Воробьёв.
Борис Грачевский
14 января ушёл из жизни режиссёр Борис Грачевский.

День рождения >>

Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Сарры Каррыев
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Джон Ричардсон
Типпи Хедрен
Ян Шиманьский
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
День города
комедия
Россия, 2020
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
Соври мне правду
психологический триллер
Россия, 2021
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен