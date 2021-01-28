«Охотник на монстров»: Как нашинковать дракона

Отряд миротворческих войск ООН во главе с капитаном Артемис (Йовович), разыскивая пропавших солдат, попадает в эпицентр бури, которая переносит команду в параллельный мир. Оказавшись посреди огромной пустыни, вояки сталкиваются с целым выводком гигантских монстров. Справиться с чудовищами людям поможет таинственный охотник (Тони Джаа) — и он же поведет капитана Артемис к порталу, способному вернуть ее домой.
Пол У.С. Андерсон снискал себе славу специалиста по экранизациям видеоигр, поставив в 1990-х «Смертельную битву», основанную на популярном файтинге Mortal Kombat, а в 2002-м закрепил успех, сняв «Обитель зла» — киноверсию игровой серии Resident Evil, — в которой главную роль сыграла его будущая жена Мила Йовович. С тех пор киновселенная «Обители зла» расширилась до пяти сиквелов (три из которых снял сам Андерсон), став самой прибыльной франшизой на основе видеоигры. Так что в «Охотнике на монстров» Андерсон чувствует себя как рыба в воде.
По части экшена и динамики с фильмом, действительно, все в порядке. Прямой как шпала сценарий (написанный самим Андерсоном) почти не оставляет места для проработки персонажей, вместо этого сосредотачиваясь на истреблении чудовищ. Здесь же в полной мере проявляется главный талант Андерсона — отлично поставленные боевые сцены, в которых герои проявляют чудеса акробатики. Снята охота на монстров подчеркнуто масштабно, с широкими планами и пролетами камеры, напоминающими сразу все блокбастеры 2000-х, от «Трансформеров» до «2012». Под конец Андерсон и вовсе заходит на территорию «Годзиллы», подключая к делу боевую технику (правда, без особого ущерба для монстров). Сражения с чудовищами иногда разбавляются сражениями людей друг против друга — прежде чем прийти к пониманию, главные герои успевают изрядно друг друга отмутузить.
фото: кадр из фильма "Охотник на монстров"
Что касается недостатков фильма, то здесь обращает на себя внимание, конечно, вопиющая «бескровность» в некоторых сценах, обусловленная рейтингом PG-13. Кроме того, при всем разнообразии показанной живности (от паукообразных инсектоидов до кошкоподобных гуманоидов), собственно, в экшн-сценах участвует не так уж много чудовищ. У ортодоксальных поклонников франшизы Monster Hunter тоже могут быть вопросы, поскольку Андерсон достаточно вольно обращается с сюжетом первоисточника: как и в «Обители зла», он ставит в центр сюжета персонажа, которого в играх не было. Наконец, огорчает и тот факт, что задействованные на втором плане герои (среди которых можно видеть, например, культового Рона Перлмана) либо слишком уж быстро выбывают из игры, либо наоборот, появляются только под самый конец.
Впрочем, свою главную задачу «Охотник на монстров» выполняет — это красиво снятый, предельно динамичный экшн, грамотно использующий потенциал видеоигры. И, как ни избито это звучит, такое кино имеет смысл смотреть в кинотеатре, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Мила Йовович эффектно седлает гигантского дракона.
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