«Зоя»: Не можем повторить

На российские экраны вышел фильм «Зоя», который, по задумке авторов, должен воспитывать патриотический дух подрастающего поколения. Но картина с этой важной государственной задачей явно не справляется. Более того, демонстрируя ужасы пыток главной героини Зои Космодемьянской и положительные волевые решения товарища Сталина, делает ровным счетом наоборот. Причем в довольно скучной манере, не используя никакие современные кинематографические методы, как было с условными «28 панфиловцами», отчасти решенными в стилистике компьютерной стратегии. И даже малоинформативной. «Зоя» — тот случай, когда даже статья в «Википедии» про Космодемьянскую оказывается намного увлекательнее фильма.
фото: Каропрокат // кадр из фильма "Зоя"
Война еще не началась, и юная Зоя (Анастасия Мишина) кружится в танце со своим возлюбленным, которому скоро, как и большей части мужского населения страны, придется уйти на фронт. И там погибнуть. Получив известие о смерти любимого, теперь воевать рвется и сама Зоя — еще совсем юная девчонка, но с хорошим знанием немецкого, что подкупает приемную комиссию. Отчаянную Космодемьянскую сотоварищи решено командировать в подмосковные деревни, где уже лютуют немцы, чтобы заставить врага отступить. На стороне советских партизан — лютый холод и товарищ Сталин, благословивший их на задание. На стороне врагов — изощренная схема пыток и жители оккупированных деревень, пытающиеся спасти себя и свои дома.
Подвиг Зои Космодемьянской так или иначе известен почти каждому в нашей стране. Юная девчонка, исполняя данное ей задание, сожгла штаб немцев, а заодно и дома обычных деревенских жителей, где немцы и расположились. Вызвав гнев с двух сторон, подвергшись жесточайшим пыткам, она не сказала ни слова при допросе, а, уже идя на казнь, произнесла пламенную, хотя и короткую речь о том, что сдаваться нельзя и Сталин придет.
Именно ради этой речи и снят фильм «Зоя», по большому счету экранизирующий лишь краткое изложение подвига девушки, не вникая в детали и различные противоречия, которые окружают историю Космодемьянской и довольно подробно (по сравнению с фильмом) прописаны даже в условной «Википедии».
фото: Каропрокат // кадр из фильма "Зоя"
Главным автором сценария ленты выступил член Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, на питчингах Минкультуры в качестве эксперта наблюдающий за исторической достоверностью планируемых для господдержки картин. Начав участвовать в этих питчингах — как раз после скандала с отказом в господдержке фильму Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» именно из-за «исторической недостоверности» — Назаров принялся сам писать сценарии. Из-под его пера вышли, например, «Собибор», с которым в качестве режиссера дебютировал Константин Хабенский, и «Танки» с первоначальным залихватским названием «Убить Сталина» и атмосферой дешевого водевиля по итогу. В «Зое» Назаров в своем жанровом эксплуатейшне оказался скромнее. Несмотря на то, что благодаря обширной рекламной кампании о «небывалой» жестокости картины уже начали писать даже не имеющие к политике отношения телеграм-каналы, «Зоя» решена в достаточно традиционном ключе. Ближе к финалу и впрямь немало времени отведено именно молчаливым пыткам, но эти сцены, как и весь фильм, вообще никак не раскрывают характер главной героини, метящей на звание русской Жанны Д’Арк. Космодемьянская, кажется, интересует создателей ленты намного меньше действительно главного героя ленты (пусть и появляющегося всего в паре сцен) — товарища Сталина (Леван Мсхиладзе), который здесь представлен не только умным, но и невероятно добрым и понимающим правителем. Он мудро отправляет вчерашних подростков на казнь (в то, что отряд с Зоей Космодемьянской вернется после поджогов, верилось с трудом), а затем, уже вроде как зная про подвиг Зои, принимает решение и дальше вести войну, пусть и не уезжая непосредственно на фронт, призывая всех равняться на эту девочку, которая «всё смогла».
Примечательно, что премьера картины «Зоя» в московском Музее Победы на Поклонной горе проходила 23 января — в день, когда по всей стране и взрослые люди, и ровесники (вчерашние и сегодняшние) Зои Космодемьянской пытались молча несанкционированными прогулками также выразить свое мнение относительно будущего страны, призвать сограждан «бороться и не бояться». Только вот спустя годы фраза «Сталин придет» имеет уже совсем другие интерпретации.
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