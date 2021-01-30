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«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка

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30 января 2021
В российский прокат вышла сатирическая комедия «Дать дуба в округе Юба» — именно так залихватски отечественные дистрибуторы перевели оригинальное название картины Breaking News in Yuba County режиссера Тейта Тейлора, когда-то снявшего драму «Зимняя кость» с Дженнифер Лоуренс и «оскароносную» «Прислугу» с Виолой Дэвис, Эммой Стоун и Октавией Спенсер, а в последние годы экспериментирующего с жанром в триллере «Девушка в поезде», хорроре «Ма» или боевике «Агент Ева». «Дать дуба в округе Юба» в этом смысле продолжает эксперименты Тейлора, который теперь заигрывается в черную комедию в духе братьев Коэн, продолжая, впрочем, делать главную ставку на актерский состав, а не на динамику этой сатирической истории.

«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка

Юба – небольшой городок в Калифорнии, та самая одноэтажная Америка, где, как мы знаем по фильмам и сериалам, за внешним спокойствием скрываются настоящие страсти, по градусу абсурда уступающие разве что заснеженной коэновской Миннесоте. Именно в Юбе живет скромная Сью Баттонс (Эллисон Дженни), на которую никто не обращает внимания. Даже в ее день рождения. Торт на заказ сделали с ошибкой, но Сью с этим смирилась, на работе вместо нее поздравили ее более молодую коллегу, но Сью смирилась и с этим, а муж-банкир Карл (Мэттью Модайн) вообще забыл про ее праздник, а потом и вовсе пропал. Но с этим Сью мириться не намерена.

Городок возбужденно кипит историей о пропаже девочки-подростка, ее родители не покидают все главные новости и ток-шоу местной звезды Глории Майклс (Джулиет Льюис), все им сочувствуют и помогают, к паре приковано, кажется, все внимание окружающих Сью людей. В том числе и ее сводной сестры Нэнси (Мила Кунис), тоже журналистки, пытающейся вырваться с нишевого канала и стать наконец звездой. История пропажи Карла — шанс, который поможет Нэнси сделать карьеру. А Сью — наконец стать известной жительницей Юбы.

Нежелание мириться с образом невидимки толкает Сью на самые неожиданные, а по большому счету дурацкие поступки. Ситуация осложняется тем, что ее муж Карл вместе с пытающимся начать новую жизнь после череды криминала братом (Джимми Симпсон) оказываются замешаны в дела местной мафии (естественно, тоже далеко не самой удачливой) во главе с придурковатой Миной (отчаянная Аквафина). Какую-то долю смысла в эту круговерть лжи, нелепостей и абсурда пытается привнести следователь Кэм Харрис (Реджина Холл). Но по всем законам жанра от адекватных поступков эта сатирическая история становится все более кровавой.

«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка

Тейт Тейлор старательно экранизирует абсурдистский текст Аманды Идоко, который долгое время был в так называемом «черном списке» Голливуда, пока за него не взялся начинающий продюсер Франклин Леонард вместе с компанией Джейка Джилленхола. Но фирменной коэновской сатиры из фильма не получилось. Тейт Тейлор — режиссер, чьи работы всегда отличаются мощным артистическим составом, вновь сделал ставку на актерский ансамбль, который здесь не подводит, но немного не доиграл с темпоритмом ленты. Увлекшись трансформацией героини Эллисон Дженни, а за ее постепенной сменой образа — от незадачливой Сью в чудаковатых старческих бриджах до звезды экранов в дизайнерской одежде — наблюдать действительно интересно, или комедийным дарованием Аквафины, Тейлор будто бы забыл о самой истории, которая отчетливо буксует в последней трети картины.

«Дать дуба в округе Юба» иронизирует над всеобщим желанием стать уже даже не богатыми, но знаменитыми, пусть и используя не популярные нынче соцсети, а старый добрый телевизор, пытающийся идти в ногу со временем. Но любая сказка о сиюминутной славе заканчивается, как водится, крахом. В случае с картиной Тейта Тейлора, увы, предсказуемым. Все это мы уже видели у тех же Коэнов, но, с другой стороны, Итан и Джоэл уже давно не радовали зрителей своим абсурдистским юмором. Так что в ожидании новой сатиры признанных мастеров, разнообразить свое времяпрепровождение вполне можно и этим экспериментом Тейта Тейлора.

«Дать дуба в округе Юба» в прокате с 28 января.


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«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка фотографии
«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка фотографии
«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка фотографии
«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка фотографии
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