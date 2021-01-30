«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка

В российский прокат вышла сатирическая комедия «Дать дуба в округе Юба» — именно так залихватски отечественные дистрибуторы перевели оригинальное название картины Breaking News in Yuba County режиссера Тейта Тейлора, когда-то снявшего драму «Зимняя кость» с Дженнифер Лоуренс и «оскароносную» «Прислугу» с Виолой Дэвис, Эммой Стоун и Октавией Спенсер, а в последние годы экспериментирующего с жанром в триллере «Девушка в поезде», хорроре «Ма» или боевике «Агент Ева». «Дать дуба в округе Юба» в этом смысле продолжает эксперименты Тейлора, который теперь заигрывается в черную комедию в духе братьев Коэн, продолжая, впрочем, делать главную ставку на актерский состав, а не на динамику этой сатирической истории.
Юба – небольшой городок в Калифорнии, та самая одноэтажная Америка, где, как мы знаем по фильмам и сериалам, за внешним спокойствием скрываются настоящие страсти, по градусу абсурда уступающие разве что заснеженной коэновской Миннесоте. Именно в Юбе живет скромная Сью Баттонс (Эллисон Дженни
), на которую никто не обращает внимания. Даже в ее день рождения. Торт на заказ сделали с ошибкой, но Сью с этим смирилась, на работе вместо нее поздравили ее более молодую коллегу, но Сью смирилась и с этим, а муж-банкир Карл (Мэттью Модайн
) вообще забыл про ее праздник, а потом и вовсе пропал. Но с этим Сью мириться не намерена.
Городок возбужденно кипит историей о пропаже девочки-подростка, ее родители не покидают все главные новости и ток-шоу местной звезды Глории Майклс (Джулиет Льюис
), все им сочувствуют и помогают, к паре приковано, кажется, все внимание окружающих Сью людей. В том числе и ее сводной сестры Нэнси (Мила Кунис
), тоже журналистки, пытающейся вырваться с нишевого канала и стать наконец звездой. История пропажи Карла — шанс, который поможет Нэнси сделать карьеру. А Сью — наконец стать известной жительницей Юбы.
Нежелание мириться с образом невидимки толкает Сью на самые неожиданные, а по большому счету дурацкие поступки. Ситуация осложняется тем, что ее муж Карл вместе с пытающимся начать новую жизнь после череды криминала братом (Джимми Симпсон
) оказываются замешаны в дела местной мафии (естественно, тоже далеко не самой удачливой) во главе с придурковатой Миной (отчаянная Аквафина
). Какую-то долю смысла в эту круговерть лжи, нелепостей и абсурда пытается привнести следователь Кэм Харрис (Реджина Холл
). Но по всем законам жанра от адекватных поступков эта сатирическая история становится все более кровавой.
Тейт Тейлор старательно экранизирует абсурдистский текст Аманды Идоко
, который долгое время был в так называемом «черном списке» Голливуда, пока за него не взялся начинающий продюсер Франклин Леонард
вместе с компанией Джейка Джилленхола
. Но фирменной коэновской сатиры из фильма не получилось. Тейт Тейлор — режиссер, чьи работы всегда отличаются мощным артистическим составом, вновь сделал ставку на актерский ансамбль, который здесь не подводит, но немного не доиграл с темпоритмом ленты. Увлекшись трансформацией героини Эллисон Дженни, а за ее постепенной сменой образа — от незадачливой Сью в чудаковатых старческих бриджах до звезды экранов в дизайнерской одежде — наблюдать действительно интересно, или комедийным дарованием Аквафины, Тейлор будто бы забыл о самой истории, которая отчетливо буксует в последней трети картины.
«Дать дуба в округе Юба» иронизирует над всеобщим желанием стать уже даже не богатыми, но знаменитыми, пусть и используя не популярные нынче соцсети, а старый добрый телевизор, пытающийся идти в ногу со временем. Но любая сказка о сиюминутной славе заканчивается, как водится, крахом. В случае с картиной Тейта Тейлора, увы, предсказуемым. Все это мы уже видели у тех же Коэнов, но, с другой стороны, Итан и Джоэл уже давно не радовали зрителей своим абсурдистским юмором. Так что в ожидании новой сатиры признанных мастеров, разнообразить свое времяпрепровождение вполне можно и этим экспериментом Тейта Тейлора.
«Дать дуба в округе Юба
» в прокате с 28 января.
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