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«Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело

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2 февраля 2021
В российский прокат выходит новая картина полячки Малгожаты Шумовской «Снега больше не будет» — меланхоличная и загадочная история, срежиссированная на пару с немецким кинематографистом Михаилом Энглертом. Фильм впервые был представлен на кинофестивале в Венеции, где призов не получил, зато был выбран в этом году в качестве официального представителя польского кинематографа на премию «Оскар». Рассказываем, почему этот фильм – лучшая на сегодняшний день работа самобытной постановщицы.

«Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело

В небольшой городок приезжает украинский массажист Женя (Алек Утгофф), родившийся в Припяти спустя семь лет после Чернобыльской аварии. Применение своих способностей он находит в пригородном элитном поселке, состоящем из однотипных белых коттеджей, в которых живут его богатые и неудовлетворенные жизнью клиенты. Женя – обладатель особого дара — появляется там под вальс Шостаковича, чтобы своими волшебными руками совершать целительные процедуры. Пальцами он хорошо чувствует боль и умеет снимать ее, а еще на ощупь определяет зависимость пациента от алкоголя, наркотиков, антидепрессантов. Он может отключить человека щелчком пальцев, загипнотизировать и прикосновениями забрать на время все его заботы, одарив потоком бодрости. Клиенты, а чаще клиентки, относятся к тихому чудотворцу приветливо, охотно изливают ему душу, а также беззастенчиво флиртуют с ним, потому что Женя молод, привлекателен, уравновешен и лучше всех понимает их тело. Мало-помалу приезжий и одинокий гость, внедряясь в местное сообщество, меняет жизнь несчастных богачей, пробуждая их застывшую чувственность и заполняя звенящую пустоту живительной энергией.

«Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело

Новый фильм Малгожаты Шумовской, известной польской постановщицы, завсегдатая Берлинского международного кинофестиваля, балансирует между мрачным реализмом и черной абсурдистской комедией и наполнен множеством непростых метафор и символов, как и ее предыдущие работы, например, «Лицо» или «Приди ко мне». Хотя в отличие от них «Снега больше не будет» лишен дешевой провокативности и эпатажа, отличается неспешным ритмом и поэтому выглядит настоящим прорывом в ее творческой карьере. Картина выдержана в спокойных неярких тонах: городские пейзажи и интерьеры тяжеловесны и бездушны, загородные резиденции до скуки белы, есть еще воображаемый мир – сумрачная чаща человеческой души. И вместе с тем, это светлое и ироничное без ерничества кино.

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Главный герой, приезжий, помещенный в чуждую ему среду, – настоящее средоточие терпения и добродетели, которой и не хватает депрессивным толстосумам, закостеневшим без мягких прикосновений. Они испытывают множество тревог, вызванных разными факторами, начиная от семейных проблем и заканчивая угрозой глобального потепления. Потому-то они все время курят, пьют, употребляют. В заголовок фильма вынесена фраза одного из жителей поселка, и снег здесь, конечно, тоже символ – надежды и обновления. Которого нет, и, кажется, больше не будет. В картине есть и другой снег – радиоактивный пепел, который видят клиенты Жени, под воздействием гипноза попавшие в сумрачный лес – собственный внутренний мир. Особую роль в картине, и тоже символическую, играют дети богатых родителей, они усиливают чувство тоски и безнадеги, являясь воплощением самого мрачного будущего, а то и вовсе скорого наступления апокалипсиса. Кто-то из подростков приторговывает наркотиками, другие просто скучают в компании курящих матерей и наблюдают за маетой соседей. Женя, исцеляющий взрослых, по сути является спасителем этих детей. Он как снег, олицетворяющий надежду на лучшее завтра.

«Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело

Исполнитель главной роли Алек Утгофф потрясающе харизматичен и обаятелен в роли радиоактивного святого украинца, он говорит на польском и русском языках, пристально смотрит, нежно мнет не только людей, но и впавшую в депрессию собаку, причем в последнем случае он облачен лишь в одни белоснежные трусы. А еще он невероятно похож на Патрика Суэйзи – как лицом, так и пластикой, особенно, когда надевает черную майку и начинает выдавать балетные па. Его герой чуток и внимателен к пациентам (одному из них даже дарит баночку меда из Припяти), но достаточно вежлив и не поддается соблазнам многочисленных влюбленных в него дам – это и профессиональная сдержанность, и страх сильных чувств. Тема чувственности тоже затрагивается в картине, и любовь показана как сила, способная не только оживить замершую душу, но и убить человека, который не может ее вместить.

Такой взгляд авторов-европейцев на ближайших соседей весьма лестен: приятно, что иммигрантов с Востока они показывают как загадочных и полезных людей, несущих спокойствие и добро в европейское комьюнити. В целом же фильм богат на разнообразные трактовки – от социально-политических до экологических (последний титр гласит, что последний снегопад в Европе ожидается в 2025 году). Благодаря такой сложной палитре смыслов, а также очаровательной несуетности и визуальной простоте, последняя картина Шумовской оказывается столь симпатичной, что вполне способна вписать постановщицу в один ряд с ее прославленными соотечественниками, такими как Агнешка Холланд, Анджей Вайда или Павел Павликовский.

Фильм «Снега больше не будет» в кино с 4 февраля.


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