Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия

Рецензии на фильмы >>
3 февраля 2021
Сказку Андерсена переделали на современный лад

«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия

В сказочном государстве живет шустрая веселая девчонка Огонёк, получившая такое прозвище за огненно-рыжий цвет волос и взрывной характер. А еще за добровольную помощь пожарной команде, ведь с самого детства Огонёк вечно спасает разную живность: то котенка из горящей башни вытащит, то поросенка, свалившегося в люк. И хотя спасатель она — хоть куда, храбрость девочки не радует ни главного пожарника, ни дедушку-архивариуса, ни остальных жителей города. Слишком уж много морального и материального ущерба от спасательных операций Огонька. Ну да ладно, тут же рядом, в сказочном государстве, живет юный Гончар, симпатяга, да неудачник. Мастерит Гончар горшки и мечтает о том, чтобы восстановить городской фонтан — главную достопримечательность королевства, созданную некогда отцом Гончара — гением и умельцем на все руки. Мечты-мечтами, но пока что Гончар знаменит только ночными горшками да дружбой с Огоньком.

А еще живет в сказочном государстве злая королева. Когда-то, правда, говорят, королева была нормальная, но в последние годы поплохела. Характер скверный, нрав горячий – никто с ней рядом ужиться не может, кроме одного верного слуги по прозвищу Упс. Он в своей госпоже души не чает и все пытается ее спасти — от самой себя. Ибо королева недобрыми и опасными чарами занимается — и себе, и окружающим на погибель. Есть у нее волшебное огниво: чиркнешь раз — появляется медная собака и мечет медные монеты, чиркнешь два раза — серебряный пес возникает, а три раза — и золотой тут как тут. В общем, эта часть истории известна всем по старинной сказке Ганса Христиана Андерсена.



Собственно, от сказки Андерсена только огниво с собаками и остались: в добрых диснеевских традициях, российские авторы заимствовали яркий сказочный образ, переделав историю на свой лад, добавив в нее ярких характеров, увлекательных сюжетных линий, немного актуальности и зажигательных песен. Фильм получился — огонь. Яркий, динамичный, красивый, музыкальный, с отменной мультипликацией и обаятельными персонажами. Огонёк чудо как хороша: и симпатичная, и по-европейски феминистичная, и по-русски ласковая, и энергичная, и сердобольная, и даже в горящую избу может войти, несмотря на весьма хрупкое телосложение. За это, к слову, отдельное авторам хочется сказать «спасибо»: фильм хоть и сказочный, а вовсе не принцев и принцесс он воспевает и не шикарную жизнь, а ремесленников да спасателей, честный труд и искусное мастерство. Даже любовь в «Огниве» какая-то тоже не сказочная, а вполне себе подлинная. И у Огонька с Гончаром – непростая дружба, со своими тяготами и испытаниями, ссорами и размолвками. И еще в большей степени у Королевы с Упсом: линия их взаимоотношений — одновременно трогательная и забавная — очаровывает с первого взгляда и не отпускает до самого финала. Вот уж правда: любовь все покрывает и претерпевает, даже злодейские чары.

«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия

«Огонёк-огниво», конечно, не из тех фильмов, которые можно поставить рядом с масштабными работами Pixar или DreamWorks: он двухмерный и довольно бюджетный, без голливудских звезд и того выточенного, вымеренного действа, которое захватывает зрителя в плен с первых секунд и не отпускает вплоть до финала. И все же это большое событие для российской анимации: умное, современное, красивое, яркое кино, которое хоть на фестивалях показывай (и «Огнонёк-огниво» действительно имеет блистательную фестивальную историю, в частности, фильм вошел в официальную конкурсную программу Аннеси — и вместе с «Носом» Хржановского они были первыми российскими полными метрами, удостоенными такой чести), хоть в западный прокат выпускай… в общем, с большим вкусом и тактом сделанное кино.

«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия

И тем более приятно, что этот успех связан со свежим для анимации именем режиссера Константина Щекина, который известен в узких фестивальных кругах своими короткометражками, однако в полнометражном кино «Огниво» — его дебют. А рождение хорошего режиссера-полнометражника — большая удача для индустрии. Впрочем, и без великой женщины тоже не обошлось: сценарий написан замечательным режиссером и сценаристом Татьяной Ильиной, которую широкий зритель знает, благодаря «Щелкунчику» (2004) и мультфильму «Ку! Кин-дза-дза», на котором Татьяна выступала соавтором Георгия Данелии. Остается только надеяться, что выход во времена пандемии не повлияет на судьбу проекта, и его ждет достойный зрительский успех.

«Огонёк-Огниво» в прокате с 4 февраля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» поборется за номинацию на «Оскар»
Дана Мюррэй, Пит Доктер и Кемп Пауэрс: «Джаз – он как жизнь. Главное здесь – импровизация»
«Душа»: Pixar отправляется в потусторонний мир
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Анимация в 2020-м: Самоизоляция, стриминги и взрослые сериалы
Большой Фестиваль Мультфильмов 2020: Что смотреть в кино и дома
Анси-2020: Российская анимация во Франции осталась с «Носом»
Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси
Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей
Суздальский фестиваль-2020: От молодых до мастеров
Поиск по меткам
АнимацияМария ТерещенкоРоссийские фильмы
персоны
Георгий ДанелияТатьяна ИльинаАндрей ХржановскийКонстантин Щекин
фильмы
Ку! Кин-дза-дзаНос, или Заговор "не таких"Огонёк-ОгнивоЩелкунчик

фотографии >>
«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия фотографии
«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия фотографии
«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия фотографии
«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Коваль
1 февраля ушёл из жизни Виктор Коваль.
Теймураз Циклаури
1 февраля ушёл из жизни певец, актёр Теймураз Циклаури.
Виктор Павлюченков
31 января ушёл из жизни актёр Виктор Павлюченков.
Алла Иошпе
30 января ушла из жизни певица Алла Иошпе.

День рождения >>

Анатолий Вербицкий
Елена Вожакина
Алла Ковнир
Сергей Плотников
Диана Пожарская
Валентина Токарская
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Иван Щёголев
Кит Гордон
Элиза Донован
Штефан Йордаке
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Айла Фишер
Венсан Эльбаз
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Северный ветер
драма
Россия, 2021
Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2020
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мьюзик
драма, музыкальный фильм
США, 2021
Огонёк-Огниво
Россия, 2021
Папаши
комедия
Италия, 2020
Понаехали
комедия, приключения
Россия, 2021
Стендап под прикрытием
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен