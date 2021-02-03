«Огонёк-огниво»: Рыжая бестия

Сказку Андерсена переделали на современный лад
В сказочном государстве живет шустрая веселая девчонка Огонёк, получившая такое прозвище за огненно-рыжий цвет волос и взрывной характер. А еще за добровольную помощь пожарной команде, ведь с самого детства Огонёк вечно спасает разную живность: то котенка из горящей башни вытащит, то поросенка, свалившегося в люк. И хотя спасатель она — хоть куда, храбрость девочки не радует ни главного пожарника, ни дедушку-архивариуса, ни остальных жителей города. Слишком уж много морального и материального ущерба от спасательных операций Огонька. Ну да ладно, тут же рядом, в сказочном государстве, живет юный Гончар, симпатяга, да неудачник. Мастерит Гончар горшки и мечтает о том, чтобы восстановить городской фонтан — главную достопримечательность королевства, созданную некогда отцом Гончара — гением и умельцем на все руки. Мечты-мечтами, но пока что Гончар знаменит только ночными горшками да дружбой с Огоньком.
А еще живет в сказочном государстве злая королева. Когда-то, правда, говорят, королева была нормальная, но в последние годы поплохела. Характер скверный, нрав горячий – никто с ней рядом ужиться не может, кроме одного верного слуги по прозвищу Упс. Он в своей госпоже души не чает и все пытается ее спасти — от самой себя. Ибо королева недобрыми и опасными чарами занимается — и себе, и окружающим на погибель. Есть у нее волшебное огниво: чиркнешь раз — появляется медная собака и мечет медные монеты, чиркнешь два раза — серебряный пес возникает, а три раза — и золотой тут как тут. В общем, эта часть истории известна всем по старинной сказке Ганса Христиана Андерсена
.
Собственно, от сказки Андерсена только огниво с собаками и остались: в добрых диснеевских традициях, российские авторы заимствовали яркий сказочный образ, переделав историю на свой лад, добавив в нее ярких характеров, увлекательных сюжетных линий, немного актуальности и зажигательных песен. Фильм получился — огонь. Яркий, динамичный, красивый, музыкальный, с отменной мультипликацией и обаятельными персонажами. Огонёк чудо как хороша: и симпатичная, и по-европейски феминистичная, и по-русски ласковая, и энергичная, и сердобольная, и даже в горящую избу может войти, несмотря на весьма хрупкое телосложение. За это, к слову, отдельное авторам хочется сказать «спасибо»: фильм хоть и сказочный, а вовсе не принцев и принцесс он воспевает и не шикарную жизнь, а ремесленников да спасателей, честный труд и искусное мастерство. Даже любовь в «Огниве» какая-то тоже не сказочная, а вполне себе подлинная. И у Огонька с Гончаром – непростая дружба, со своими тяготами и испытаниями, ссорами и размолвками. И еще в большей степени у Королевы с Упсом: линия их взаимоотношений — одновременно трогательная и забавная — очаровывает с первого взгляда и не отпускает до самого финала. Вот уж правда: любовь все покрывает и претерпевает, даже злодейские чары.
«Огонёк-огниво
», конечно, не из тех фильмов, которые можно поставить рядом с масштабными работами Pixar или DreamWorks: он двухмерный и довольно бюджетный, без голливудских звезд и того выточенного, вымеренного действа, которое захватывает зрителя в плен с первых секунд и не отпускает вплоть до финала. И все же это большое событие для российской анимации: умное, современное, красивое, яркое кино, которое хоть на фестивалях показывай (и «Огнонёк-огниво» действительно имеет блистательную фестивальную историю, в частности, фильм вошел в официальную конкурсную программу Аннеси — и вместе с «Носом
» Хржановского
они были первыми российскими полными метрами, удостоенными такой чести), хоть в западный прокат выпускай… в общем, с большим вкусом и тактом сделанное кино.
И тем более приятно, что этот успех связан со свежим для анимации именем режиссера Константина Щекина
, который известен в узких фестивальных кругах своими короткометражками, однако в полнометражном кино «Огниво» — его дебют. А рождение хорошего режиссера-полнометражника — большая удача для индустрии. Впрочем, и без великой женщины тоже не обошлось: сценарий написан замечательным режиссером и сценаристом Татьяной Ильиной
, которую широкий зритель знает, благодаря «Щелкунчику
» (2004) и мультфильму «Ку! Кин-дза-дза
», на котором Татьяна выступала соавтором Георгия Данелии
. Остается только надеяться, что выход во времена пандемии не повлияет на судьбу проекта, и его ждет достойный зрительский успех.
«Огонёк-Огниво
» в прокате с 4 февраля.
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