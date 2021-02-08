«Дикая парочка»: Джейми Дорнан – первый парень на деревне

Приближающийся День Святого Валентина — обязательный повод выпустить в прокат новый ромком. Жанр, правда, уже существенно трансформировался и все чаще представляет собой трагикомедии, нежели чистые мелодрамы, на которые когда-то давно молодые женщины, по-прежнему считающиеся основной кинотеатральной аудиторией, водили своих партнеров. Вот и нынешний праздничный прокат пополнился неординарной лав-стори «Дикая парочка» со звездой «50 оттенков серого» Джейми Дорнаном и актрисой Эмили Блант.
В далекой Ирландии на соседних фермах живут семейства Рейли и Малдун. В первом подрастает симпатичный парнишка Энтони, по вечерам задающий звездам философские вопросы, у Малдунов — бойкая девчонка Розмари, уверенная, что «жизнь — тлен, а она просто девочка». Но с вопросами самоидентификации в семействе Малдунов худо-бедно справляются. Отец Розмари уверяет ее, что она «не просто девочка, а — белый лебедь». Тут же громогласно звучит Чайковский, живописную территорию ирландской усадьбы облетает операторский дрон, а вместо депрессивных детей появляются уже вполне взрослые Розмари и Энтони в исполнении Эмили Блант и Джейми Дорнана соответственно.
Оставшаяся одна Розмари — хозяйка своей фермы, не готовая отказаться от родной земли даже ради шумного Нью-Йорка, чьи небоскребы похожи «на зубы ее бабушки», и намекающего на любовные отношения красавца-счетовода Адама (Джон Хэмм
). Кстати, родственника Рейли, которому отец Энтони — Тони (Кристофер Уокен
) — и хочет продать ферму. Мол, Энтони, чья детская депрессия только прогрессирует после смерти матери, справиться с землей не сможет. Да и к тому же жену — в свои, по местным меркам, уже вполне преклонные годы — найти не может. Тони даже подарил сыну кольцо своей жены, но нерадивый Энтони умудрился потерять его где-то на огромной территории фермы. Так и ищет его уже не первый день с металлоискателем, будто «смысл жизни», как остроумно замечает Розмари, в душе, конечно, надеющаяся выйти наконец замуж за странноватого холостяка.
«Дикая парочка» поначалу кажется переложением вечных «Ромео и Джульетты», но времена и нравы сменились. Борьбой между семьями даже не пахнет, хотя забор между соседскими фермами, согласно старой недоброй традиции, порой и становится местом для обязательной ссоры. А «Ромео и Джульетта» в данном случае хоть и выросли, но все еще не могут быть вместе. Ответ на вопрос «Почему?» сохраняется почти до финала картины и действительно может шокировать зрителей.
Первая половина фильма посвящена, в основном, несчастному Энтони, в образе которого Дорнан то и дело льет слезы, дает слабину и даже пытается делать предложение настоящей ослице, в общем, всеми силами борется с нависшим над ним штампом доминанта Кристиана Грея. А во второй половине этой — по большому счету, сельской пасторали — все берет в свои руки отчаявшаяся фантазерка Розмари, по-театральному обозначающая каждую новую смысловую часть картину самобытно-деревенским танцем «белого лебедя», а в финальной части и вовсе щеголяющая исключительно в белоснежном свадебном платье в надежде получить-таки заветное предложение от Энтони.
Но «Дикая парочка» — это не шоу «Холостяк». Это обманчивая по своему спокойному течению история о том, что притягиваются, вопреки общему мнению, вовсе не противоположности, а как раз-таки души родственные, со своими «изюминками», отклонениями от нормы. Правда, чудесным образом жить на соседних богом забытых ирландских фермах такие люди могут по-прежнему только в кино.
Фильм «Дикая парочка
» в кино с 11 февраля
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