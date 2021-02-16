«Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка

В прокат выходит комедия «Спасите Колю!» — с Дмитрием Нагиевым в роли начальника провинциального военкомата и гиперопекающего отца-одиночки
Военком Матушкин (Дмитрий Нагиев) — отец-одиночка; дочь Машу (Анна Родоная
) он воспитывает в любви и строгости. Комбинация эта подразумевает, что он при каждой возможности таскает ее на охоты и рыбалки, но как только в поле зрения девушки появляется молодой человек, потенциальный ухажер тут же отправляется нести военную службу где-нибудь за полярным кругом. Маше, между тем, уже под 20; когда Коля (Кузьма Сапрыкин
), ее очередной парень, внезапно становится солдатом-срочником, она решает использовать шантаж. По стечению обстоятельств у нее в руках оказывается мобильник ее приятеля Вани (Иван Злобин
). На флэшке в телефоне записано компрометирующее видео: бабушка Ивана предлагает военкому деньги. На самом деле, все было не так, как можно было подумать, женщина вовсе не помогала внуку откосить — напротив, хотела сдать его в армию, чтобы там из него вытрясли дурь. Более того, Матушкин от денег отказался. Машу, впрочем, эти нюансы не смущают, она гордо сообщает отцу, что ради воссоединения с Колей готова воспользоваться монтажной программой и подкорректировать ролик.
Чувство юмора — вещь субъективная, поэтому рассуждать о том, получилась ли лента «Спасите Колю!» как комедия, довольно бессмысленно. Наверняка найдутся зрители, которым для того, чтобы всерьез развеселиться, хватит вопроса «Водка где?» и неуместной цитаты из «Игры престолов
». Зато у режиссера Дмитрия Губарева
, ранее уже снимавшего Нагиева в «Физруке
», точно получилось сделать кино одновременно дешевое и сердитое. За сердитую часть отвечает условный экшн. Дело в том, что события фильма разворачиваются в день 50-летия Матушкина, и некоторые мероприятия, связанные с празднованием юбилея, скажем так, выходят из-под контроля. Герои оказываются на тонущем плавательном средстве, сражаются с пожаром и устраивают охоту на кабана (правда, в итоге подстреливают барана с соседней фермы). Не то чтобы из этих событий выстраивался какой-то цельный сюжет. Напротив, лента распадается на серию нелепых анекдотов. Тем не менее, спасибо уже за то, что авторы предлагают аудитории некоторое разнообразие.
Но давайте перейдем к дешевизне (тут, пожалуй, уместно будет отметить, что не берущий взяток провинциальный военком Матушкин сумел очень неплохо обустроить собственный быт). Видимо, девизом создателей «Коли» была фраза «И так сойдет»: это неряшливое, неточное в деталях кино, да еще и с актерскими работами, заставляющими вспомнить не самые удачные номера КВН (Юлия Франц
в роли томной соседки Матушкиных вполне заслужила «Золотую малину» или какой-нибудь ее аналог). Более того, неряшливость заметна не только в исполнении, но и на уровне сценария. Скажем, бабушка Ивана полностью выпадает из действия, так и не успев подробно рассказать о том, чем же ее внук заслужил сверхсрочный призыв в армию (сам Иван, кстати, больше похож на ботаника, а не на отъявленного хулигана). Да что там бабушка, заявленный в заголовке и представленный на постере Коля — сам персонаж эпизодический. В сущности, главным героем тут становится Ваня: он мечтает о романе с Машей и поэтому весь фильм вынужден крутиться рядом с Матушкиными. Авторы даже приводят его (простите за спойлер) к хеппи-энду — по крайней мере, к такому, каким они сами его представляют.
Между тем, Ваня, вроде бы, не дурак. Ему бы (точнее, не ему самому, а сценаристам) догадаться к середине фильма, что с девочкой, готовой шантажировать отца, сближаться не стоит. И уж тем более следует держаться подальше от отца-самодура, не способного вести диалог. В общем, нечего околачиваться рядом с семейкой, где оба родственника — не просто эгоисты, а настоящие эмпатические мутанты, полностью пренебрегающие интересами других, способные любую ситуацию выкрутить в свою пользу. В этом случае пришлось бы убрать Сапрыкина с афиши и переименовать картину в «Спасите Ваню!». Скорее всего, лента все равно смотрелась бы как капустник — но есть вероятность, что в ней можно было бы разглядеть иронию.
«Спасите Колю!
» в прокате с 18 февраля.
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