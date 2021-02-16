Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка

Рецензии на фильмы >>
16 февраля 2021
В прокат выходит комедия «Спасите Колю!» — с Дмитрием Нагиевым в роли начальника провинциального военкомата и гиперопекающего отца-одиночки

Спасите Колю!

Военком Матушкин (Дмитрий Нагиев) — отец-одиночка; дочь Машу (Анна Родоная) он воспитывает в любви и строгости. Комбинация эта подразумевает, что он при каждой возможности таскает ее на охоты и рыбалки, но как только в поле зрения девушки появляется молодой человек, потенциальный ухажер тут же отправляется нести военную службу где-нибудь за полярным кругом. Маше, между тем, уже под 20; когда Коля (Кузьма Сапрыкин), ее очередной парень, внезапно становится солдатом-срочником, она решает использовать шантаж. По стечению обстоятельств у нее в руках оказывается мобильник ее приятеля Вани (Иван Злобин). На флэшке в телефоне записано компрометирующее видео: бабушка Ивана предлагает военкому деньги. На самом деле, все было не так, как можно было подумать, женщина вовсе не помогала внуку откосить — напротив, хотела сдать его в армию, чтобы там из него вытрясли дурь. Более того, Матушкин от денег отказался. Машу, впрочем, эти нюансы не смущают, она гордо сообщает отцу, что ради воссоединения с Колей готова воспользоваться монтажной программой и подкорректировать ролик.

Чувство юмора — вещь субъективная, поэтому рассуждать о том, получилась ли лента «Спасите Колю!» как комедия, довольно бессмысленно. Наверняка найдутся зрители, которым для того, чтобы всерьез развеселиться, хватит вопроса «Водка где?» и неуместной цитаты из «Игры престолов». Зато у режиссера Дмитрия Губарева, ранее уже снимавшего Нагиева в «Физруке», точно получилось сделать кино одновременно дешевое и сердитое. За сердитую часть отвечает условный экшн. Дело в том, что события фильма разворачиваются в день 50-летия Матушкина, и некоторые мероприятия, связанные с празднованием юбилея, скажем так, выходят из-под контроля. Герои оказываются на тонущем плавательном средстве, сражаются с пожаром и устраивают охоту на кабана (правда, в итоге подстреливают барана с соседней фермы). Не то чтобы из этих событий выстраивался какой-то цельный сюжет. Напротив, лента распадается на серию нелепых анекдотов. Тем не менее, спасибо уже за то, что авторы предлагают аудитории некоторое разнообразие.

Спасите Колю!

Но давайте перейдем к дешевизне (тут, пожалуй, уместно будет отметить, что не берущий взяток провинциальный военком Матушкин сумел очень неплохо обустроить собственный быт). Видимо, девизом создателей «Коли» была фраза «И так сойдет»: это неряшливое, неточное в деталях кино, да еще и с актерскими работами, заставляющими вспомнить не самые удачные номера КВН (Юлия Франц в роли томной соседки Матушкиных вполне заслужила «Золотую малину» или какой-нибудь ее аналог). Более того, неряшливость заметна не только в исполнении, но и на уровне сценария. Скажем, бабушка Ивана полностью выпадает из действия, так и не успев подробно рассказать о том, чем же ее внук заслужил сверхсрочный призыв в армию (сам Иван, кстати, больше похож на ботаника, а не на отъявленного хулигана). Да что там бабушка, заявленный в заголовке и представленный на постере Коля — сам персонаж эпизодический. В сущности, главным героем тут становится Ваня: он мечтает о романе с Машей и поэтому весь фильм вынужден крутиться рядом с Матушкиными. Авторы даже приводят его (простите за спойлер) к хеппи-энду — по крайней мере, к такому, каким они сами его представляют.

Между тем, Ваня, вроде бы, не дурак. Ему бы (точнее, не ему самому, а сценаристам) догадаться к середине фильма, что с девочкой, готовой шантажировать отца, сближаться не стоит. И уж тем более следует держаться подальше от отца-самодура, не способного вести диалог. В общем, нечего околачиваться рядом с семейкой, где оба родственника — не просто эгоисты, а настоящие эмпатические мутанты, полностью пренебрегающие интересами других, способные любую ситуацию выкрутить в свою пользу. В этом случае пришлось бы убрать Сапрыкина с афиши и переименовать картину в «Спасите Ваню!». Скорее всего, лента все равно смотрелась бы как капустник — но есть вероятность, что в ней можно было бы разглядеть иронию.

«Спасите Колю!» в прокате с 18 февраля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Начальник военкомата Дмитрий Нагиев отправляет женихов своей дочери в армию
Дмитрий Нагиев станет строгим отцом
Поиск по меткам
Российские фильмыСергей Оболонков
персоны
Дмитрий ГубаревИван ЗлобинДмитрий НагиевАнна РодонаяКузьма СапрыкинЮлия Франц
фильмы
Спасите Колю!Физрук (все сезоны)

фотографии >>
"Спасите Колю!"
"Спасите Колю!"
"Спасите Колю!"
"Спасите Колю!"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Валентин Варецкий
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Ирина Штейнберг
Айс-Ти
Гражина Бленцкая-Кольская
Агнес Краус
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен