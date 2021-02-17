«Аферистка»: Пощады не жди

В российский прокат выходит едкий комедийный триллер «Аферистка», где Розамунд Пайк предстает в своей лучшей после «Исчезнувшей» роли.
Марла Грейсон (Розамунд Пайк) работает опекуном, которого суд назначает пожилым людям по решению медицинской экспертизы. Правда, старики и старушки в этом уходе не особо нуждаются – Марла проворачивает хитрую аферу вместе со своей любовницей Фрэн (Эйса Гонсалес
), врачом, выписывающим заключение, и директором клиники, где несчастные жертвы томятся под седативами, пока их дома уходят с молотка, а счета стремительно пустеют.
«Эта стерва не дает мне видеться с матерью», – кричит на судебном заседании неопрятный бородач (похожий на Дмитрия Медведева Мэйкон Блэр
в небольшой, но важной для сюжета роли). Но кому скорее поверит судья – работяге-реднеку или элегантной и невозмутимой даме, которая не лезет за словом в карман? Однажды в отработанной схеме происходит сбой – Марла и Фрэн отправляют в клинику старушку Дженнифер Питерсон (обладательница двух премий «Оскар» Дайэнн Уист
в уже второй яркой роли за год после фильма «Пусть говорят» Стивена Содерберга
), у которой оказываются довольно влиятельные помощники. На сцену выходит опасный карлик-гангстер по фамилии Лунев (чудесный Питер Динклейдж
), и он готов бороться за бабушку до самого конца. Вот только и Марла оказывается не самой легкой добычей. Кто окажется сильнее – русские бандиты или безжалостные аферистки?
Увлекательный и довольно едкий комедийный триллер, интонационно похожий на режиссерские работы Дэнни ДеВито
(«Война Роуз
», «Сбрось маму с поезда
»), рассказывает, как один плохой человек пытается переиграть другого и к финалу оборачивается сатирой на мир американской бюрократии и капиталистических акул. При этом по пути режиссер и сценарист, британец Джей Блэйксон
(«Спуск-2
», «Исчезновение Элис Крид
»), не щадит вообще никого. В фильме в принципе нет положительных персонажей, кроме героини Уист, которая, впрочем, тоже не такой уж божий одуванчик и вполне могла бы за себя постоять, если бы не возраст.
Но главная здесь всё же Розамунд Пайк, и это как раз тот случай, когда зрителю понравится ее ненавидеть. После нескольких проходных политических триллеров она триумфально возвращается с ролью заправской хищницы, достойной встать рядом с ее образом из «Исчезнувшей» Дэвида Финчера
. Марла Грейсон вполне могла бы быть Эми нового времени – бестией с ледяной кровью и с красивой любовницей вместо глупого мужа. Более того, режиссер показал, как современное общество готово награждать таких вот «сильных и волевых» героинь. Впрочем, не будем раскрывать все карты: это как раз одна из тех картин, где чем меньше знаешь про коварные многоходовки противников – тем лучше. Скажем только, что наблюдать за ними – чистое удовольствие.
«Аферистка
» в прокате с 19 февраля.
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