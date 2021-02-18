«Мавританец»: Оправдай меня, если сможешь

В прокат выходит «Мавританец» — биографическая драма Кевина Макдональда, повествующая о злоключениях Мохаммеда ульд Слахи. В 2001 году он был арестован и заключен под стражу по подозрению в пособничестве террористам, совершившим нападения 11 сентября. Следующие семь лет ульд Слахи провел в Гуантанамо, без суда и следствия, пережив жуткие физические и психологические пытки, а потом еще семь – там же, но уже при поддержке адвокатов. В тюрьме он написал книгу мемуаров, ставшую бестселлером.
фото: MEGOGO Distribution
Все начинается на Маврикии, на местной свадьбе – люди в форме забирают Мохаммеда (Тахар Рахим) на допрос прямо с торжества, не дав толком попрощаться ни с матерью, ни с остальными родными. На его мобильный, по сведениям спецслужб США, однажды звонили со спутникового телефона бен Ладена, да и сам он не без греха. Когда-то проходил тренировки в Аль-Каиде, встречался с некоторыми разыскиваемыми террористами и долгие годы жил в Германии – учился и работал, но, по мнению американских властей, еще и вербовал в преступную организацию тех, кто впоследствии оказался непосредственно причастен к взрывам в Нью-Йорке. После нескольких месяцев скитаний по разным тюрьмам он оказывается в сегодня уже печально известном лагере Гуантанамо на Кубе. Тут его пытаются сперва разговорить, но мужчина стоит на своем – невиновен, – а потом выбить признание пытками, какие не выдержать никому. Ульд Слахи в итоге соглашается «сотрудничать», то есть признается во всем, и теперь – спустя семь лет – ему грозит смертная казнь.
Тут-то, наконец, он получает право на формальную, как кажется поначалу, защиту, тем более что обвинение предстоит возглавить военному юристу (Бенедикт Камбербэтч), потерявшему 11 сентября близкого друга. Однако представлять ульд Слахи вдруг берутся не равнодушные люди – адвокат-правозащитница Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и молодая сотрудница ее конторы Тери Дункан (Шейлин Вудли). Они предлагают своему клиенту рассказать всё и параллельно требуют того же и от американского правительства.
фото: MEGOGO Distribution
Изобличительная процессуальная драма – жанр, изученный кинематографом вдоль и поперек, однако, жизнь, как всегда, оказывается богаче любого воображения и преподносит сценарии, дающие режиссерами и актерам возможность заступить за рамки формы. Кевин Макдональд в «Мавританце» фиксирует на экране не только то, как функционирует отдельно взятая система правосудия, превратившаяся после 11 сентября, по вполне очевидным причинам, в карательную, но и судьбу сразу нескольких людей, которые, попав в нее, проходят испытание своей физической силы, своего психологического состояния, своей веры, точнее в данном случае – слепого, гарантированного конституцией, патриотизма. Предполагаемый террорист, военный и независимые адвокаты – этим четверым, будь они функциями, должно было бы оставаться по разные стороны баррикад, но они вдруг оживают и оживляют друг друга, напоминая, что нет ничего ценнее человеческой жизни, будь их тысячи или всего одна.
С точки зрения формы, «Мавританец» имеет весьма сложную, многоуровневую структуру, построенную на флэшбеках внутри флэшбеков – каждый решен в своем стиле. Воспоминания из детства героя всплывают размытыми картинками, будто затертыми VHS-пленками – теплыми и ламповыми, а вот сцены с его пытками сняты как страшные психоделические трипы (впрочем, этим они и являлись), очевидно потребовавшие от актера Тахара Рахима не только актерского мастерства, но и физического преображения – тут он буквально тает на глазах.
Остальных, впрочем, тоже почти не узнать, будь то стильно седовласая Джоди Фостер или британец Камбербэтч, старательно изображающий американский акцент. Рахим и Фостер за «Мавританца» номинированы на «Золотой глобус» и имеют все шансы на победу, не только и не столько благодаря своей игре, но потому, что тема, к сожалению, все еще актуальна. С Гуантанамо, может быть, и разобрались, но уважать право каждого человека, виновного или нет, на честный и справедливый суд так до конца и не начали. За примерами, к слову, даже ходить далеко не надо — ни там, ни тут, по другую сторону океана.
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