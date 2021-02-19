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«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

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19 февраля 2021
Осенью 2017 года, когда на экраны вышел «Последний богатырь», стало понятно, что российское кино может собирать кассу не только комедиями, к тому времени уже, кажется, исчерпавшими себя, но и семейным кино. Через полгода после выхода той сказки начались съемки «Конька-горбунка», который наконец, после долгих перестановок релиза, выходит в российский прокат.

«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

«За горами, за лесами, за широкими морями, против неба – на земле жил старик в одном селе». Дословной иллюстрацией этих строк, сделанной с помощью современных компьютерных технологий, и начинается «Конек-горбунок», наследующий если не стихотворный хорей литературного оригинала Ершова, то, явно, его сатирический, в разное время подвергавшийся цензуре, посыл. Дальше все – хоть и не в стихах, а в прозе – ровно по тексту. Два сына, младший – «вовсе дурак» – Иван (Антон Шагин) слез хоть и не фигурально с печи, но старшими особо не котируется, да и каких-то талантов в нем нет. Есть разве что желание хоть как-то прикоснуться к царю (Михаил Ефремов) – в его модных одеждах (художник по костюмам – Надежда Васильева) и с его густонаселенным двором. Однако именно в дежурство Ивана становится понятно, кто топчет обеспечивающую каким-никаким заработком его семейство пшеницу. Богато нарисованная кобылица, которую трогательно спасает Иван от гнета сплошь из мужиков состоящей семьи, на следующее же утро дарует ему микрочудо в виде Конька-горбунка (голос, движения и мимика – Павла Деревянко). Незатейливое животное и становится проводником незадачливого Ивана в царский мир – такой, на первый взгляд, манящий, но на проверку оказывающийся бездной зависти (в ролях царских приспешников – Ян Цапник и Олег Тактаров) и постоянного народного унижения.

«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

«Конек-горбунок» в деле развития жанра российского семейного кино идет по совершенно отличному от «Последнего богатыря» пути, хотя так же, как и тот, эксплуатирует всем известные сказки. Но в детище режиссера Олега Погодина, для которого это дебют в столь сложнопостановочном кино, причем очень успешный, и продюсера Сергея Сельянова (на Иване, кстати, в ключевой момент появляется свитер – почти, как у Данилы Багрова из «Брата» Балабанова, за плечами которого тоже стоял Сельянов), связь между поколениями родителей и детей основана не на всем понятных шутках про девайсы и отличия старого и нового мира, а на сатире – столь редкой в наше время.

Визуально «Конек-горбунок» наследует традиции главного отечественного киносказочника Александра Роу, кстати, сделавшего в 1941-м первую экранизацию (не мультфильм) произведения Ершова. Здесь все так же, как и в советских сказках, – густонаселенно и богато, только на помощь пришли сделанные в меру компьютерные технологии. Использованная для создания конька, жар-птицы, чуда-юда рыбы-кита графика не пугает детей и не отталкивает взрослых, которые при этом находят в новой версии экранизации Ершова не только ностальгию по старым сказкам Роу, но и всегда актуальный в нашей стране политический контекст.

«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

Сказка Ершова, как все помнят, высмеивает традиционный патриархальный строй во всех ключах – от сугубо мужской, не верящей в новой поколение, семьи Ивана до церкви и собственно царя. И если первые две темы решены в фильме довольно по касательной, то на последней – неожиданно для нынешних времен, но вполне понятно, когда дело идет об экранизации сказки – и сосредоточились создатели современного «Конька-горбунка». Царь здесь причем, как и в литературной основе, не диктатор, а вместе со своими вельможами – такой салтыково-щедринский тип туповатого тирана, который не слушает глас народа и – ради собственной выгоды – готов отправить условного подчиненного «туда — не знаю, куда» и «принести то, не знаю что». Народный Иван, впрочем, тут тоже действительно небольшого ума. Без чуда в виде Конька-горбунка, которым все и манипулируют, перемен никто бы не дождался. Ну или без Царь-девицы (самый удачный кастинг фильма – Паулина Андреева), которая, хоть и действует в рамках патриархальных устоев российского общества, но получает по итогу своё. Наравне с чудом женскую хитрость, несмотря на новую этику, никто не отменял.

«Конек-горбунок» в прокате с 18 февраля.


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«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад фотографии
«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад фотографии
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