«Конек-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

анонс

Фильм по мотивам реальной истории узника Гуантанамо

«Мавританец»: Оправдай меня, если сможешь

Розамунд Пайк и Питер Динклейдж в едкой сатире на американскую бюрократию и сильных героинь

«Аферистка»: Пощады не жди

Дмитрий Нагиев играет неподкупного военкома и отца-одиночку

«Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка

12 февраля

«Родные»: Будут они русскими и грустными

Новая трагикомедия по сценарию Жоры Крыжовникова с Сергеем Буруновым в главной роли