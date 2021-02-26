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«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

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26 февраля 2021
В мировой прокат вышел фильм для семейного просмотра «Том и Джерри». Самый знаменитый и самый безбашенный мультяшный дуэт возвращается на мировые экраны в сопровождении современных технологий и визуальных эффектов.

«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

Том и Джерри обитают в современном великолепном Нью-Йорке, где им приходится бороться за существование и добывать на пропитание не всегда честным образом. Том зарабатывает игрой на синтезаторе в Центральном парке, изображая слепого перед растроганными прохожими, туда же, отчаявшись подыскать достойное жилье, приходит и Джерри. Разумеется, мышонок без промедления цепляется к коту, провоцируя первую жаркую потасовку, в результате которой Том не только лишается собранных сбережений и ценного инструмента, но и сбивает с велосипеда молодую женщину, работающую курьером. Это Кайла Форестер (Хлоя Грейс Морец), и ей также приходится выживать в главном американском мегаполисе. Падение ценного заказа оборачивается для Кайлы потерей работы, но, привыкшая действовать экспромтом, она идет в роскошный отель Royal Gate, расположенный напротив парка, прямо через дорогу. Там вот-вот состоится грандиозная индийская свадьба самой популярной пары Нью-Йорка, и Кайла, мошенническим образом выдав себя за другую, устраивается временным менеджером по обеспечению брачующихся всем необходимым.

Проблемы однако не заставляют себя ждать – в том же отеле (вот же губа не дура) решает поселиться и Джерри, вслед на ним является Том, и вот уже дерзкая парочка устраивает погром в одном из номеров. Конечно, для управляющего отелем ДюБроса (Роб Делани) и его помощника Терренса (Майкл Пенья) присутствие мыши в заведении накануне приезда важных гостей совершенно не желательно, и Кайла самонадеянно обещает быстро изловить злодея, прибегнув к помощи… Тома. Ведь очевидно, что лучше всего мышей ловят кошки. Нетрудно догадаться, что из этого выйдет и во что к концу 108-минутного фильма будет превращен отель.

«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

Кот Том и его заклятый враг, мышонок Джерри, впервые появились аж в 1940 году. Незамысловатая история Уильяма Ханны и Джозефа Барберы, в которой кот-горемыка безуспешно пытался поймать досаждавшую ему наглую мышь, выходила в виде мультипликационного сериала ни много ни мало 27 лет и не теряла популярность во всем мире вплоть до 90-х годов. В 1992-м отношения Тома и Джерри внезапно доросли до формата полнометражного проекта. Нынешняя работа режиссера Тима Стори – второй кинотеатральный фильм о знаменитой парочке, и первый, сочетающий игру живых актеров и 2D-анимацию. Прием не новый, однако на этот раз авторы не стали идти по модному ныне пути придания героям реалистичного трехмерного вида, а решили визуально отдать дань уважения первоисточнику и сделать Тома и Джерри максимально похожими на оригинальных персонажей. Ханну и Барберу при том указали в титрах как сценаристов, хотя оба они умерли еще в нулевых. Возможно, внимание к оригиналу — главная причина, которая приведет в кинотеатры взрослых зрителей, выросших на классическом сериале компании Warner Bros.

Чтобы коту и мыши не было одиноко среди реальных людей, фильм наводнили множеством забавных анимированных животных. Среди них есть и второплановые герои оригинального сериала — слюнявый бульдог и банда уличных котов, а также вредная домашняя кошка, рыбка, эпизодические городские голуби, павлины, бабочки, экзотические для Нью-Йорка слоны с тиграми, специально выписанные для роскошной свадьбы. Звери и птицы удачно вписаны в городской ландшафт и декорации отеля, они активно и реалистично взаимодействуют с живыми актерами (ну или наоборот). Некоторые из мультяшек поют и разговаривают между собой, но только не Том и Джерри. Они, как и в оригинале, лишь издают множество звуков, но речью не наделены, хотя с людьми общаются охотно — с помощью пантомимы.

«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

Аниматоры действительно проделали потрясающую работу, чтобы вживить персонажей в реальную жизнь, а сценаристы прописали большое количество шуток в человеческую сюжетную линию. Быть может, маленьким детям будет интереснее беготня кота и мыши, но отношениях людей в отеле не менее важны для драматургии фильма. Хлоя Морец очаровательна в роли импульсивной девушки, желающей любой ценой получить работу, Майкл Пенья прекрасно играет глуповатого и амбициозного управляющего, вступающего в конфронтацию с новенькой, забавны Кен Жонг в роли темпераментного повара и Пэтси Ферран в роли странной девушки-коридорной, которую, по слухам, воспитали волки.

Фильму с рейтингом 6+, несмотря на простой сюжет, можно предсказать успешный прокат в Америке, где «Том и Джерри» имеет статус большого культурного феномена и каждый первый взрослый вырос на этом мультсериале. Но новая картина — всецело американский продукт не только из-за классических героев. Конструкция ее прямолинейна: на пути к американской мечте героев ждут веселая беготня и разрушения, но прежде, чем наступит хеппи энд, они сумеют сделать верные выводы: поймут, как важно договариваться и сотрудничать, начнут заботиться друг о друге. Они все изменятся, исправятся, признают и исправят свои ошибки. Хотя Том и Джерри все-таки продолжат друг друга дубасить. Но уже без ненависти, скорее по привычке. Что до нас, то в России картина тоже наверняка не пройдет незамеченной, хотя бы потому, что это качественное развлекательное кино, сделанное на хорошем техническом уровне и с адаптированным для нас переводом. Правда, дорогие родители, решайте сами, готовы ли вы, чтобы ваши дети пополнили свой лексикон фразой «заткни свою хлеборезку».

«Том и Джерри» в прокате с 25 февраля.


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