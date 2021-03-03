«Белый снег»: Сама сюда дошла – на лыжах

Тренд на спортивные фильмы в отечественном кино в прошлом году сместился в сторону актуальной женской тематики. Одним из последних кинотеатральных релизов допандемийного марта 2020-го был «Один вдох», посвященный чемпионке и рекордсменке мира по фридайвингу Наталье Молчановой, осенью, уже когда открылись кинотеатры, вышел фильм «На острие», отчасти основанный на противостоянии фехтовальщиц Яны Егорян и Софьи Великой на Олимпиаде-2016, и вот сейчас до экранов добрался «Белый снег», рассказывающий историю лыжницы Елены Вяльбе, установившей рекорд на чемпионате мира 1997 года. Сама Вяльбе принимала непосредственное участие в создании картины – и, кажется, это именно тот случай, когда авторитет реального прототипа не пошел ленте на пользу.
фото: кадр из фильма "Белый снег"
В солнечном Магадане живет бойкая девчонка Лена Трубицына (маленькую лыжницу сыграла настоящая внучка Вяльбе – Ангелина), несмотря на юный возраст уже строящая всю семью (дедушку в исполнении Федора Добронравова и бабушку, роль которой досталась Надежде Маркиной), – как и ее мать-одиночка (Анна Уколова), в отсутствие личной жизни полностью переключившаяся на работу и редкое пассивно-агрессивное воспитание дочери. Строит Лена еще и горстку малолетних лыжников, однажды чуть не снесших забор их дома. Темперамент Трубицыной, впрочем, оказывается по нраву их тренеру, который тут же приглашает девочку заниматься вместе со всеми остальными. Потом ее замечает Максимыч (Александр Устюгов, чей образ вдохновлен заслуженным тренером СССР Виктором Ткаченко), который и зовет Лену в юношескую сборную (подростка Трубицыну играет Полина Ватага), а затем – и во взрослую, где она (уже Ольга Лерман), несмотря на беременность, неудачный брак с Вяльбе и все остальные женские тяготы, все-таки ставит рекорды и становится одной из самых прославленных лыжниц уже новой – не советской — России.
Впечатляющая карьера Елены Вяльбе, развивающаяся причем на фоне серьезных изменений в стране, – безусловно, отличный материал для фильма. Даже несмотря на то, что лыжи – это не футбол, и снять этот вид спорта динамично — очень непростая задача. Но создатели «Белого снега», как, кстати, и других женских спортивных байопиков, вновь пошли по самому простому пути, сконцентрировавшись практически до финала ленты не на спортивных достижениях, а на личной жизни главной героини.
Поначалу «Белый снег» и вовсе напоминает тягучий сериал выходного дня на «России-1» или ТВЦ. Девочка из ниоткуда, из не самой благостной семьи только благодаря своему характеру идет к вершинам – сначала, кажется, из-за денег (мастер спорта получает больше, чем мать Трубицыной, бухгалтер), а потом и из-за принципов. «Никогда не плачь при соперницах, лучше уйди в горы и проорись там», – советует девушке Максимыч. Воля к победе, впрочем, разбивается, по всем законам телевизионных мелодрам, о любовь – на горизонте появляется эстонец Урмас Вяльбе, который готов окутать когда-то своенравную Лену заботой, а потом случается и незапланированная беременность. «Олимпиада у меня еще будет, а ребенка – возможно, больше и нет», – говорит Лена, отказываясь от сборной, идя как бы вразрез с общепринятой спортивной стратегией сначала собрать все медали, а уже потом уйти на условную «пенсию» со счастливой семьей. Довольно быстро, правда, становится понятно, что воспитание детей – это не совсем то, что нужно Вяльбе, оставляющей своего сына на попечение героини Анны Уколовой. А вот лыжи – это действительно смысл ее жизни.
Сценарий «Белого снега» одобрила сама Вяльбе, и это кажется самой большой проблемой картины. Главная героиня, несмотря на вполне качественную работу актрисы Ольги Лерман, – здесь просто идеал, совершенный образ, особенно на фоне других участниц команды. Ларисы Лазутиной (Анна Котова-Дерябина), после своего не самого удачного сезона в 1996-1997-м сообщившей о завершении карьеры, Ольги Даниловой (Екатерина Агеева), которая тоже после декрета вышла на эстафету, или Ирины Макаровой (Дарья Екамасова, сыгравшая единственного персонажа, имя которого изменено – прототипом стала Любовь Егорова), хотевшей стать чемпионкой ради своей семьи, но уличенной в допинге. История последней, проходящая в фильме совсем по касательной, порой кажется даже интереснее истории Вяльбе. О другой, не менее важной, линии – менявшейся страны – создатели ленты и вовсе вспоминают одним незначительным эпизодом, также ближе к финалу картины. Как известно, Вяльбе бежала последние метры своей решающей гонки с итальянкой Стефанией Бельмондо с российским триколором в руках, так что эпизод с флагом, сменившимся вместе с началом 90-х, был вставлен, кажется, только для этого.
фото: кадр из фильма "Белый снег"
Создатели «Белого снега» совершили и еще одну ошибку, добавив в титры документальные кадры с той, действительно легендарной, гонки в Тронхейме, за которой и впрямь следила вся страна (нужно же было, как верно замечено в фильме, отвлекать людей от плохих политико-экономических новостей). И они выглядят гораздо динамичнее и, как бы ни банально это звучало, интереснее, чем в фильме, снятом опытными режиссером Николаем Хомерики и оператором Федором Ляссом, вместе экспериментировавшими с экшн-зимой на «Ледоколе», но, в отличие от той самой реальной Вяльбе, будто бы растерявшимися на женских лыжных гонках. Киношной «Звезды по имени солнце» не получилось – даже несмотря на то, что создатели «Белого снега» не постеснялись сопроводить финальные титры этой всем известной песней Викторя Цоя.
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