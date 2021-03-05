«Пара из будущего»: Оглянись назад

Парад «праздничных» отечественных трагикомедий, которые уже сложно отличить одну от другой, в эти выходные продолжается «Парой из будущего», где Сергей Бурунов, вновь, как и в недавних «Родных», пытается исправить ошибки прошлого. На этот раз в картине звучат нотки не только лирические, но и фантастические.
фото: кадр из фильма "Пара из будущего"
В России 2040-го, несмотря на программу реновации не избавившейся от спальных блочных многоэтажек и академических театров, каждому человеку присвоен свой социальный рейтинг (привет, «Черное зеркало»). У Александры (Мария Аронова), актрисы Нижегородского драмтеатра, периодически заменяемой там голограммой, этот показатель довольно высок. Она мечтает начать новую жизнь и уехать в Москву, но для этого нужно скинуть кое-какой балласт в виде мужа Евгения (Сергей Бурунов), чей супернизкий рейтинг не позволяет даже взять кредит на развод, который, кстати, все еще невозможно оформить при отсутствии бумажной версии заявления. Александра, конечно, готова внести и долю супруга, но в России будущего у мужчин все-таки есть какая-никакая гордыня. На работу с низким рейтингом, видимо, тоже не берут, поэтому Евгений продолжает свои повседневные мытарства, не выходя, как завещал Бродский, из комнаты. Развлекать себя приходится лишь общением с Сири будущего (голос Iri – так зовут виртуального помощника – Ирина Горбачева), которая то и дело напоминает о низком статусе героя, запрещает ему пить больше ежедневной нормы, но помогает общаться в интернете с давней знакомой Валентиной Однолюбовой, когда-то неприметной соседкой молодых Жени и Саши, а теперь ставшей настоящей красавицей.
Так бы Евгений и жил своей размеренной низкосоциальной жизнью, если бы доведенная до отчаяния жена не решила выбросить компьютер — сосредоточие всей активности героя Бурунова. Скандал, гром, молнии, разрывающие темное нижегородское небо, ...и внезапно герои оказываются в 2020-м (вполне забавная метафора наступления прошлого года). В том самом 2020-м, еще, кстати, не охваченным пандемией, Евгений и Александра пытаются остановить от зарождающихся чувств молодых себя (Денис Парамонов и Дарья Коныжева) и не позволить им вступить в брак, который, как считают «пришельцы» из 2040-го, полностью разрушит их жизнь.
Временное путешествие – прием, конечно, не новый, хотя создатели «Пары из будущего» идут наперекор уже сложившимся в кино концепциям времени и напрямую сталкивают героев образца 2040-го и 2020-го, не углубляясь ни в какие «эффекты бабочки». И, кажется, это единственная «придумка» этой фантастической кинокомедии, сводящейся к консервативному даже по нынешним временам месседжу о том, что семью и брак может спасти разве что ребенок.
фото: кадр из фильма "Пара из будущего"
Кризис будущих отношений герои Бурунова и Ароновой демонстрируют перед юными Женей и Сашей, кстати, тоже в большей степени не историями о несбывшихся мечтах и профуканных достижений, а внешним видом. Хрупкие Денис Парамонов и Дарья Коныжева, действительно, совсем не похожи на Аронову и Бурунова, но когда добрая часть увещеваний сводится к фразе «Посмотри, в кого ты превратишься», это, конечно, вызывает недоумение. Особенно с учетом былых работ режиссера Алексея Нужного, когда-то прославившегося за счет действительно неплохой комедии «Я худею», где, в том числе, развенчивался миф о том, что счастье зависит от массы тела и здорового образа жизни.
Конечно, «Пара из будущего», как и любой другой ромком, утверждает, что счастье в моменте, что люди учатся исключительно на своих ошибках, а «половинки» все равно находят друг друга, пусть для этого понадобится время. Стоили ли такие элементарные мысли более чем полутарочасового хронологического путешествия – большой вопрос. Особенно с учетом того, что беготня за собой и друг за другом под лежащий на поверхности трек «Я – это ты, ты – это я» и сопровождающие ее редки шутки разбиваются об одну только сцену – ту, в которой героиня Марии Ароновой видит в 2020-м своих еще живых родителей. И эта короткая, минутная история, тонко разыгранная наконец проявившей в этом фильме свою актерскую мощь Ароновой, кажется намного осмысленнее, интереснее и важнее, чем весь остальной фильм.
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