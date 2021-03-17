«Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон

Вслед за вторым сезоном телевизионных «Оптимистов», где Сергей Безруков сотоварищи пытался вымышленными инновационными методами политико-провокационного пиара предотвратить вполне реальную ядерную войну в ходе «карибского кризиса», теперь уже на большие киноэкраны выходит триллер «Игры шпионов», вновь посвященный той же теме и основанный на реальных событиях начала 1960-х, когда британский лазутчик Гревилл Мейнерд Винн вступил в контакт с полковником ГРУ Олегом Пеньковским, в 1963-м обвиненным в шпионаже.
фото: кадр из фильма "Игры шпионов"
Снятый дебютантом в полнометражном игровом кино – британцем Домиником Куком, ранее перенесшим на BBC пьесы Шекспира с, кажется, всеми главными британскими звездами нынешнего времени (не только Камбербэтч, но и, например, Том Хиддлстон с Беном Уишоу), – «Игры шпионов» поначалу выглядят смесью «клюквы» и комедии Коэнов «После прочтения сжечь», к финалу тяготеющей к серьезной драме вроде «Шпионского моста» Спилберга (сценарий для этой ленты, кстати, тоже писали Коэны).
В серой советской Москве с пугающими административными зданиями живет с женой (Мария Миронова) и дочкой полковник ГРУ и по совместительству начальник комитета по науке Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе). Благодаря доступу к секретным документам и совещаниям с Хрущевым (Владимир Чуприков, кстати, игравший эту же роль во вторых «Оптимистах»), он отчетливо понимает, что мир находится на пороге ядерной войны. Этими знаниями в московском подземном переходе Пеньковский делится со случайными американцами, которые доставляют нужную весточку в свое посольство. Так и начинается шпионская гонка – с участием агента ЦРУ Эмили Донован (по женской квоте прошла Рэйчел Броснахэн) и представителя Ми-6 Дикки Фрэнкса (Энгус Райт), в голове которых рождается хитроумный план. Они решают отправить в СССР не настоящего разведчика, а простого торгового представителя Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), живущего с женой (Джесси Бакли) и сыном в Лондоне и занимающегося поставками разных деталей на восточноевропейские заводы.
фото: кадр из фильма "Игры шпионов"
Разведке простой британский гражданин отказать не может. И вот уже в нелепой светлой дубленке Винн, главный талант которого — умение выпивать, заселяется в московский отель «Виталий» – единственное яркое пятно в изможденной темнотой советской столице – и ждет встречи с Пеньковским. А потом уже и Пеньковский приезжает с ответным визитом в Лондон, где после интернационального бар-хоппинга (советский гражданин в выпивке тоже не промах), встречается с агентами ЦРУ и Ми-6. Так и начинается растянувшееся на несколько месяцев сотрудничество, в итоге предотвратившее ядерную войну. Не без жертв. И не без героев. Под обе категории – в зависимости от ракурса – и попали советский «крот» Пеньковский и британский «маленький человек» Винн.
«Игры шпионов» начинаются как задорный анекдот про глуповатую и довольно карикатурную – в духе сериала «Убивая Еву» – международную разведку и эдакого британского Женю Лукашина, будто бы перепутавшего с Москвой не Ленинград, а Лондон. Заканчиваются – почти как недавний «Мавританец», только здесь в роли узника теперь не американской, а советской тюрьмы сам Камбербэтч. Такая вот ирония актерской судьбы. Режиссер Доминик Кук вместе со сценаристом Томом О’Коннором, прославившимся сатирической комедией «Телохранитель киллера», будто бы тоже, как и киношные разведчики, играют в собственные – разные – игры. Первый – на полном серьезе миксует откровенную «клюкву» с героическим пафосом. Другой – пытается привнести в целом не самую веселую реальную историю нотки актуальной шпионской иронии. Результат – в художественном плане довольно противоречивый. В идеологическом при этом – вполне однозначный. Шпионом может оказаться каждый, товарищ майор бдит, а доверять разведке – вне зависимости от того, какой флаг она представляет, – не стоит. Оптимизму здесь не место, а после прочтения любой документ лучше сжечь. Но вряд ли этими истинами можно удивить российского зрителя.
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