«Никто»: За общак ответишь?

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19 марта «Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело Фильм об украинце-массажисте, поданный на соискание премии «Оскар» от Польши

18 марта «Пальма»: Человек собаке – семья Трогательный, хотя и не без огрехов, фильм Александра Домогарова-младшего

17 марта «Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон Мераб Нинидзе и Бенедикт Камбербэтч пытаются предотвратить ядерную войну