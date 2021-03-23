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«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

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23 марта 2021
В российский прокат выходит «Ая и ведьма» — первый 3D-мультфильм студии Ghibli, который снял сын Хаяо Миядзаки. Алексей Филиппов изучил содержание котла и считает, что это аниме может стать лишь успокоительным для маленьких детей.

«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

Англия, начало нулевых. В пансионате для сирот растет десятилетняя Ая — прыткая девочка с непослушными вихрами и даром заставлять других делать то, что она хочет. Вечный праздник заканчивается, когда девочку забирает странная пара: синеволосая мадам Белла Яга и вечно насупленный Мандрейк, похожий на гаргулью. Яга, разумеется, ведьма, и Ая ей нужна в качестве помощницы для сеансов зельеварения, готовки завтрака и уборки. Мандрейк — известный писатель детских страшилок, который закипает каждый раз, когда его отвлекают от работы, а тем более — хвалят.

Как начать разбираться в анимации?

Нет смысла сканировать синопсис «Аи» на предмет интриги — ее попросту нет. В прологе демонстрируют, как рыжеволосая мать девочки — вокалистка рок-группы Earwig — уходит от погони в лихие 90-е на пути в пансионат. Чуть позже выяснится, что в банде, чья музыка так нравится будущей ведьме, также играли Яга и Мандрейк, которые, в отличие от самой Эрвиг, остепенились и стали жить по унылым правилам чопорного острова. Между сценой вальяжной погони и «неожиданным» финалом — набор непримечательных эпизодов, соревнующихся в изобретательности с обойными узорами.

«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

Ая убеждает детей в пансионате нарядиться в простыни и побегать по кладбищу, чтобы попугать соседей и попрощаться с теми, кого на следующий день могут усыновить или удочерить. Ая осматривает новый дом. Ая морщится при виде ингредиентов для колдовских зелий. Ая проказничает в компании говорящего кота Томаса, которого постоянно называет именем друга из пансионата. Пару раз она доведет Ягу и Мандрейка до белого каления, но все обойдется — и они даже заживут сравнительно дружно.

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Мультфильм заканчивается там, где история должна наконец подняться с дивана, что, в общем, закономерно для телевизионной продукции — первый полнометражный 3D-фильм легендарной студии Ghibli не то чтобы планировал взрывать кинотеатры (с этой задачей уже справился куда более ладный «Люпен III: Первый»). Хотя даже для истории, похожей на вводные эпизоды долгоиграющего сериала, «Ая» удивительно слаба драматургически: по части сюжетных аттракционов и визуальных гэгов превзойти она может разве что вокзальную социальную рекламу, где находчивая собака помогает не очень внимательным полицейским найти бомбу, лежащую в коробке из-под торта прямо поверх урны.

«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

Удивительно, но это фирменная манера режиссера Горо Миядзаки — сына аниме-гуру, который планировал связать жизнь с дизайном садов и парков. В мир анимации его затянул продюсер Тосио Судзуки — третий, наряду с Миядзаки и Исао Такахатой, основатель Ghibli, — сначала предложивший ему спроектировать студийный музей, а потом сделать раскадровку «Сказания Земноморья» (2006) по мотивам фэнтези-цикла Урсулы Ле Гуин. С ним Горо и дебютировал в большой анимации, сразу продемонстрировав будущий почерк: мешанина из мотивов отца, проблемы в диалоге поколений, обрывочные сюжеты, которые либо начинаются как будто с пятой главы, либо заканчиваются на введении. Единственное исключение — более-менее цельная «Со склонов Кокурико» (2011), все равно недотягивающая до худших образцов Ghibli. По случаю премьеры «Ведьмину службу доставки», во многом устроенную похоже, тоже лучше даже не вспоминать.

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Заочно «Ая и ведьма» выглядело чуть ли не выигрышно: Ghibli экспериментирует с 3D и снова работает с сюжетом Дианы Уинн Джонс, чей «Ходячий замок» на большом экране обратился одним из главных хитов Миядзаки. Однако Миядзаки-2 не смог вытянуть из короткого рассказа, предназначенного сугубо для детей, никаких интересных находок. Плоскость сюжета схлопнулась с неказистой анимацией как две сухие ладони. Только очень юному зрителю будет интересно наблюдать за неспешными передвижениями и проказами Аи и ее новообретенной семьи. Людей постарше вряд ли очарует нафталиновая параллель между ведьмами и рок-бунтарками — даже вкупе с «интертекстуальностью»: очередной говорящий кот, характеры Астрид Линдгрен (Ая — маленькая Пеппи), мелькающие в кадре книги «Собака Баскервилей» Дойла и «Красная планета» Хайнлайна, а также имена с подвывертом — в Белле Яге несложно услышать что-то славянское, в Мандрейке — узнать персонажа комиксов из 1930-х.

«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

Наконец, мультфильм умудряется категорически не соответствовать заголовку. «Ая и ведьма» (по-английски Earwig and the Witch) звучит как название рок-группы, которая выйдет на сцену и задаст жару. Новая работа Миядзаки скорее путается в ногах, шепчет что-то невнятное и уходит за кулисы еще до того, как гитарист запилит первое соло. Конечно, взрослая жизнь — тоска, и даже заклинания на заказ унылые — приворожить одноклассника или позлить соседа. Но эти откровения, как и фактурные персонажи, так и остаются почти незадействованным интерьером. Наверное, «Аей» можно убаюкать ребенка или как минимум отвлечь на 80 минут. Зачем это использовать не как оружие против близких — не очень понятно.

«Ая и ведьма» в прокате с 25 марта.


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Ая и ведьмаВедьмина служба доставкиЛюпен III: ПервыйСказания ЗемноморьяСо склонов КокурикоХодячий замок

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«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению фотографии
«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению фотографии
«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению фотографии
«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению фотографии
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