«Поступь хаоса»: Мужское государство

анонс

«Ая и ведьма»: Двойка по зельеварению

Фильм об украинце-массажисте, поданный на соискание премии «Оскар» от Польши

«Снега больше не будет»: Твое тело – мое дело

18 марта

«Пальма»: Человек собаке – семья

Трогательный, хотя и не без огрехов, фильм Александра Домогарова-младшего