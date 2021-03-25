Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы

Рецензии на фильмы >>
25 марта 2021
В прокат выходит четвертый фильм фантастической франшизы, названной «Вселенной монстров» и повествующей о первобытных существах невероятных размеров. Самые известные герои – придуманный японцами ящер Годзилла и «американец» Кинг Конг, гигантская горилла, – впервые появились на экранах более полувека назад, а в одном фильме до этого момента встречались лишь единожды, в 1962. Воспроизвести новую битву титанов доверили режиссеру Адаму Вингарду, до этого снимавшему хорроры, среди которых «Тебе конец!», «Гость», «Тетрадь смерти», новая «Ведьма из Блэр» и главы альманахов «З/Л/О» и «Азбука смерти». Ужастика от «Годзиллы против Конга», впрочем, ждать не стоит – Вингард играет по правилам.

«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы

Годзилла, которого вроде бы официально признали защитником человечества (см. предыдущий фильма «Годзилла 2: Король монстров») внезапно нападает на завод корпорации «Апекс». Один из работников компании по имени Берни Хейс (Брайан Тайри Генри), увлеченный теориями заговора, связанными с монстрами, и даже ведущий подкаст на эту тему, уверен, что фирма скрывает нечто – и убеждается в правоте своих слов, получив доступ в подвал здания во время атаки Годзиллы. «Апекс» под руководством тщеславного Уолтера Симмонса (Демиан Бичир) и правда разрабатывает некую новейшую технологию, только вот, зачем и как, Берни понять не в силах, но новые выпуски его шоу находят отклик в сердце юной Мэдисон Расселл (Милли Бобби Браун) – вместе с приятелем она отправляется на поиски подкастера и разгадки тайны «Апекса». Корпорация же тем временем нанимает на работу Нейтана Линда (Александр Скарсгард), ученого-изгоя, продвигающего теорию «полой Земли» — мира внутри нашего мира, являющегося родиной монстров. Там коварные бизнесмены надеются отыскать кое-какое сокровище. И для этого им нужен не только Линд, но и Кинг Конг, обитающий в заповеднике на Острове Черепа и в последнее время очень кстати рвущийся на свободу. Линд, смотрительница заповедника Илен Эндрюс (Ребекка Холл), а также представители «Апекса» и немая девочка Джиа (Кайли Хоттл), научившая Конга языку жестов, везут великана ко входу в недра Земли. Путь им, однако, преграждает Годзилла, почуявший давнего врага – и да начнется бой.

Хожу и гажу: рецензия на фильм «Годзилла 2: Король монстров»
Кто стучит в дверь ко мне? Рецензия на «Гостя» Адама Вингарда

Несмотря на кажущуюся избыточность, сюжет «Годзиллы против Конга» нельзя назвать не то что изящным, но даже хоть сколько-нибудь глубоким. В нем несколько линий, объединенных историей того самого «Апекса», но персонажи, все как один, по-прежнему остаются не более чем функциями, плоскими, лишенными не только характеров, но и порой элементарной логики мышления и внятных реплик. Одни – ученые – разговаривают пафосными клишированными фразами, другие – дети и слегка безумный Берни – должны, по идее, отвечать за комедию, но на деле выглядят попросту не к месту. До определенного момента и вовсе непонятно, зачем нужна эта часть истории – уж не для того ли, чтобы у звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун была какая-то роль в новом фильме?

«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы

Таким же невнятным остается жанр/жанры картины. Понятно, что глобально это кайдзю-кино (этим японским словом, собственно, и обозначаются гигантские звери-монстры), что само по себе исчерпывающе, однако Вингард и сценаристы пытаются уместить внутри еще и некое подобие сай-фая. Нолановские инверсии и гравитационные аномалии, параллельные миры и загадочная энергетическая материя, напоминающая по силе и уникальности марвеловский вибраниум из страны Ваканды. Неканоническая для вселенной монстров и — что кажется еще более преступным — непродуманная научная фантастика, набросками которой даже в таком развлекательном кино уже не проведешь и самого неискушенного зрителя, наверняка видевшего те несколько вышеупомянутых блокбастеров, из которых так или иначе позаимствованы идеи.

Джентльмены предпочитают блондинок: гид по истории Кинг Конга

Конечно, недостатки меркнут, когда начинаются баталии монстров – единственное, ради чего существует это кино и ради чего его можно все-таки посмотреть. Во-первых, это красиво: от появления на экране Конга – в открывающей фильм сцене он просыпается на Острове Черепа, потягивается, умывается в водопаде, и все это под веселую музыку в стиле 50-60-х годов – до собственно нескольких эпичных схваток с Годзиллой. Неоновый Гонконг – место действия финального боя – дань уважения не только оригинальным азиатским фильмам про кайдзю, но и по цвету – прямо-таки место действия хоррора Вингарда «Гость». Во время морского боя все горит и взрывается похлеще, чем в «Перл Харборе», эпизоду с путешествием в полую Землю позавидуют все еще не вышедшие части «Аватара», а еще тут есть берущий за душу кадр с пальцами – совсем как в спилберговском «Инопланетянине». За масштабом происходящего в эти моменты на экране не то что не видно людей – они окончательно превращаются в расходный материал, неинтересный ни авторам, ни, как следствие, зрителям. И речь о главных персонажах; невинных жертв, пострадавших в ходе поединков титанов, вовсе не считают. Но главное, что гигантские животные оказываются человечнее и сообразительнее братьев их меньших, так что от двуногих и прямоходящих персонажей франшизе, кажется, можно вовсе отказаться.

«Годзилла против Конга» в прокате с 25 марта.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сиквел комедии «Гуляй, Вася!», «Годзилла против Конга» и ещё 10 фильмов марта
Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
Адам Вингард превратит в сериал фантастический хоррор «Сквозь горизонт»
Ребекка Холл и Эйса Гонсалес сыграют в «Годзилле против Кинг-Конга»
Александр Скарсгард получил главную роль в «Годзилле против Кинг-Конга»
Фрэнсис Макдорманд станет свидетельницей битвы Годзиллы и Кинг-Конга
Битва Годзиллы и Кинг-Конга начнётся осенью
Съёмки фильма «Годзилла против Кинг-Конга» пройдут в Атланте
Фильм про конфликт Годзиллы и Кинг Конга снимет режиссёр «Ведьмы из Блэр»
«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая
Поиск по меткам
Американское киноБлокбастермонстрыНаталия Григорьева
персоны
Демиан БичирМилли Бобби БраунАдам ВингардБрайан Тайри ГенриАлександр СкарсгардРебекка Холл
фильмы
АватарАзбука смертиВедьма из Блэр: новая главаГодзилла против КонгаГодзилла: Король монстровГостьЗ/Л/ОИнопланетянинОчень странные делаПерл ХарборТебе конецТетрадь смерти

фотографии >>
«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы фотографии
«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы фотографии
«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы фотографии
«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Тамара Акулова
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Елена Фадеева
Рустам Хазиев
Ефим Шифрин
Веслава Мазуркевич
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирес
Симона Синьоре
Джон Стокуэлл
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2020
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
Гипосомния
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Германия, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
комедия, мелодрама
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Никто
боевик, триллер
США, 2020
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен