«Майор Гром: Чумной доктор»: Полицейский с Фонтанки

История амбициозного «Майора Грома» – первой отечественной экранизации российского же комикса – началась еще в 2017 году, когда студия Bubble (они же придумали сам комикс) под руководством медиаменеджера Артема Габрелянова решила выпустить короткометражку режиссера Владимира Беседина с Александром Горбатовым в роли принципиального полицейского, практически в одиночку сражающегося со всем «бандитским Петербургом». Причем стилистика той картины отличалась своей уникальностью и лишь по минимуму копировала популярные зарубежные кинокомиксы – конечно, в первую очередь за счет грабителей банка в узнаваемых масках плохих хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Годы, прошедшие с той короткометражки, и смена режиссера – за полнометражную версию отвечает уже Олег Трофим, выстреливший в 2018-м с мюзиклом «Лед», – к сожалению, не пошли на пользу картине, настаивающей на звании во всех смыслах оригинального российского проекта, но на проверку оказывающейся лишь копией – порой прям покадрово – фильмов по Marvel и DC, за последние годы существенно продвинувшихся в плане смыслов, что, к сожалению, не успели уловить отечественные кинодеятели.
Майор Гром (теперь Тихон Жизневский
) гонится за все теми же грабителями в хоккейных масках. «Думай-думай», – говорит сам себе полицейский и рисует в своей голове разные варианты противостояния бандитам. Этот незатейливый внутренний разговор, вечная кепка и любовь к шаверме (или просто «шаве», как тут называют главную гастрономическую достопримечательность северной столицы) – пожалуй, единственные характеристики майора Грома. Есть еще, конечно, отвага и желание в одиночку изничтожить всех преступников на этих «улицах разбитых фонарей». Набор качеств для супергероя XXI века крайне сомнительный. Профессия Грома, в свете отечественных событий, даром, что действие фильма происходит, как водится, в альтернативной реальности, тоже, прямо скажем, доверия особо не заслуживает. Хотя здесь стоит отметить, что Грома то и дело из «органов» увольняют, а после очередной его схватки со злодеями, в случае с хоккейной мафией заканчивающейся полным разгромом Дворцовой площади, задают самый важный хозяйственный вопрос – кто будет платить за все понесенные городом убытки (кстати, несмотря на то, что «Майор Гром» – история питерская, в титрах фильма благодарят за поддержку Московскую кинокомиссию).
Но противостояния с мелкими бандитами, как выясняется, ничто перед новой – реальной – угрозой. В городе появился «гражданин» – именно так его называют в комиксах, – направо и налево расправляющийся с преступниками, избежавшими правосудия. Тут и косплеящий Джокера сын олигарха Кирилл Гречкин (Юрий Насонов
), по пьяни сбивший пешеходов, и владелица банка (Анна Невская
) с обманутыми вкладчиками, и другие представители «жуликов и воров». Неудивительно, что похождения «гражданина», скрывающегося под маской Чумного доктора, тут же вызывают волну народной поддержки. Ролики актов правосудия «героя» набирают миллионы просмотров не только в уже известных социальных сетях, но и в новой, придуманной питерским бизнесменом Сергеем Разумовским (Сергей Горошко
) вместе с давним другом Олегом Волковым (Дмитрий Чеботарев
), сети «Вместе», отличающейся тем, что все данные о ее пользователях анонимны – их не могут вычислить ни технари самой сети, ни уже как следствие и «большой брат» (или «товарищ майор» – хаха), по старым русским традициям, следящий за всеми и вся.
Найти Чумного доктора майору Грому помогают не только его все понимающий начальник, когда-то заменивший ему отца (это единственное, что из фильма можно узнать о собственно жизни Грома), Федор Прокопенко (Алексей Маклаков
), но и рыжеволосая журналистка-ютуберша Юля Пчелкина (Любовь Аксенова
), а также молодой напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин
), а палки в колеса расследованию вставляет главный злодей российских фильмов и сериалов, действие которых происходит за пределами МКАД, – москвич. В данном случае белозубый работник Следственного комитета Евгений Стрелков (Михаил Евланов
).
К актерам «Майора Грома» претензий нет – они будто бы оказались заложниками этой отечественной «лиги несправедливости». Постановщики которой выбрали самый простой и самый неблагодарный путь адаптации чуждой многим российским зрителям культуры комикса на отечественную почву – извечные референсы. Причем погрузились в них настолько, что почти каждая сцена российского «Майора Грома» отсылает к уже ранее вышедшим голливудским фильмам – «Бэтмен», «Люди Икс», «Мстители». Настоящая «война бесконечности». Только если все последние голливудские комиксы – это полновесное кино уже даже не про супергероев, а про людей с их обычными тяготами, травмами и комплексами, то отечественная экранизация – пир односложных персонажей, казалось бы, к 2021-му уже полностью забытых мировым кинематографом. В этом смысле даже отечественное кино про полицейских ушло значительно дальше – условный Гриша Измайлов из «Полицейского с Рублевки
» порой выглядит большим супергероем, нежели схематичный питерский Гром. И как бы странно это ни звучало с учетом кочующих из одного проекта в другой российских актеров – «Майор Гром» еще, к тому же, стал тем случаем, когда лежащие на поверхности варианты кастинга специально заменили теми, что понеизвестнее и побюджетнее, никак не видоизменяя при этом рисунок собственно роли.
Но дело не только в этом. Комиксы, как бы к ним не относились в отечественных реалиях, – это часто слепок культурной реакции на общественно-политическую ситуацию того или иного времени. Самый яркий, пусть и не самый объемный в плане характера пример этого – Капитан Америка, родившийся в 1918-м американец, вышедший в полновесную жизнь на графических страницах в 1940-х, на волне противостояния Гитлеру. Вторая Мировая в СССР воспринималась, конечно, иначе, пропаганда тогда работала не в таком, как в США, графическом ключе, а создавала своих героев текстом на страницах условной «Правды», о чем мы – уже теперь – то и дело видим военно-патриотическое кино. Но тот же «Майор Гром» тоже появился неспроста. Первый комикс этой серии, как раз рассказывающий о противостоянии с Чумным доктором, вышел осенью 2012-го и был явно вдохновлен весной протестов, завершившихся Болотной площадью. Отсылки к социальному и политическому контексту того времени играли немаловажную роль если не в становлении самого Грома, то в образе его помощника – русского Робина – Димы Дубина, в отличие от питерского полицейского, выходца из столицы, причем гражданское становление Дубина как раз и пришлось на события 2012-го. Стоит ли говорить, что в нынешнем фильме никакого следа тех событий не осталось. Более того, здесь массовый выход требующих справедливости активистов на улицы подается исключительно во мрачном ключе, сценами, схожими с кадрами «Судной ночи», – еще одной картины, помимо всех возможных комиксов Marvel и DC, вдохновившей создателей «Майора Грома».
И в этом отрыве от реальности первый отечественный комикс воспринимать, увы, невозможно. Все художественное воплощение мы уже видели ранее, перебивки сцен режиссер Олег Трофим делать со времен «Льда» так и не научился – в любой непонятной ситуации по-прежнему фильм склеивает только музыка. Она же – единственная – задает тон этому кинопроизведению. Лиричный вокал «несовершеннолетней девочки из Санкт-Петербурга» с набившей оскомину песней Цоя «Перемен» в начале дает надежду, перепетый Леваном Горозией «Поезд в огне» Гребенщикова опять доказывает, что бежать некуда. Ни от заимствований, ни от конъюнктуры, ни от вторичности комикс-жанра в России.
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