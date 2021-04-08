«Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать

анонс

Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря

«Уроки фарси»: Язык мой, враг мой

6 апреля

«Минари»: Бабушка пахнет Кореей (и претендует на «Оскар»)

Хоть похоже на Россию, только все же не Россия