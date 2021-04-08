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«Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать

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8 апреля 2021
В прокат выходит «Мортал Комбат» — новая экранизация культовой файтинг-франшизы, долгие годы пребывавшая в производственном аду. О том, какой получилась первая картина режиссера-дебютанта Саймона Маккуойда, спродюсированная (в числе прочих) Джеймсом Ваном, — рассказывает Дмитрий Соколов.

«Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать

Коул Янг (Льюис Тан), видавший лучшие времена боец ММА, оказывается мишенью ниндзя-убийцы Саб-Зиро (Джо Таслим), управляющего льдом. От верной смерти Янга спасает вовремя подоспевший майор Джексон «Джакс» Бриггс (Мехкад Брукс), также сообщающий Коулу, что грядет великая битва за будущее Земли. Отмеченные судьбой воины — и Коул один из них — должны сразиться с бойцами Внешнего мира — параллельной реальности, правители которой давно хотят поработить человечество. Вместе с другими избранными Коул попадает в затерянный храм, где начинаются интенсивные тренировки. Но вскоре защитники Земли понимают: самого турнира может и не быть, поскольку ассассины из Внешнего мира хотят истребить противников еще до начала битвы.

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В 90-х первая экранизация Mortal Kombat стала хитом проката и запустила голливудскую карьеру Пола У.С. Андерсона, удостоившись статуса культового фильма. Планы перезапуска разрабатывались не один десяток лет, и наконец австралиец Маккуойд, заручившись поддержкой земляка Джеймса Вана, смог сдвинуть проект с мертвой точки. Его версия классического сюжета о турнире оказалась довольно-таки неортодоксальной. Львиную долю сценария занимает вовсе не турнир (его так и не покажут), и даже не подготовка к нему, а попытки сорвать «Смертельную Битву». Ключевая роль при этом отведена Коулу Янгу — персонажу, не имеющему прототипа в игре, и становлению главных героев в качестве защитников Земли. Вдобавок очень сильный акцент в истории — на противостояние Саб-Зиро и его извечного врага Скорпиона (Хироюки Санада).

«Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать

Новый «Мортал Комбат» в итоге оказывается своеобразным гибридом семейной саги, origin story и фильма о боевых искусствах. К сожалению, эти составные части довольно плохо сбалансированы, что, в сочетании с ленью сценаристов, регулярно порождает сюжетные дырки и штампованные диалоги, вызывающие зубодробительное недоумение. Зато с поединками все в порядке. Маккуойд активно использует гигантский потенциал франшизы (насчитывающей свыше десятка только основных частей), напоминающей целый храм эффектных способов убийства. Практически каждая схватка сопровождается привычными добиваниями (фаталити), отсылающими к игре-первоисточнику, а режиссер стремительно двигает сюжет, вводя новых персонажей. Многие из них ранее на экране не появлялись.

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Фанаты, безусловно, оценят и любовное воссоздание классических костюмов, и галерею фирменных боевых приемов, и иконическое оружие, без которого многих персонажей попросту нельзя представить. Вырванное сердце, оторванные руки, расчлененка — новый «Мортал Комбат» изо всех сил старается угодить поклонникам жестокого и зрелищного экшна. Конечно, фильм многое растерял, но сохранил главное — динамику, жестокость и стиль. Пусть все, что остается за пределами схваток, сделано пунктиром: Саб-Зиро и Скорпион выведены с намного большей тщательностью, чем Нитара или Горо. Такая авторская пристрастность неизбежна: в Mortal Kombat персонажей наберется на несколько сезонов сериала — в рамках двухчасового хронометража им попросту тесно и запомнятся все равно эффектные драки, а не прилагающиеся к ним куцые биографии и конфликты.

«Мортал Комбат» в прокате с 8 апреля.


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