«Отец»: Коридор затмений

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8 апреля «Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать Чем порадует и чем расстроит новая экранизация культовой игры Mortal Kombat

7 апреля «Уроки фарси»: Язык мой, враг мой Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря

6 апреля «Минари»: Бабушка пахнет Кореей (и претендует на «Оскар») Хоть похоже на Россию, только все же не Россия