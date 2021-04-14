Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Отец»: Коридор затмений

Рецензии на фильмы >>
14 апреля 2021
В прокат выходит «Отец» с Энтони Хопкинсом — дебют драматурга Флориана Зеллера,рассказывающий о мужчине преклонных лет и его борьбе с деменцией. Картина претендует на «Оскар» в шести номинациях и рискует получить как минимум за главную роль. Иван Иванов рассказывает, как Хопкинс демонстрирует спектр старости и почему главный «Оскар» этому «Отцу» вряд ли светит.

«Отец»: Коридор затмений

83-летний Энтони (Энтони Хопкинс) живет в лондонской квартире вместе с разведенной дочерью Анной (Оливия Колман). Та лишь делает вид, что ухаживает за ним, а сама норовит уехать к любовнику во Францию, подыскав отцу сиделку, хотя тот в ней совсем не нуждается. Так, по крайней мере, кажется ему самому. Ведь у и так ворчливого старика прогрессирует болезнь Альцгеймера, которая подтачивает связь с реальностью: Энтони перестает узнавать Анну, путается в лицах и комнатах, а затем вообще начинает сомневаться: живет ли кто-то с ним?

Единственное, в чем Энтони точно не ошибается: дочь собирается его оставить. Но ей отнюдь не плевать: судя по всему, даже первый брак Анны распался, когда вместо дома престарелых она перевезла отца к себе. Повторять ошибки она не желает. Иллюзорная стабильность, которую жаждет Энтони, поставила бы крест на ее счастливом будущем, а значит, нужно найти помощницу по дому. Отец уверен, что справится и сам, и кошмарит всех кандидаток, не замечая, что тем лишь ослабляет связь с дочерью, а не наоборот. Да и скрывать чувства уже не удается: он проговаривается, например, что всегда предпочитал Анне младшую сестру Люси, которая теперь «живет где-то далеко и почему-то не звонит домой».

«Отец»: Коридор затмений

Не звонит она по простой причине — ее нет в живых. Но истончившаяся память Энтони избегает этого знания — то ли истончившись, то ли в целях самосохранения. В результате многие нежелательные эпизоды недалекого прошлого меняются местами и сплетаются в удивительный бэдтрип по коридорам квартиры его памяти. Нелинейность субъективного взгляда превращает Энтони в ненадежного рассказчика, но выбора у зрителей нет. Как и у самого героя, который, осознав дереализацию, старается лишний раз не рефлексировать.

Он не следит за языком, злится, красуется, кричит — чтобы заметили, чтобы считались, чтобы помнили. Хопкинс в свои 83 года отыгрывает спектр эмоций стареющего и этим обозленного человека так, будто это его последняя роль. А те полные самоиронии ужимки, к которым привыкли подписчики его соцсетей, внутри фильма обретают фильтр отчаяния: мол, посмотрите, я все еще умею танцевать чечетку и отлично шучу!

«Отец»: Коридор затмений

Впрочем, самую большую шутку в фильме играет его сознание, которое берет на себя роль монтажера-демиурга. Энтони оказывается в кресле не только рассказчика, но и недоумевающего зрителя, который пытается разобраться в узелках сюжета. «Отец» — словно зеркальное отражение кауфмановского «Думаю, как это закончить». Если там стареющий школьный уборщик разворачивает в воображении целую самостоятельную историю, то здесь главный герой прикладывает все силы, чтобы ее упорядочить. Одни сцены повторяются рефреном с интонацией хоррора, другие — как семейный ужин, где Анна ругается с супругом из-за отца — заканчиваются там же, где начались. Как тебе такая временная петля, Кристофер Нолан?

Иллюзионист или баловень судьбы? Портрет Кристофера Нолана
Теперь мне уже не хочется: подкаст про «Думаю, как все закончить»

Помимо остроумного визуального решения в фильме есть и очевидная театральность: здесь и камерное пространство, и статичная камера, и компактный ансамбль. Не считая дочери и прохожих на улице, в чертоги разума Энтони проникают лишь четверо, зато — Марк Гэтисс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс и Руфус Сьюэлл. Театральный след тут неслучайно: сценарий основан на пьесе французского драматурга и писателя Флориана Зеллера, который выбрал этот текст для режиссерского дебюта. Его перу принадлежит целая трилогия, посвященная кризису семьи: «Отец», «Мать» и «Сын».

«Отец»: Коридор затмений

«Отец», премьера которого состоялась на прошлогоднем Sundance, для рядового зрителя среди оскаровской восьмерки долго был темной лошадкой. В российский прокат он выходит в преддверии «Оскара», уже выступив фильмом открытия «Художественного». 26 апреля бороться режиссерский дебют Зеллера будет сразу за шесть статуэток, и если у Хопкинса есть возможность уложить на лопатки конкурентов в своей номинации, победит ли картина в остальных — вопрос как минимум открытый.

Ведь «Отец» является скорее отстраненной зарисовкой-наблюдением, чем таблеткой морали. В нем акцент сделан не на тяжести решения Анны — пусть мучительно, оно неизбежно и оправданно, — а на том, как прогрессирует болезнь Энтони, как он вынужден держаться за единственные мелочи, которые еще может контролировать. Например, чтобы его любимые часы всегда были на запястье. Было ли академикам так же интересно следить за руками, проверим через две недели.

«Отец» в прокате с 15 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
izotope   14.04.2021 - 20:28
Гениальная картина читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Иван ИвановОскар
персоны
Марк ГэтиссЧарли КауфманОливия КолманКристофер НоланИмоджен ПутсРуфус СьюэллОливия УильямсЭнтони Хопкинс
фильмы
Думаю, как всё закончитьОтец

фотографии >>
«Отец»: Коридор затмений фотографии
«Отец»: Коридор затмений фотографии
«Отец»: Коридор затмений фотографии
«Отец»: Коридор затмений фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.
Леонид Борткевич
13 апреля ушёл из жизни певец Леонид Борткевич.
Василий Александров
13 апреля ушёл из жизни актёр Василий Александров.
Светлана Алексеева
13 апреля ушла из жизни актриса Светлана Алексеева.
Евгений Тиличеев
13 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Тиличеев.
Игорь Желтоухов
13 апреля ушёл из жизни актёр Игорь Желтоухов.
Серафима Холина
12 апреля ушла из жизни актриса Серафима Холина.
Наталья Гущина
26 марта ушла из жизни актриса Наталья Гущина.

День рождения >>

Юлия Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Нартай Бегалин
Пётр Глебов
Лариса Гребенщикова
Пётр Мамонов
Юрий Мосейчук
Михаил Шкловский
Абигайль Бреслин
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Джули Кристи
Пола Ракса
Род Стайгер
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Братство Кольца
приключения, фэнтези, экранизация
Новая Зеландия, США, 2001
Sheena667
драма
Россия, 2019
Отец
драма, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Гунда
Норвегия, США, 2020
В стране фей
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, Швеция, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Вайолет Эвергарден. Фильм
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2020
Гениальное ограбление
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, 2020
Заклятье: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2020
От винта 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Проект: Время назад
комедия, научная фантастика, триллер
США, 2019
Робот, я люблю тебя?
научно-популярный фильм
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен