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«Гунда»: Я/Мы свинья!

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15 апреля 2021
Документальный фильм про тайную жизнь домашних животных

В российский прокат вышел фильм «Гунда» — последняя работа одного из самых известных российских документалистов Виктора Косаковского, медитативное черно-белое кино про свинью с поросятами и некоторых других домашних животных. Мировая премьера картины прошла год назад на Берлинале, затем фильм с успехом обошел большинство западных стран и совсем немного не добрал до номинации на «Оскар», куда его лоббировал один из продюсеров произведения Хоанин Феникс. Избранные российские зрители могли видеть «Гунду» на фестивалях «Послание к человеку» и «Артдокфест» в конце 2020 года, а совсем недавно, в преддверии отечественного проката, российские критики наградили работу Косаковского премией «Белый слон» за лучший документальный фильм, предпочтя ленивое и лишенное остроты момента повествование этой картины трем фильмом с ярким политическим подтекстом.

«Гунда»: Я/Мы свинья!
фото: кадр из фильма "Гунда"

Первая сцена фильма показывает свиноматку по имени Гунда, рожающую не то 10, не то 11 поросят (попробуйте сосчитать сами — несмотря на долгие статичные планы, это не так-то просто). Вскоре после родов Гунда случайно наступает на одного поросенка, и тот истошно орет, но выживает. Постепенно поросята взрослеют. Мы наблюдаем за их простой размеренной жизнью – питанием, прогулкой, играми, за заботливыми действиями Гунды или же за тем, как она предается безделью, отдыхая в грязи. Другие герои фильма – одноногая курица, грациозно пробирающаяся по густой траве, и стадо коров, которые выходят в открытое поле или прячутся от дождя.

«Гунда» отличается от любого другого фильма о природе отсутствием музыки и закадрового текста, интерпретирующего, объясняющего действия животных. Мы лишь погружаемся в мир и видим окружающее пространство как бы глазами свиньи. В фильме нет также и диалогов, если не считать таковыми разговоры свиньи со своими чадами на поросячьем наречии. Впрочем, язык животных вполне понятен и без перевода Николая Николаевича Дроздова.

«Гунда»: Я/Мы свинья!
фото: кадр из фильма "Гунда"

Отличается «Гунда» и от предыдущих фильмов Виктора Косаковского, в последние годы тяготевшего к большим формам, утверждающим божественное происхождение мира («Акварель») или невидимые связи, пронизывающие всю Землю насквозь («Да здравствуют антиподы!»). Но и в этом камерном фильме автор главным оружием воздействия назначает красоту и потому стремится к визуальному совершенству, превращая просто высказывание, заключенное в картине, в художественный манифест.

Нет, это не благостная история про маму-свинку и ее поросят. Косаковский — убежденный вегетарианец с детства — давно мечтал снять фильм про свинью и в конце концов нашел подходящую на норвежской ферме. Разумеется, животных здесь держат не для красоты, и, хотя люди в фильме остаются за кадром, мы без слов понимаем, что приехавший грузовик увозит поросят на бойню. Автор убеждает срочно пересмотреть свои взгляды на животных, задуматься об их внутреннем мире, семейных узах, чувствах, которые они испытывают. Он не скрывает, что испытывает к своей героине уважение на грани с благоговением, и умоляет других также приглядеться повнимательнее к этим созданиям, которые проживают на одной с нами планете и подают пример своей невозмутимостью. Плечом к плечу с Косаковским стоит совсем уж тяжелая артиллерия — оскароносный актер Хоакин Фенинкс, выполняющий тут роль продюсера, и его фамилия в титрах буквально попрекает каждым съеденным куском сала. Мы знаем примеры людей, которые после просмотра «Гунды» перестали есть мясо. Но даже если вы все еще смотрите на братьев наших меньших (хотя, согласно эволюции, — старших) только как на еду и не готовы кардинально изменять свою жизнь, «Гунда» все равно может стать для вас интересным и даже интимным зрительским опытом.

«Гунда» в прокате с 15 апреля.


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