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«Девятаев»: Беги, летчик, беги

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23 апреля 2021
43-й Московский международный кинофестиваль открылся фильмом «Девятаев» — биографической лентой о герое-летчике, бежавшем из немецкого плена даже под страхом советских лагерей. Режиссерами картины стали Тимур Бекмамбетов и в этом качестве — дебютант, а так прославленный российский оператор, снимавший и фильмы самого Бекмамбетова (например, оба «Дозора» и несколько «Елок»), и такие хиты, как «Последний богатырь», сериалы «Гоголь» и «Троцкий», Сергей Трофимов. В заглавной роли – Павел Прилучный, в остальных – Павел Чинарев, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и еще целый батальон разной степени известности актеров-мужчин, «увенчанный» солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, спевшим – на русском — для финальных титров песню Марка Бернеса «Любимый город». А вот женщин в этой картине, в кадре и за кадром, всего две: Дарья Златопольская в крошечной роли жены, и Елена Иванова, оператор. В широкий прокат «Девятаев» выйдет уже 29 апреля.

«Девятаев»: Беги, летчик, беги

В июле 1944 года летчик-истребитель Михаил Девятаев, успешно сбивший в воздушном бою на 1-м Украинском фронте несколько вражеских самолетов, сам оказывается подбитым, катапультируется и попадает в немецкий плен. Не по своей воле – он не сдается, отстреливается до последнего, даже пытается покончить с собой, но теряет сознание. Очнувшись, обнаруживает, что доставлен на фашистскую авиационную базу, где пленных русских вербуют в летчиков вермахта – и никто иной, как старинный приятель Девятаева, буквально – друг Колька, ас Николай Ларин (Павел Чинарев). На родине он числится погибшим и возвращаться по понятным причинам не планирует: ему светят не только клеймо предателя и каторга, но и презрение отца (здесь невольная «пасхалка» для ценителей – папу Ларина играет Александр Лыков, когда-то прославившийся ролью Казановы в «Улицах разбитых фонарей», где главного героя звали… правильно, Ларин). Используя фразы, которые сегодня превратили бы его в лучшего продавца месяца, Николай описывает Михаилу прелести немецкой армии. Девятаев же, хоть и рад встрече с приятелем, уже думает о побеге. Попыток будет несколько, наказания за неудавшиеся будут становится все жестче, а зубы Павла Прилучного все желтее.

«Девятаев» — по сути, экранизация не очень подробной статьи в Википедии – кино зрелищное, умеренно «приправленное» ура-патриотизмом, основанное на романах-мемуарах самого летчика и одобренное его сыном, работавшим на съемках консультантом. Одновременно и линейное, и избыточное, даже суматошное. Выглядит происходящее, если описать кратко, набором наивно, в духе любительского театра разыгранных и разведенных не сцен — мизансцен, весьма грубо скомпонованных и сменяющих друг друга в бешеном ритме. Даже экшен-эпизоды кажутся не такими динамичными, как основное повествование – причем речь не о каком-то изобретательно монтаже, а о простейшей склейке. Девятаев, которого жизнь и впрямь помотала по локациям – как в плену, так и после возвращения на родину – на экране чуть ли не телепортируется из одного места в другое. Намерения авторов понятны, но и попытки объять необъятное, как правило, обречены на неудачу. Вместо того, чтобы, например, углубиться в исследование человеческих душ, тут скачут по верхам, кратко пересказывая факты из жизни замечательного человека.

«Девятаев»: Беги, летчик, беги

Конечно, не обходится без доли художественного вымысла, который, в свою очередь, может вызвать волну домыслов. Впрочем, додумывать – лучшее, что остается зрителю в случае с данной лентой. Ключевая для фильма история заклятых друзей Девятаева и Ларина – мало того, что чистой воды броманс, так в какой-то момент и вовсе с романтическим оттенком. Жаркие объятия и не менее жаркие баталии героев вполне сойдут за любовную линию, особенно за неимением иной. Хотя в самом начале и появляется жена Девятаева Фаина, как часть его не такой уж и мирной послевоенной жизни, куда более сильные узы героя связывают с Колей. Один неистово убегает, второй столь же одержим желанием догнать. В какой-то момент даже подсознание Девятаева приобретает черты Ларина: тот перестает быть реальным, мерещится пленному летчику в горячечном концлагерном бреду, сбивая его с намеченного плана. Сложно не отметить все эти «оговорочки по Фрейду», но видеть ли во всем происходящем в итоге какую-то метафору или нет, решать смотрящему.

«Девятаев» несомненно вдохновлен еще и советской классикой, в частности фильмом «Истребители» с Марком Бернесом. Технически, само собой, картина Бекмамбетова и Трофимова, в отличие от фильма 1939 года, – аттракцион, пытающийся поместить зрителя в крошечное, клаустрофобное пространство кабины военного самолета, а потом хорошенько встряхнуть (ощущения можно сравнить с теми, что возникали от сцен с героем Тома Харди в «Дюнкерке» Кристофера Нолана). Впрочем, кое-что новому фильму от старинной ленты досталось. Не только песня, которую сперва мурлычет в кабине в самые напряженные моменты герой Прилучного, а потом поет Тилль Линдеманн, но и, собственно, фабула. И тут, и там – друзья-пилоты, правда женщина, вставшая между ними, отсутствует. Вместо нее в «Девятаеве» – родина, которую лучше даже не пытаться покинуть.

«Девятаев» в прокате с 29 апреля.


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