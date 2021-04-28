Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Паркет»: Ужас пола

Рецензии на фильмы >>
28 апреля 2021
На идущем сейчас 43-м Московском международном кинофестивале показали новую картину Александра Миндадзе — режиссера «В субботу» и «Милого Ханса, дорогого Петра», бывшего соавтора лучших — почти всех — фильмов Вадима Абдрашитова. Несмотря на поддержку Минкульта («Ханса», напомним, оно невзлюбило), картина задержалась в производстве, выбралась — в прошлом году на фестивале в Таллине, теперь — в секции «8 1/2 фильмов» ММКФ, скоро — и в прокат. Алексей Филиппов рассказывает, о чем танцуют герои любовного треугольника и почему над паркетом веет смертью.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Сначала в бездну свалился стук.

Черный экран. Каблуки. Голоса.

Светом, цветом и крупным планом в небытие врывается застолье. Или наполье — у танго-клуба юбилей. В толпе размазывающихся лиц и ярких одежд бродит немолодой танцор (Анджей Хыра, звезда польского театра, любимец Кшиштофа Варликовского). «Я — Какаду», — повторяет он как попугай. Мантру. Маску. Позывные прошлой жизни. Я Какаду. Я как в Аду. Взгляд постороннего. Ощущение потустороннего. В толпе какие-то пиджачки, молодые дамы не узнают, не признают. «94-95 — это ж я!» — кричит он. Обознался. «Пардон вам. Даже гран пардон».

Подташнивающая гамма телеканала «Россия». Экзистенциальная закулиска «Голубого огонька», где все светит, но не греет. Шажки, причмокивания, пострелушки подведенными глазами. Слова — анекдотцы, присказки, тлеющие мемуары, сигналы забытого автоответчика. «Я — Какаду! Это имя вам что-то говорит?» У людей банкет. Танец жизни. От тарталеток — в объятия, от разговора невпопад — выйти покурить. Мазки — узки: в танго такого мельтешения не бывает. «Любовь как акт лишена глагола». А если и бывает — не в людях; в складках.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Вот и речь тут напоминает шелест, побочное к мощному движению. Время двигается ретиво. 25 лет — вжух! — «это ж я, 94-95». А что там в 94-95? Помнят лишь призраки. Отделяется от толпы красное платье с прозрачными рукавами. Очки; отрастающие свои концы. Валенсия (Евгения Додина, мать Вилланель из «Убивая Еву»). Мечта, испанский зной. Бывшая жена — осекающая, как в бухгалтерии. Знает Какаду — от перышка до перышка, как паркет дома, в котором давно не была. Интонации — книжно-автоматические, финалы фраз затухают с дыханием, сбиваются акценты, не чеканен ритм.

Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»
Подкаст о сериале

«Паркет» Александра Миндадзе тоже — на последнем дыхании. Как бы ни горели огни и лица, чувствуешь, что за вертушками смерть. Ставит старые песни о главном. Воспоминание? Видение? Иллюзия? Незакрытый гештальт? Камера Олега Муту — глаз румынской новой волны, проводника в миндадзевские апартаменты — плывет, как от давления или удушья. Пытается сфокусироваться на лицах, все чаще смотрит в пол, на чулки, каблуки, подошвы. Все там будем, но помирать — так с музыкой. Под коронный номер.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

Номер простой советский: танго втроем. «В танце вечной борьбы», как пела аккурат четверть века назад Орбакайте. Довершает триптих витальности Элизабет (Агата Кулеша из «Иды» и «Холодной войны»), клептоманка и буянка, вечная молодость на проводе; путается в шубе, все красное в сеточку, резинка и хвосты — бордово бодры. Следом увязался пес, точнее — волк; не посадишь на привязь внутреннего зверя. Еще в «Слуге» (1988) Миндадзе с Абдрашитовым убеждались, что человек — волк не только человеку, но даже самому волку. Так выдрессируют — загрызет любого. Этого не пустят; времена фейсконтроля — не позднесоветское вечное, не сумрачный лес в лучах солнца, где встать бы на колени да повыть.

Родина и смерть: рецензия на «Холодную войну»

Они — легендарное трио. Когда-то рвали танцпол. Сегодня танго — может, и модное, — но несомненно ретро. Не аргентинская страсть, питавшая Че, а контур эмоционального взрыва, со вздохом всплывающий на голубом экране. Отсюда это телевизионное амбрэ, аромат гнили. Какаду хорохорится, распаляется. Жена жалеет, одергивает, гладит по голове, напоминает, что стоял только в танце. Любовница — куда, кукуда без любовницы? — жеманничает, высекает искру, притворяется мертвой, оголяет грудь. Лишь бы вспомнить, как там было. Ногу сюда, головой вот так, все по новой — завтра выступать.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

«Какаду, а мы правда ведь незнакомы, если столько лет не виделись», — говорит Валенсия, превращая танец в парадокс Тесея. Те же и там же, но уже другие и в другом. «Это фильм об иллюзиях», — говорит Миндадзе. Но в фильме — нет никаких иллюзий. Свет отеля — как на столе у хирурга. Героев режет. Воспоминания, ревность, боль. Произошедшее и неслучившееся. Они бормочут — и это похоже на агонию. В предсмертном мареве — супруги и дети. От Какаду и новых мужей. Внук настойчиво требует мороженное, на подкупы и манипуляции не ведется. Вот и выросло поколение, которое не купишь «ложечкой за маму». Дедушка, где же ты был все это время?

В объектив, как в прицел: рецензия на фильм «Милый Ханс, дорогой Петр»

Где был — там уже нет. Нет времени объяснять. И нет того времени. «Это ж я 94-95!» — заезженно крикнет Какаду. И начинай сначала — лишь бы не думать о сердце; не замечать, что под ногами — разбитое корыто, а вторым накроют. Все равно здесь нечего ловить: никто не помнит; поколения — чужие, с другой планеты. Один (Владимир Мишуков) запинается о слова ненависти, поправляется, «мы же не ксенофобы». Глазами и словом режет как мать. Помоложе (Василий Михайлов) — ухажер любовницы, одухотворенный — закатывает глаза, сам готовит суп: без животных жиров — но поперхнется свиным хрящем. «Эти» и его не переварят. История закончилась в 94-95. Нет смертельных номеров, нет Чернобыля и Второй мировой. Миндадзе, всегда фиксировавший сдвиги тектонических плит, первый толчок, добрался до последнего. Скрипит потертое седло — сирена личного апокалипсиса, нелицеприятные дрожь и тление. Не иллюзии, а брюзжание.

«Паркет»: Ужас пола
фото: «Паркет» © «Русский репортаж»

«Как считаешь: чувства — это проклятие такое?» — спросит Какаду то ли соперника, то ли самого себя. Нет ответа. Наверное, проклятие то — как ими можно распорядиться. Не ценить себя, бросаясь в руки тому, кто врал и будет врать. Игнорируя заикающийся телетайп сердца, которое не любовница — ни схватить, ни обнять. Отдаться делу настолько, что похерить все земное: не наверстать за всю оставшуюся смерь. Внукам-то покажут мультфильм «Душа» — жить нужно для себя. А тебе останется надгробный телесериал, напуганный, сбивчивый, обиженный, кающийся и грустный, как песня, которую уже никто не помнит.

Я уйду и на этом.

«Паркет» в прокате с 13 мая.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Душа»: Pixar отправляется в потусторонний мир
«Холодная война»: Родина и смерть
Россия, рептилоиды, разочарование: каким получился третий сезон «Убивая Еву»
Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет
«Милый Ханс, дорогой Петр»: В объектив, как в прицел
Поиск по меткам
Алексей ФилипповММКФ-2021Российские фильмы
персоны
Вадим АбдрашитовЖеня ДодинаАгата КулешаАлександр МиндадзеВасилий Михайлов (II)Владимир МишуковОлег МутуАнджей Хыра
фильмы
В субботуДушаИдаМилый Ханс, дорогой ПетрПаркетСлугаУбивая ЕвуХолодная война

фотографии >>
«Паркет»: Ужас пола фотографии
«Паркет»: Ужас пола фотографии
«Паркет»: Ужас пола фотографии
«Паркет»: Ужас пола фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Кахи Кавсадзе
27 апреля ушёл из жизни актёр Кахи Кавсадзе.
Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.
Людмила Сичкарева
24 апреля ушла из жизни актриса Людмила Сичкарева.

День рождения >>

Ирина Асмус
Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Инна Коляда
Вадим Медведев
Александр Негреба
Андрей Рыклин
Джессика Альба
Лайонел Бэрримор
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Бриджет Мойнэхэн
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Зверокрекеры
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Испания, Китай, США, Южная Корея, 2017
Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Ася
драма
Израиль, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен