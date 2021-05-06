Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо

Рецензии на фильмы >>
6 мая 2021
В российский прокат выходит «Сопротивление» Хонатана Якубовича — основанный на реальных событиях военный байопик о герое Второй мировой, а впоследствии легендарном актере-миме Марселе Марсо. Сына мясника, только мечтающего о карьере артиста и нашедшего неожиданное применение своему дару для спасения людей на территории оккупированной фашистами Франции, сыграл Джесси Айзенберг. Его первую платоническую любовь — Клеманс Поэзи, а главного врага — Маттиас Швайгхёфер.

«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо

В 1938 году в Страсбурге молодой еврей Марсель Манжель выступает с пантомимами, подражая Чарли Чаплину, чем вызывает недовольство отца — владельца мясной лавки. Папа хочет, чтобы сын продолжил его дело, но парень уверен, что его призвание — сцена. Он слывет самовлюбленным эгоистом, с неохотой работает в отчем магазине и поначалу ожидаемо отказывается помочь брату, который занимается пристройством еврейских детей-сирот, эвакуированных из Германии. Но, оказавшись на месте и взглянув в глаза девочке, чьих родителей в прологе фильма нацисты расстреляли прямо на ее глазах, втягивается в процесс.

Оказывается, его пантомимы успокаивают и даже веселят, казалось бы, безнадежно грустных, потерянных и испуганных малышей. И производят положительное впечатление на до этого неприступную красавицу Эмму (Клеманс Поэзи), в которую Марсель давно и нетайно влюблен. К моменту, когда Франция становится полностью оккупированной фашистами, Марсель, для безопасности поменявший фамилию на Марсо, уже является полноправным участником Сопротивления, впереди у которого сложная операция — нужно переправить детей в Швейцарию и не попасться в руки безжалостному охотнику за евреями, гестаповцу Клаусу Барби (Маттиас Швайгхёфер).



С точки зрения формы «Сопротивление» выглядит хрестоматийной исторической драмой, костюмным военным кино про бойцов и героев невидимого фронта, тыла. Масштабные батальные сцены остаются за кадром, тогда как на экране нарастает другого рода напряжение — постоянное тревожное ожидание того, что хороших вот-вот поймают плохие. Принадлежность персонажей к тому или иному лагерю не ставится под сомнение: по одну сторону баррикад оказываются дети и защитники детей, по другую — нацисты, которых авторы не только не пытаются очеловечить, но, наоборот, сгущают их антигероизм. Например, Барби, одержимый поимкой сирот, сам оказывается молодым отцом — и его родительские чувства, нежное отношение к маленькой дочке, а также попытка скрыть от жены истинную суть своей работы, окончательно превращают его в глазах зрителя в чудовище.

«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо

Основное внимание авторов, конечно, сосредоточено на главном герое и не столь известной широкому зрителю странице его выдающейся биографии. Марсель Марсо в этом фильме еще не величайший мим, а обычный мальчишка, только мечтающий об артистической карьере. Война вносит коррективы в план покорения мировой сцены, но по сюжету именно эти трагические обстоятельства способствуют становлению героя. Он преодолевает ничем не обоснованную гордыню, что дает возможность его врожденному таланту не только раскрыться, засиять и обрести глубину, но и стать инструментом для совершения подвига.

«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо

Пантомимы Марсо в «Сопротивлении» использует и в качестве развлечения – в конце концов дети остаются детьми и потому радуются маленьким интерактивным представлениям, которые им устраивает герой Айзенберга, — и как полезный с практической точки зрения, навык. Например, учит ребят прятаться в ветках деревьев так, чтобы оставаться незамеченными с земли. Это умение, как чеховское ружье, обязательно «выстрелит» в кульминационный момент. Как и дар самого Марсо — пройдя испытания лишениями военного времени, трагической историей любви, потерей близких, герой обретет себя. И найдет тот самый, знаковый, образ, рожденный из сопротивления не только фашистам, но и незрелому себе из прошлого. В финальной сцене, уже после окончания войны, он появится на подмостках в полосатом свитере и с белым гримом на лице — уже не мальчик, подражающий Чаплину. Первыми зрителями будут военные, а само выступление с такой предысторией возымеет дополнительный смысл.

«Сопротивление» в прокате с 6 мая.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»
Девятый «Форсаж», новая «Пила» и ещё 10 фильмов мая
Джесси Айзенберг перевоплотится в Марселя Марсо
Поиск по меткам
Биография / БайопикНаталия ГригорьеваФильмы о войне
персоны
Джесси АйзенбергМарсель МарсоКлеманс ПоэзиЧарли ЧаплинМаттиас ШвайгхёферХонатан Якубович
фильмы
Сопротивление

фотографии >>
«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо фотографии
«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо фотографии
«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо фотографии
«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Черных
4 мая ушёл из жизни актёр Дмитрий Черных.
Ефим Каменецкий
3 мая ушёл из жизни актёр Ефим Каменецкий.
Жан Мельников
2 мая ушёл из жизни актёр Жан Мельников.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Сергей Куприянов
Кямиль Магерамов
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Слободан Перович
Жан-Франсуа Порон
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
Сопротивление
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, Франция, 2020
Чунгкингский экспресс
детектив, драма, комедия, мелодрама
Китай, 1994
Ангел мести
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Восемь сотен
боевик, военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2020
Лес самоубийц
фильм ужасов
Япония, 2021
Прабабушка лёгкого поведения. Начало
комедия
Россия, 2021
Пчёлка Майя
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, Германия, 2021
Извержение
боевик, приключения, триллер, фильм-катастрофа, шпионский фильм
Южная Корея, 2019
Смешарики и друзья в кино
детский фильм, комедия, приключения
Россия, 2021
Шаг вперед: Жар улиц
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Колумбия, Аргентина, 2018
Элемент преступления
драма, триллер
Дания, 1984
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен