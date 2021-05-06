«Сопротивление»: Военная пантомима Марселя Марсо

В российский прокат выходит «Сопротивление» Хонатана Якубовича — основанный на реальных событиях военный байопик о герое Второй мировой, а впоследствии легендарном актере-миме Марселе Марсо. Сына мясника, только мечтающего о карьере артиста и нашедшего неожиданное применение своему дару для спасения людей на территории оккупированной фашистами Франции, сыграл Джесси Айзенберг. Его первую платоническую любовь — Клеманс Поэзи, а главного врага — Маттиас Швайгхёфер.
В 1938 году в Страсбурге молодой еврей Марсель Манжель выступает с пантомимами, подражая Чарли Чаплину
, чем вызывает недовольство отца — владельца мясной лавки. Папа хочет, чтобы сын продолжил его дело, но парень уверен, что его призвание — сцена. Он слывет самовлюбленным эгоистом, с неохотой работает в отчем магазине и поначалу ожидаемо отказывается помочь брату, который занимается пристройством еврейских детей-сирот, эвакуированных из Германии. Но, оказавшись на месте и взглянув в глаза девочке, чьих родителей в прологе фильма нацисты расстреляли прямо на ее глазах, втягивается в процесс.
Оказывается, его пантомимы успокаивают и даже веселят, казалось бы, безнадежно грустных, потерянных и испуганных малышей. И производят положительное впечатление на до этого неприступную красавицу Эмму (Клеманс Поэзи), в которую Марсель давно и нетайно влюблен. К моменту, когда Франция становится полностью оккупированной фашистами, Марсель, для безопасности поменявший фамилию на Марсо, уже является полноправным участником Сопротивления, впереди у которого сложная операция — нужно переправить детей в Швейцарию и не попасться в руки безжалостному охотнику за евреями, гестаповцу Клаусу Барби (Маттиас Швайгхёфер).
С точки зрения формы «Сопротивление» выглядит хрестоматийной исторической драмой, костюмным военным кино про бойцов и героев невидимого фронта, тыла. Масштабные батальные сцены остаются за кадром, тогда как на экране нарастает другого рода напряжение — постоянное тревожное ожидание того, что хороших вот-вот поймают плохие. Принадлежность персонажей к тому или иному лагерю не ставится под сомнение: по одну сторону баррикад оказываются дети и защитники детей, по другую — нацисты, которых авторы не только не пытаются очеловечить, но, наоборот, сгущают их антигероизм. Например, Барби, одержимый поимкой сирот, сам оказывается молодым отцом — и его родительские чувства, нежное отношение к маленькой дочке, а также попытка скрыть от жены истинную суть своей работы, окончательно превращают его в глазах зрителя в чудовище.
Основное внимание авторов, конечно, сосредоточено на главном герое и не столь известной широкому зрителю странице его выдающейся биографии. Марсель Марсо в этом фильме еще не величайший мим, а обычный мальчишка, только мечтающий об артистической карьере. Война вносит коррективы в план покорения мировой сцены, но по сюжету именно эти трагические обстоятельства способствуют становлению героя. Он преодолевает ничем не обоснованную гордыню, что дает возможность его врожденному таланту не только раскрыться, засиять и обрести глубину, но и стать инструментом для совершения подвига.
Пантомимы Марсо в «Сопротивлении» использует и в качестве развлечения – в конце концов дети остаются детьми и потому радуются маленьким интерактивным представлениям, которые им устраивает герой Айзенберга, — и как полезный с практической точки зрения, навык. Например, учит ребят прятаться в ветках деревьев так, чтобы оставаться незамеченными с земли. Это умение, как чеховское ружье, обязательно «выстрелит» в кульминационный момент. Как и дар самого Марсо — пройдя испытания лишениями военного времени, трагической историей любви, потерей близких, герой обретет себя. И найдет тот самый, знаковый, образ, рожденный из сопротивления не только фашистам, но и незрелому себе из прошлого. В финальной сцене, уже после окончания войны, он появится на подмостках в полосатом свитере и с белым гримом на лице — уже не мальчик, подражающий Чаплину. Первыми зрителями будут военные, а само выступление с такой предысторией возымеет дополнительный смысл.
«Сопротивление
» в прокате с 6 мая.
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