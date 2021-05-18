«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!

В этом году экшн-франшизе «Форсаж» исполняется 20 лет. Круглую дату отмечают релизом новой ленты, уже девятой по счету (если не учитывать пару короткометражек и фильм-ответвление о Хоббсе и Шоу). Постановкой очередного выпуска занимался Джастин Лин, режиссер, давно и близко знакомый с серией и ее героями: ранее он снял четыре «Форсажа». В случае с девятым фильмом Лин также выступил как соавтор сценария.
Доминик Торетто (Вин Дизель
) пытается вести тихую жизнь с женой Летти (Мишель Родригес
) и сыном Брайаном где-то в глуши, но судьба сталкивает его с очередной группой террористов, намеревающихся захватить мир. Ситуация осложняется тем, что к злоумышленникам примкнул Джейкоб (Джон Сина
), младший брат Доминика. Братья прервали отношения еще в юности, после того, как их отец погиб на треке. Выросший Джейкоб оказывается супервыносливым качком с навыками профессионального убийцы. Еще один нюанс: с террористами сотрудничает, пускай не вполне по своей воле, хакер Сайфер (Шарлиз Терон
). Она впервые столкнулась с командой Торетто в восьмом фильме — и сразу же зарекомендовала себя коварной, ловкой и смертельно опасной оппоненткой.
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Лин не имел отношения к двум предыдущим номерным «Форсажам», а за сценарий и вовсе взялся впервые, тем не менее, снятая под его руководством лента кажется логичным развитием франшизы. С каждым новым фильмом серия становилась все более зрелищной и менее реалистичной. В девятом выпуске сила притяжения, похоже, работает избирательно, а магниты позволяют героям выполнять такие невероятные фокусы, что начинает казаться: без эльфийской магии или инопланетных технологий тут не обошлось. Ближе к концу двух персонажей прямо на автомобиле заносит в космос; оба возвращаются с орбиты без видимых сложностей — и сразу же отправляются на барбекю с друзьями.
В определенные моменты возникает ощущение, что авторы прямо-таки упиваются нелепостью придуманных ими же ситуаций и трюков. Зрителям остается только отключить разум и наслаждаться зрелищем. В конце концов, Хелен Миррен
, появляющаяся в единственном эпизоде, в жизни, наверно, тоже водит не так, как на экране. Респектабельная британская леди, чья манера вождения способна ошарашить самого Доминика Торетто, выглядит нереалистично — зато впечатляюще.
Если с отключением разума большая часть аудитории, скорее всего, справится без проблем, то с подключением чувств и эмоций, на которое создатели девятого выпуска явно рассчитывают, все будет сложнее. Дело в том, что «Форсаж» — франшиза, цель которой — не только развлечь зрителя, но и напомнить ему о ценности семейных и дружеских отношений. Это заставляет персонажей девятого фильма время от времени отвлекаться от взрывов, погонь и стрельбы и играть драму. И ссора, и примирение братьев Торетто выглядят предельно неубедительными; героям невозможно поверить, более того, их даже не хочется слушать. Причин для этого сразу несколько: дело и в банальных диалогах, и в актерской подаче, нагоняющей пафос. Дизель, Родригес и Сина — так себе драматические актеры; в сущности, героиня Миррен за отведенные ей секунды экранного времени демонстрирует в разы больше характера и обаяния, чем все остальные персонажи.
Смотреть онлайн «Форсаж»
Смотреть онлайн «Двойной Форсаж»
Смотреть онлайн «Тройной Форсаж: Токийский дрифт»
Смотреть онлайн «Форсаж 4»
Смотреть онлайн «Форсаж 5»
Смотреть онлайн «Форсаж 6»
Смотреть онлайн «Форсаж 7»
Смотреть онлайн «Форсаж 8»
Наверно, глупо давать советы авторам франшизы, номерные фильмы которой в последние годы собирают в прокате по миллиарду с лишним. Тем не менее, хочется порекомендовать им сконцентрироваться на том, что у них лучше получается: на придумывании и реализации на экране сложных, нелепых, смешных и захватывающих дух трюков. Если бы «Форсаж 9» очистили от ненужной болтовни, хронометраж фильма вполне мог бы снизиться с двух с половиной часов до чего-нибудь удобоваримого. Все-таки зрителю, пришедшему на сеанс ради развлечения, не хочется уходить из зала уставшим.
«Форсаж 9
» в прокате с 20 мая
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