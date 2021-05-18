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«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!

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18 мая 2021
В этом году экшн-франшизе «Форсаж» исполняется 20 лет. Круглую дату отмечают релизом новой ленты, уже девятой по счету (если не учитывать пару короткометражек и фильм-ответвление о Хоббсе и Шоу). Постановкой очередного выпуска занимался Джастин Лин, режиссер, давно и близко знакомый с серией и ее героями: ранее он снял четыре «Форсажа». В случае с девятым фильмом Лин также выступил как соавтор сценария.

«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!

Доминик Торетто (Вин Дизель) пытается вести тихую жизнь с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном где-то в глуши, но судьба сталкивает его с очередной группой террористов, намеревающихся захватить мир. Ситуация осложняется тем, что к злоумышленникам примкнул Джейкоб (Джон Сина), младший брат Доминика. Братья прервали отношения еще в юности, после того, как их отец погиб на треке. Выросший Джейкоб оказывается супервыносливым качком с навыками профессионального убийцы. Еще один нюанс: с террористами сотрудничает, пускай не вполне по своей воле, хакер Сайфер (Шарлиз Терон). Она впервые столкнулась с командой Торетто в восьмом фильме — и сразу же зарекомендовала себя коварной, ловкой и смертельно опасной оппоненткой.

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Лин не имел отношения к двум предыдущим номерным «Форсажам», а за сценарий и вовсе взялся впервые, тем не менее, снятая под его руководством лента кажется логичным развитием франшизы. С каждым новым фильмом серия становилась все более зрелищной и менее реалистичной. В девятом выпуске сила притяжения, похоже, работает избирательно, а магниты позволяют героям выполнять такие невероятные фокусы, что начинает казаться: без эльфийской магии или инопланетных технологий тут не обошлось. Ближе к концу двух персонажей прямо на автомобиле заносит в космос; оба возвращаются с орбиты без видимых сложностей — и сразу же отправляются на барбекю с друзьями.

В определенные моменты возникает ощущение, что авторы прямо-таки упиваются нелепостью придуманных ими же ситуаций и трюков. Зрителям остается только отключить разум и наслаждаться зрелищем. В конце концов, Хелен Миррен, появляющаяся в единственном эпизоде, в жизни, наверно, тоже водит не так, как на экране. Респектабельная британская леди, чья манера вождения способна ошарашить самого Доминика Торетто, выглядит нереалистично — зато впечатляюще.

«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!

Если с отключением разума большая часть аудитории, скорее всего, справится без проблем, то с подключением чувств и эмоций, на которое создатели девятого выпуска явно рассчитывают, все будет сложнее. Дело в том, что «Форсаж» — франшиза, цель которой — не только развлечь зрителя, но и напомнить ему о ценности семейных и дружеских отношений. Это заставляет персонажей девятого фильма время от времени отвлекаться от взрывов, погонь и стрельбы и играть драму. И ссора, и примирение братьев Торетто выглядят предельно неубедительными; героям невозможно поверить, более того, их даже не хочется слушать. Причин для этого сразу несколько: дело и в банальных диалогах, и в актерской подаче, нагоняющей пафос. Дизель, Родригес и Сина — так себе драматические актеры; в сущности, героиня Миррен за отведенные ей секунды экранного времени демонстрирует в разы больше характера и обаяния, чем все остальные персонажи.

Смотреть онлайн «Форсаж»
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Наверно, глупо давать советы авторам франшизы, номерные фильмы которой в последние годы собирают в прокате по миллиарду с лишним. Тем не менее, хочется порекомендовать им сконцентрироваться на том, что у них лучше получается: на придумывании и реализации на экране сложных, нелепых, смешных и захватывающих дух трюков. Если бы «Форсаж 9» очистили от ненужной болтовни, хронометраж фильма вполне мог бы снизиться с двух с половиной часов до чего-нибудь удобоваримого. Все-таки зрителю, пришедшему на сеанс ради развлечения, не хочется уходить из зала уставшим.

«Форсаж 9» в прокате с 20 мая.


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