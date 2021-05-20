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Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом

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20 мая 2021
В российский прокат выходит «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"» — самый кассовый японский мультфильм в истории, переехавший в прошлом году показатели «Твоего имени» (2016) Макото Синкая и «Унесенных призраками» (2001) Хаяо Миядзаки. За приключением юноши Тандзиро, который хочет спасти сестру, превратившуюся в демоницу, уже несколько лет, затаив дыхание, смотрят зрители в Японии и во всем мире. Алексей Филиппов рассказывает, что нужно знать перед просмотром, почему «Поезд» стал таким оглушительным хитом и что вообще получилось.


ПРЕДЫСТОРИЯ

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

За час до рассвета: исторический контекст
Время действия «Истребителя демонов» — начало XX века, эра-передышка Тайсё, на которую пришлись Первая мировая и конфликты с Китаем и СССР, а также попытки демократической реформации («демократия Тайсё»). Лозунг эпохи — «Великая справедливость», а культурный и социальный ландшафт характеризовал яркий контраст между уходящим феодализмом и расцветающей индустриализацией, которая началась еще в период Мэйдзи. Единственное существенное расхождение мира «Истребителя» с историей заключается в том, что здесь обитают демоны, которые по ночам убивают людей — ради пищи или забавы.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Путь самурая: с чего все началось
Главный герой — молодой торговец углем Тандзиро, чья большая семья — мать и четверо сиблингов — живет удаленно от города, в горах. Возвращаясь после очередной торговли домой, Тандзиро обнаруживает, что родные жестоко убиты, а сестра Нэдзуко сама превратилась в кровожадное создание. Обычно с демонами разбираются специально обученные охотники, но юноша встает на пути у истребителя нечисти, веря, что в сестре еще не умерло что-то человеческое. В итоге он сам проходит обучение, чтобы стать защитником людей, получает специально выкованный меч (аналог волшебной палочки в Гарри Поттере, индивидуального оружия), убеждается, что Нэдзуко — особая демоница, которая не питается кровью и даже помогает ему в схватках с сородичами, а также узнает, что смерть семьи — дело рук Музана Кибицуджи, прародителя всех демонов, который спокойно живет в большом городе вместе с женой и дочерью. Только его кровь способна обратить человека в демона (правда, есть пара фаворитов с аналогичной способностью).

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Освоив базовые навыки и пройдя вступительное испытание, Тандзиро стал истребителем демонов, который получает задания посредством говорящего ворона, а его верными спутниками становятся нервный солнечнойволосый Зеницу и брутальный Иноске, скрывающий лицо под маской кабана и вечно яростно рвущийся в бой. Нэдзуко сопровождает брата в специальном котомке за спиной, где она может прятаться от солнечного света, который для демонов летален.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Следующая станция: что происходит в «Поезде»
«Поезд "Бесконечный"» начинается ровно там, где закончился первый сезон «Истребителя демонов» (другое название — «Клинок, рассекающий демонов»). Команда Тандзиро пребывает на железнодорожную станцию, откуда должен отправиться состав «Бессмертного» с опасным демоном на борту. Троица только что прошла повышение квалификации — после изнуряющего боя в лесу, чуть не завершившегося их гибелью, — а на месте командование принимает доблестный Кёджуро, Столп пламени (то есть воин наивысшего ранга). Эта схватка преподаст героям очередной урок силы духа и гуманизма.

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ФЕНОМЕН

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Огонь, иди за мной: путь на экраны
«Истребитель демонов» — экранизация одноименной мега-популярной манги, придуманной в 2016 году дебютанткой Коёхарой Готогэ. По проданному тиражу она уже опередила «Атаку титанов» (2009-2021) — хит другого дебютанта, Хадзимэ Исаямы (150 миллионов экземпляров против 100).

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В 2019 году начал выходить одноименный сериал, также пользовавшейся высокой популярностью. Закономерным свидетельством успеха всей франшизы стал кассовый рекорд «Поезда».

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Глицинии в цвету: визуальная манера, декорации и костюмы
Одной из главных удач «Демонов» является выбранный период: зачастую «исторические» сюжеты о воинах разворачиваются либо в более популярную эру Эдо, где еще орудовали самураи, либо в послевоенное время. Тайсё — самый короткий период в японской истории, тем не менее обладающий узнаваемым стилем, который Готогэ и аниме-режиссеры стремятся сохранить.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Это касается и визуальной манеры, и внимания к гардеробу. Например, потоки воды, которые сопровождают атаки Тандзиро, словно вырываются с полотен японских живописцев, а его наряд — аутентичный жакет (хаори) эпохи. Или его сестра-демоница Нэдзуко носит традиционные сандалии гэта с раздвоенными носками таби и самурайскими щитками кяхан, а демон Музана как примеряет как традиционные наряды, так и западные костюмы с характерной гангстерской шляпой. Наконец, наставник Тандзиро — Саконджи Урокодаки, бывший Столп воды, — скрывает лицо за маской тэнгу. Это мифические существа с красным носом, чаще доставляющие людям неприятности, но есть и те, кто, напротив, защищает людей. Любопытно, что в японский фольклор тэнгу пришли из Китая, где изображались в виде лисиц (чтобы отвести от учеников неудачу, Урокодаки вырезает им белые маски лис).

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Прекрасна и природа, которая на первых кадрах «Поезда» кажется чуть ли не документальной съемкой, а лес глициний, которые отпугивают демонов, по красоте не уступает инопланетному Древу душ из «Аватара» (2009).

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Родимое пятно: характерные особенности
Несмотря на то, что «Истребитель демонов» четко следует сюжетному шагу и философии историй для юношей (сёнэн), напоминая одновременно десятки произведений (от «Наруто» и «ДжоДжо» до «Токийского гуля» и «Доктора Стоуна»), стилистические и сюжетные особенности ярко подсвечены.

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Как и большинство героев сёнэна, Тандзиро оказывается на пути воина не по собственной воле: трагические обстоятельства втягивают его в войну двух могущественных сил. Однако его главная цель не мир во всем, а поиск лекарства для сестры, чтобы она снова стала человеком. Нэдзуко тоже не довольствуется ролью девушки/сестры в беде, а вполне способна за себя постоять — и даже неоднократно спасает брата от неминуемой гибели или как минимум смертельной опасности.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Сам Тандзиро тоже не просто положительный персонаж, а почти святой, что лучше раскрывается как раз в поезде. Его сознание — зеркальный океан умиротворения, а уважение к жизни достигает таких пределов, что он боится умереть даже не из-за факта смерти, но потому что это сделает убийцей человека, который под демоническим воздействием пырнул его шилом в живот.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Менее редкая, но все же примечательная черта — то внимание, которое Готогэ уделяет антагонистам и 12 демоническим Лунам в частности (это темный аналог Столпов — самые мастеровитые воины Музана, которым он даровал больше своей крови, чем остальным). Практически каждого на темную сторону толкнули непростые обстоятельства: потери, лишения, унижение, отчаяние. Так, разжалованная шестая Луна, демон Кёгай раньше был писателем, увлеченным игрой на барабане. В какой-то момент он впал в немилость редактора, который перестал его печатать, и стал высмеивать любовь к музицированию. В демоническом облике Кёгай получил возможность изменять пространство внутри своего дома (головокружительные сцены, как в «Начале» Нолана) и стал убивать случайных путников. Однако тоска и боль сохранились в его сердце после психологической травмы и последующего превращения.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Плачь и смотри: море чувств
В фильме это особенно заметно: герои ярко реагируют на происходящее и без стеснения плачут. Во многом сёнэн нацелен не только воспитать в подростках крепость характера и любознательность, но и научиться доверять чувствам. Готогэ не просто разрешает эмоциям быть в рамках довольно боевого сюжета, а делает это одним из маркеров серии (вот она, альтернативная маскулинность!). Зеницу беспрестанно дрожит от страха и всхлипывает, а каждый поединок с демоном завершается слезами: либо умирающей проклятой души, либо обеих сторон — как поверженной, так и одержавшей вверх. Если «Атака титанов» погружает героев в ад военных действий, передавая бешеное давление на психику, то «Истребитель демонов» преисполнен сожаления и сочувствия — что тоже играет на руку всему замыслу.


Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Солнце взойдет: почему история так мотивирует
История Готогэ не только следует понятным жанровым тропам, устраивая тур по красивым местам, но и дарит зрителям безбрежную надежду и несколько вагонов мотивирующих трюизмов.

Тайсё — это репетиция ужасов войны и имперского разочарования подданных Хирохито. Именно «Поезд» подчеркивает неуютную поступь времени, которая грозится лишить таких людей, как Тандзиро, работы, и указать человечеству его место. Очевидно, что никто не может посоперничать в силе и скорости с поездом, которого дикий Иноске сразу принимает за демона (и оказывается отчасти прав).

Вдобавок растет разрыв между городом и деревней, а наибольшее беспокойство у японцев вызывает власть олигархических кланов (к одному из них, вероятно, можно отнести и демоническую ячейку Музана, явно увлеченного и западной культурой не в лучших ее проявлениях). После войны правительство и бизнесмены вновь предадут соотечественников, продолжая торговать с США и не заботясь о ликвидации последствий атомной бомбардировки.

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

В атмосфере нарождающегося отчаяния светлоликий Тандзиро — паренек с большим сердцем, мозолистыми руками и фантастически твердым лбом, верный традициям и не боящийся идти вперед, становится идеальной ролевой моделью. Его достоинства признает и вспыльчивый Иноске, и благородный Кёджуро, и даже убитые им демоны.

По сути, главное оружие строгого юноши — это сострадание и готовность встать на место другого, умение поддержать и патологическая верность идеалам. Финальный слезопад «Поезда» вызван в том числе и тем, как важно для местных жителей — истребителей и демонов — услышать слова одобрения (в роли доброго оратора, впрочем, выступает Кёджуро, следующий заветам покойной матери).

Почему «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» стал самым кассовым японским мультфильмом
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

За пандемический 2020-й спрос на всепрощающее плечо — и справедливость (лозунг Тайсё) вырос в разы. Детские травы и шаткость положения в меняющемся мире, технологический скачок и удушающее одиночество городов — все это объединяет людей самых разных возрастов и социальных статусов. Потому наивная святость Тандзиро — это клинок, который способен разрубить, хотя бы на время, самых могущественных внутренних демонов.

«Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"» в прокате с 20 мая.


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Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом фотографии
Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом фотографии
Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом фотографии
Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом фотографии
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