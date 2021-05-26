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«Армия мертвецов»: Марш-бросок костей

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26 мая 2021
На Netflix вышел почти трехчасовой хоррор Зака Снайдера «Армия мертвецов», в котором многострадальный визионе пытается совместить фильм об ограблении (казино) и гражданский пафос зомбиапокалипсиса. Михаил Моркин провел вскрытие живого мертвеца и констатирует, что это самый стройный фильм Снайдера за 10 лет, но с некоторыми хроническими проблемами.

«Армия мертвецов»: Марш-бросок костей

В цифровые владения Netflix вторглась «Армия мертвецов»: визионер Зак Снайдер вернулся к жанру зомби-хоррора, озарившего старт его карьеры «Рассветом мертвецов» (2004), ремейком Ромеро. Оставив в полуразложившемся состоянии киновселенную DCEU, которую Снайдер строил на протяжении последних десяти лет вопреки студийному вмешательству, режиссер получил карт-бланш у дружелюбного и всеядного стриминг-гиганта. Теперь фанаты могут ликовать: Снайдер здесь настоящий auteur и мастер на все руки: режиссер, сценарист, продюсер и даже — впервые за карьеру — оператор. Никаких «снайдеркатов» не нужно, режиссерская версия на 148 минут доступна всем и сразу. С развязанными руками Снайдер действительно снял самую стройную работу со времен «Хранителей» (2009), однако фирменные проблемы — неоправданно длинный хронометраж и желание объять необъятное — остались при нем.

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«Лига справедливости Зака Снайдера» смотреть онлайн

Что происходит, когда военный конвой встречает сексуально неуемных молодоженов посреди темного шоссе неподалеку от Лас-Вегаса? Правильно, зомби-апокалипсис! Город грехов наводняют живые мертвецы, которых правительство изолирует стеной из контейнеров, а спустя пару лет решает на всякий случай добить ядерной бомбой. Владелец вегасского казино Блай Танака (Хироюки Санада) просит овдовевшего повара и бывшего наемника Скотта Уорда (Дэйв Батиста) проникнуть в Лас-Вегас и вытащить из подвала его игорного заведения $200 миллионов — пока взрыв не уничтожит там все (не)живое. Уорд собирает команду, куда входят его сослуживцы, немец-медвежатник, мексиканский снайпер-ютубер и дочка-гуманистка. Однако отряд самоубийц не догадывается, что мертвецы эволюционировали, обретя зачатки сознания, а Танаке на самом деле плевать на деньги.

«Армия мертвецов»: Марш-бросок костей

Уже в прологе Зак Снайдер пытается доказать всем злопыхателем, что у него есть чувство юмора — просто черное. Нашествие зомби сопровождают розовые (!) начальные титры, тройные хедшоты участникам мальчишника перемежаются голыми зомби-стриптизершами, обезумевшие игроки, для которых джекпот важнее жизни, покидают здание вместе с двойником Элвиса (мертвый) и пародистом Либераче (живой). За три минуты Снайдер иронично зомбифицирует все святыни Лас-Вегаса, не забывая разливать по кадру кровь и разбрасывать кишки.

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«Чужие» смотреть онлайн

Увы, после такого сочного вступления следует двухчасовая версия версия кэмероновских «Чужих» глазами Зака Снайдера. Судите сами: разношерстная группа вояк нагло заявляется домой к монстрам, убивает их потомство и ставит крест на «мирном» сосуществовании. Не обходится даже без жертвующей собой бой-бабы, спасения на вертолете от взрыва и зацепившегося за летательный аппарат «главного босса».

«Армия мертвецов»: Марш-бросок костей

Уорд хочет наладить отношения с дочерью, которая отдалилась от него после смерти матери (вояка всадил заразившейся жене нож в голову на глазах у чада). Трусливый немец Людвиг пытается влиться в команду, а Мартин, правая рука Танаки, ходит по пятам за героями, саботируя операцию. Одних актеров Снайдер заставляет играть драму, других — пародию.

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Если Кэмерон следовал сценарному закону «показывай, а не рассказывай», то Снайдер действует по принципу «показывай и рассказывай, но по три раза». Проблема «Армии мертвецов» не в том, что она вторична (помимо «Чужих» тут чувствуется влияние «Я — легенда» и видеоигры Resident Evil 3), а в том, что Снайдер искренне любуется жанровыми клише, которые зачем-то наполняет излишним драматизмом и патетикой. В итоге лента, где нет ни хитроумия фильмов-ограблений, ни социальной сатиры ромерскоских зомби-хорроров, не развлекает, а утомляет.

Все-таки иногда лучше слушать продюсеров.

«Армия мертвецов» на Netflix с 21 мая.


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