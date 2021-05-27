Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Иччи»: Проклятый старый пень

Рецензии на фильмы >>
27 мая 2021
Ворон, духи и красный череп в образцовом якутском хорроре

В российский прокат выходит якутский фолк-хоррор «Иччи» Костаса Марсаана — образчик умелой работы с жанром, а также национальными традициями и реалиями. Алексей Филиппов рассказывает, как то, что начинается семейной драмой, оборачивается сеансом совместного кошмара.

«Иччи»: Проклятый старый пень

Домик в десятках километров от цивилизации. Местные жители давно покинули эту землю, шаманы обходят ее стороной, осталась только одна семья. Сегодня все в сборе: из города с женой Лизой (Марина Васильева из «Как меня зовут» и «Нелюбви») и сыном, который уже учится умножать, приехал старший Тимир (Илья Яковлев). Хвастается, как поставил на место проверяющего, уплетает все, что дают. Отец (Дмитрий Михайлов) и мать (покойная Матрена Корнилова) суетятся, слушают истории. Младший, немногословный Айсен (Борислав Степанов), смотрит искоса. Обед в кругу семьи — это хорошо. На сытый желудок можно обсудить и настоящий повод приезда: Тимир задолжал людям, которые обещанного три года не ждут, и просит отца продать фамильный участок за приличную, кажется, цену. Утро вечера мудренее: всем в семье есть, что обдумать. Даже юному Мичилу (Александр Андреев). Например, бабушкину песню про иччи.

Подкаст: как полюбить российское кино
Слушаю ваше дыхание: рецензия на якутское «Пугало»

Якутское сово «иччи́» обозначает некоторую сущность, духа-хозяина, в чьем ведении — предметы и явления, флора и фауна. Если огрублять — это воля того, что человеку понятно смутно: реки и родов, резной лошадки и дикого зверя, клочка земли и частокола деревьев. Описать это якутский фольклор не стремился, предлагая ощутить.

«Иччи»: Проклятый старый пень

«Иччи» Костаса Марсаана, режиссера поджунхоподобного детектива «Мой убийца» (2016), на этой ускользающей реальности неспешно и фокусируется. После мистического пролога — с искрами и черепом — экран освещает белое солнце рутины. Река да поле, моторка да трактор, сеть с уловом, таз с морошкой, кастрюля со льдом, крепко вросший пень. Недостроенный дом, в котором — застолье, начинающееся на полуслове, с анекдота («Даю в руки огнетушитель и говорю: "Остынь, братан"»). И так слово за слово, слово за слово. — А интернет у вас тут совсем не ловит? (по-русски) — А она у тебя совсем не может без телефона? (на якутском)

Хороший, плохой, долбанутый: кто такой режиссер Пон Джун Хо

Город и край света, отцы и дети, хай-тек и хтонь — дихотомии разложены на столе, как фамильный набор блюд «дети собрались». Мрак подкрадывается незаметно: красными кроссами в прихожей, жижей в чайнике, кляксой во льду, сигаретами Vogue, раскуриваемыми тайком от свекрови, косыми взглядами и нахмуренными лбами. Наконец, вороном — вестником злых духов, который заносит в дом смерть. Ее тут многие друг другу тайно желают. Держится каждый за свое, как злокозненный пень. «Земля все помнит», — нагоняет страху мать, рассказывая невестке, какая чертовщина тут творилась до советской власти.

«Иччи»: Проклятый старый пень

Впрочем, «Иччи» не про археологию травмы: все эти россказни обрываются шалостями Мичила, на полуслове. Марсаан бросает зрителя в пекло семейных обид как ворона (или духа), случайно залетевшего под крышу. И также почти бесплотны герои, которым не всегда достаются имена (правда, они есть в титрах), профессия и геотэги: как и положено в повседневности, родственники не напоминают без конца друг другу, кем они работают и где живут. Среди них неизбежны неловкие разговоры, остающиеся без предисловия или финала, мемуары невпопад (Тимир вспоминает, как сам лакировал стол), чувства, корнями уходящие за пределы экранной истории. Если «Убийцу» сравнивали с «Воспоминаниями об убийстве» (2003), то «Иччи» — даром, что созвучен с «Ичи-киллером» (2001) — уже ближе к «Пылающему» (2018) Ли Чхан Дона, южнокорейскому шедевру ускользания и неопределенности.

Уберите сено из овина — я подожгу овин: рецензия на «Пылающего»
Подкаст: о творчестве Ли Чхан Дона

С наступлением темноты легкая нескладность, которая сквозит в диалогах и поведении героев, заряжается саспенсом, запускает механизм хоррор-ритуала. Из-за спины Айсена выскакивает скелет пролеска; бродят по дому и полю то ли злые двойники, то ли фантомы тайных желаний; ты можешь бежать — но всегда будешь возвращаться в одну точку. Шаманский флешбэк обличает изведенную душу, поддавшуюся жажде реванша, свет в конце хибары — дарит надежду, что выход из якутского чистилища есть. Семейная драма, обернувшаяся фолк-хоррором, возвращается за стол, чтобы сквозь рассеивающуюся пелену кошмара насладиться тем, что есть (или было). Помогите нам, иччи, пережить час волка.

«Иччи» в прокате с 20 мая.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Алексей ФилипповХоррорякутское кино
персоны
Марина Васильева (II)Константин ДаниловПон Джун ХоМатрёна КорниловаДмитрий Михайлов (IV)Ильяна ПавловаБорислав СтепановЛи Чхан-донИлья Яковлев
фильмы
Воспоминания об убийствеИти-киллерИччиКак меня зовутНелюбовьПылающий

фотографии >>
«Иччи»: Проклятый старый пень фотографии
«Иччи»: Проклятый старый пень фотографии
«Иччи»: Проклятый старый пень фотографии
«Иччи»: Проклятый старый пень фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ярослав Гаврилюк
25 мая ушёл из жизни актёр Ярослав Гаврилюк.
Нина Шацкая
23 мая ушла из жизни актриса Нина Шацкая
Геннадий Стасенко
23 мая ушёл из жизни актёр Геннадий Стасенко.
Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Улдис Ваздикс
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Ана Белен
Пол Беттани
Луис Госсетт-мл.
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
Спиритический сеанс
мистика, фильм ужасов
США, Канада, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен